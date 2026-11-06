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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Burning Train: पंजाब में शॉर्ट सर्किट से ट्रेन में भड़की आग, जलकर खाक हुए चार डिब्बे, धुएं से काला हुआ आसमान

सूत्रों ने बताया है कि ट्रेन अमृतसर से निकली और बसंतपुरा रेलवे स्टेशन पर रुकी, जो गांव के पास है.

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Neelam

Updated : Nov 06, 2026, 04:10 PM IST

Burning Train: पंजाब में शॉर्ट सर्किट से ट्रेन में भड़की आग, जलकर खाक हुए चार डिब्बे, धुएं से काला हुआ आसमान

अमृतसर से आ रही ट्रेन में लगी भीषण आग (Image Source: Video Screen Grab/ YouTube)
 

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पंजाब में शुक्रवार (6 नवंबर, 2026) को ट्रेन की चार बोगियों में भयंकर आग लग गई. यह हादसा अमृतसर से आ रही ट्रेन में राजपुरा से 15 किलोमीटर दूर बसंतपुरा स्टेशन के पास हुआहै. किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. सूत्रों ने बताया है कि ट्रेन अमृतसर से निकली और बसंतपुरा रेलवे स्टेशन पर रुकी, जो गांव के पास है.

डरकर ट्रेन से बाहर कूदे लोग

ट्रेन में आग लगने की वजह से अफरा-तफरी मच गई, लोग घबरा गए और ट्रेन से बाहर कूदे. हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बोगियों में भीषण आग की लपटें नजर आ रही हैं और आसमान में दूर तक धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है. हादसा कर्मभूमि एक्सप्रेस में हुआ है, जो अमृतसर से न्यू जलाईगुड़ी के बीच चलती है.

शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग

गवर्मेंट रेलवे पुलिस (GRP) के एसएचओ गुरप्रीत सिंह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है. उन्होंने बताया कि पहले एक कोच में आ लगी और फिर दूसरी बोगियों तक भी फैल गई. आग इतनी भीषण थी कि डरकर सारे यात्री ट्रेन से बाहर कूद गए. हादसे की जानकारी मिलते ही अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और आग को काबू करने का काम शुरू कर दिया. इसके अलावा यात्रियों को दूसरी ट्रेन में बिठाया गया.

यात्रियों के लिए दूसरी ट्रेनों के इंतेजाम किए गए

अंबाला डिवीजन के सीनियर डीसीएम यशजीत सिंह ने कहा कि यह जांच का मामला है हमें देखना होगा कि इसकी वजह क्या है हमारी पहली चिंता ये है कि यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाया जाए. इसके लिए हमने कुछ अल्टरनेटिव ट्रेनों का इंतेजाम किया है. उन्होंने बताया कि घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन है, जहां से यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए दूसरी ट्रेनों की व्यवस्था की गई है. 

यशजीत सिंह ने बताया कि तीन कोच में आग लगी है और चौथे कोच तक भी आग फैल गई थी, हालांकि वहां ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. यह ट्रेन अमृतसर से जलाईगुड़ी जा रही थी और यह एक अनारक्षित ट्रेन है. उन्होंने कहा कि प्रशासन का फिलहाल खास ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि यात्री सुरक्षित अपने घर पहुंचें और उसके लिए व्यवस्था भी कर दी गई है.

हादसे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता तरुण चुग ने चिंता जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राजपुरा में कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन के चार डिब्बों में आग लगने की खबर विचलित करने वाली है. उन्होंने लिखा, 'मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी यात्री सुरक्षित हों और किसी प्रकार की जनहानि न हुई हो. राहत और बचाव कार्य में जुटे सभी कर्मियों की सुरक्षा की भी कामना करता हूं. ईश्वर सभी की रक्षा करें.'

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