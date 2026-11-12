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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

पंजाब में AAP ने एक्ट्रेस को दिया टिकट, कृषि मंत्री समेत 8 विधायकों का पत्ता कटा, दूसरी लिस्ट जारी

पंजाब चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी ने 31 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है.

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Aman Upadhyay

Updated : Nov 12, 2026, 07:24 PM IST

पंजाब में AAP ने एक्ट्रेस को दिया टिकट, कृषि मंत्री समेत 8 विधायकों का पत्ता कटा, दूसरी लिस्ट जारी

AAP ने एक्ट्रेस सोनिया मान को राजासांसी विधानसभा सीट से टिकट दिया, (Photo- Insta @soniamann01 and ANI)
 

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आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए 31 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस नई लिस्ट के आने के बाद पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए कुल प्रत्याशियों की संख्या 71 पर पहुंच गई है.

पार्टी ने पंजाब के तीनों प्रमुख इलाकों यानी माझा,दोआबा और मालवा की सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं. इस चुनाव लिस्ट को अंतिम रूप देने से पहले आम आदमी पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी. उस बैठक में हर एक सीट पर जमीनी रिपोर्ट और समीकरणों पर गहराई से विचार किया गया, जिसके बाद 31 नामों पर मुहर लगाई गई. 

किस-किस बड़े नेता का टिकट काटा गया है?

दूसरी लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा लंबी विधानसभा सीट को लेकर हो रही है. लंबी सीट से पंजाब के मौजूदा कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियां का टिकट काट दिया गया है. पार्टी ने इस बार गुरमीत सिंह खुड़ियां की जगह उनके ही रिश्तेदार रणधीर सिंह धीरा खुड्डियां को उम्मीदवार बनाया है.

इसी तरह खरड़ विधानसभा सीट से भी पार्टी ने बड़ा बदलाव किया है. खरड़ से पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक अनमोल गगन मान को इस बार चुनावी टिकट नहीं दिया गया है. खरड़ सीट पर अनमोल गगन मान की जगह परमिंदर सिंह गोल्डी को नया उम्मीदवार बनाया गया है. इस दूसरी सूची में पार्टी ने कुल 8 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं और उन सीटों पर नए विकल्प तलाशे हैं.

किन बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है?

आम आदमी पार्टी ने इस दूसरी लिस्ट में अपने कई मौजूदा सांसदों और मशहूर हस्तियों पर भरोसा जताया है. पार्टी ने संगरूर लोकसभा सीट से सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर को बरनाला विधानसभा सीट से टिकट दिया है. मीत हेयर पहले भी बरनाला सीट से विधायक रह चुके हैं और इस बार फिर से उनको इसी सीट पर उतारा गया है.

इसके अलावा होशियारपुर से लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल को फगवाड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया है. वहीं ग्लैमर और सामाजिक पहचान वाले चेहरों की बात करें तो पंजाबी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस सोनिया मान को भी पार्टी ने चुनाव में उतारा है. सोनिया मान को अमृतसर जिले की हॉट सीट मानी जाने वाली राजा सांसी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है.

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