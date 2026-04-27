राघव चड्ढा का वो बिल, जो पास हो जाता तो वो खुद AAP छोड़कर BJP में शामिल नहीं हो पाते

राघव चड्ढा ने साल 2022 में दल-बदल विरोधी कानून को सख्त बनाने से जुड़ा बिल राज्यसभा में पेश किया था. उस बिल में पार्टी छोड़ने के लिए दो-तिहाई की जगह तीन-चौथाई बहुमत और पार्टी छोड़ने वाले सदस्य के चुनाव लड़ने पर बैन की मांग की गई थ.

राघव चड्ढा अब BJP के हो गए. उनके साथ छह और राज्यसभा सांसद भी बीजेपी के पाले में चले गए. इसके लिए राघव चड्ढा उस बिल के शुक्रगुज़ार होंगे, जो संसद में पास न हो सका. इंटरेस्टिंग ये है कि वो बिल खुद राघव चड्ढा ने संसद में पेश किया था.

यहां बता दें कि संसद के दोनों सदनों में केवल सरकार नहीं, पक्ष और विपक्ष के सांसद भी बिल पेश कर सकते हैं. ऐसे बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राघव चड्ढा ने राज्यसभा का सांसद बनने के बाद अगस्त, 2022 में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था. इस बिल में उन्होंने सख्त दल-बदल विरोधी कानून की मांग की थी. अपने बिल में उन्होंने मांग की थी कि दल-बदल विरोधी कानून में पार्टी बदलने पर सदस्यता बनाए रखने के लिए दो-तिहाई की जगह तीन-चौथाई मेजॉरिटी की मांग की थी.

अभी क्या कहता है भारत का Anti Defection Law

भारत के एंटी-डिफेक्शन लॉ के मुताबिक, यदि लोकसभा, राज्यसभा या राज्यों की विधानसभा का कोई सदस्य अपनी पार्टी से अलग होता है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है. लेकिन, यदि किसी पार्टी के दो-तिहाई सदस्य पार्टी से अलग होकर निर्दलीय होना चुनते हैं या किसी और पार्टी में शामिल होते हैं, तो उनकी सदस्यता बनी रहती है.

राघव चड्ढा ने शुक्रवार 24 अप्रैल को AAP से अलग होने का ऐलान करते वक्त इसी नियम का हवाला दिया था. उन्होंने कहा था- संविधान के नियमों का पालन करते हुए, हम आम आदमी पार्टी के दो-तिहाई सदस्य आप से अलग होकर बीजेपी में मर्ज होने का ऐलान करते हैं.

क्या होता अगर राघव चड्ढा का बिल पास होकर कानून बन जाता?

राघव चड्ढा के बिल में दल-बदल विरोधी कानून को सख्त बनाने की मांग की गई थी. इस बिल में उन्होंने दो-तिहाई की जगह तीन-चौथाई सदस्यों के बहुमत को अनिवार्य करने की मांग की थी. इसके साथ ही उन्होंने मांग की थी कि अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि पार्टी बदलता है, तो उसके चुनाव लड़ने पर छह साल का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए.

आम आदमी पार्टी के उदाहरण से समझते हैं-

डिफेक्शन से पहले राज्यसभा में AAP के 10 सांसद थे. कानून के मुताबिक, 10 में से अगर 7 सांसद (10 का दो-तिहाई 6.6 होगा, इसे राउंड फिगर में 7 लिया जाएगा.) अगर पार्टी से अलग होते हैं, उनकी राज्यसभा की सदस्यता बनी रहेगी. अगर 7 से कम सांसदों ने पार्टी छोड़ी होती तो उन सभी की सदस्यता छिन गई होती.

अगर राघव चड्ढा का बिल पास हो जाता, तो तीन-चौथाई यानी 10 में 8 सांसदों के पार्टी छोड़ने पर ही सदस्यता बनी रहती. यानी राघव चड्ढा को अपनी सांसदी बचाए रखते हुए पार्टी बदलने के लिए अपने साथ सात और सांसदों की ज़रूरत पड़ती.

राघव चड्ढा के पास 6 सांसदों का समर्थन था. ऐसे में अगर उनकी बिल पास होकर कानून बन जाता, तो उनके लिए आप से अलग होने के साथ-साथ अपनी सांसदी बचाए रखना संभव नहीं होता. इतना ही नहीं, वो अगले छह साल तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ पाते.

इस खबर की फोटो में UNO रिवर्स का जिक्र है. बता दें कि UNO एक कार्ड गेम है, जिसमें Reverse एक बड़े काम का पत्ता है. यह पत्ता फेंकते ही गेम पलट जाता है. एंटी डिफेक्शन लॉ के जिस लूपहोल को बंद करने के लिए राघव चड्ढा बिल लेकर आए थे, वही लूपहोल उनके काम आ गया. कानून सख्त हो जाता, तो उनके खुद के लिए रास्ता बंद हो जाता- ये एक तरह का पॉलिटिकल UNO Reverse है.

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