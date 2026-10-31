4 महिला, 7 SC, 40 MLA को टिकट, CM मान धूरी से लड़ेंगे चुनाव, APP की पहली लिस्ट में इन बड़े नेताओं के नाम नहीं

Punjab Assembly Election 2027 APP First List: आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में 4 पूर्व मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं.

पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा कैंडिडेट मालवा रीजन से हैं

मालवा रीजन से कुल 27 कैंडिडेट्स को नाम लिस्ट में हैं

पहली लिस्ट में आप पार्टी ने नए चेहरों से दूरी बनाई है

Punjab Assembly Elections 2027 APP First List: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 40 मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं. सीएम भगवंत मान इस बार फिर धूरी सीट से चुनाव लड़ेंगे. सबसे ज्यादा चर्चा कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के नाम की है, जिन्हें आप ने जेल में रहने के बाद भी टिकट दिया है. पार्टी ने अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट सीट से दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है.

पार्टी ने पहली लिस्ट में नए चेहरों के बजाय मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताया है. दिल्ली में राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) की बैठक के बाद राष्ट्रीय सचिव पंकज कुमार गुप्ता ने लिस्ट जारी की.

भगवंत मान की सीट पर सस्पेंस खत्म

सीएम भगवंत मान इस बार फिर संगरूर जिले की धूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. उनके दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच पार्टी ने सस्पेंस खत्म करते हुए धूरी सीट से उनका नाम घोषित कर दिया है.

जेल में बंद संजीव अरोड़ा पर भी भरोसा

लुधियाना वेस्ट से विधायक और राज्य सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा का नाम भी पहली लिस्ट में शामिल है. वह ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हैं और गुरुग्राम जेल में बंद हैं. AAP ने उनकी उम्मीदवारी बरकरार रखी है. पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी को राजनीतिक से प्रेरित बताया है.

4 महिलाओं और 7 SC कैंडिडेट्स को मौका

पार्टी ने पहली सूची में चार महिला उम्मीदवारों को जगह दी है. इनमें नकोदर से इंदरजीत कौर मान, बलाचौर से संतोष कटारिया, तलवंडी साबो से बलजिंदर कौर और मोगा से डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा शामिल हैं. AAP ने अनुसूचित जाति वर्ग के सात उम्मीदवारों को टिकट दिया है.

4 पूर्व मंत्रियों को दोबारा मौका

चार पूर्व मंत्रियों के नाम भी पहली सूची में शामिल है. इनमें अजनाला से कुलदीप सिंह धालीवाल, होशियारपुर से ब्रम शंकर शर्मा (जिम्पा), अमृतसर साउथ से डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर और करतारपुर से बलकार सिंह शामिल हैं.

इन बड़े चेहरों के नाम पहली लिस्ट में नहीं?

पहली सूची में पंजाब AAP के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा का नाम नहीं है. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री समेत कुछ अन्य कैबिनेट मंत्रियों को भी इस सूची में जगह नहीं मिली है. पार्टी सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. अभी दूसरी लिस्ट आना बाकी है.

40 विधायकों को क्यों दिया दोबारा मौका?

AAP की पहली सूची में सभी 40 उम्मीदवार मौजूदा विधायक हैं. पार्टी ने टिकट तय करने में विधायकों के कामकाज, सर्वे और जनता से मिले फीडबैक को आधार बनाने की बात कही थी. सीएम मान ने भी कहा था कि पार्टी अपने कामकाज के आधार पर जनता के बीच जाएगी. पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं और AAP के 94 विधायक हैं. राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला कहते हैं कि 40 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर पार्टी ने अपनी तैयारी बता दी है, जिन सीटों पर पार्टी को सबसे ज्यादा जीत की संभावना है. उन सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए हैं.

इतनी जल्दी उम्मीदवारों का ऐलान क्यों?

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव फरवरी 2027 में होने की संभावना है. चुनाव आयोग ने अभी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आप पार्टी चुनाव से कई महीने पहले टिकट घोषित करती है. यह उनकी प्लानिंग का एक हिस्सा है. पंजाब के पिछले विधानसभा और दिल्ली के चुनाव में भी आप ने ऐसा ही किया था. पार्टी ऐसा इसलिए करती है कि उम्मीदवारों को क्षेत्रों में काम करने का अधिक समय सकें. इससे उम्मीदवारों को जनता के बीच पहुंच बनाने, स्थानीय मुद्दों पर काम करने का अधिक मौका मिलेगा. दूसरी लिस्ट में पार्टी के बाकी बड़े नेताओं और संभावित नए चेहरों की स्थिति साफ होगी.

लिस्ट में मालवा रीजन का दबदबा

घोषित 40 उम्मीदवारों में से 27 मालवा रीजन के हैं. पंजाब की कुल 117 विधानसभा सीटों में से 69 सीटें मालवा में हैं, जबकि माझा रीजन में 25 और दोआबा रीजन में 23 सीटें हैं. माझा से 5 और दोआबा से 8 उम्मीदवार लिस्ट में शामिल हैं. मालवा, विशेष रूप से संगरूर, बरनाला और मानसा जिले, पंजाब में आप की राजनीतिक जनाधार के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं.

The Aam Aadmi Party hereby announces the following candidates for the Punjab Legislative Assembly Elections, 2027. https://t.co/dsbqLTNwLa — AAP (@AamAadmiParty) October 31, 2026

किसे किस सीट से मिला टिकट?

सूची में बटाला से अमनशेर सिंह (शेरी कलसी), अजनाला से कुलदीप सिंह धालीवाल, अमृतसर दक्षिण से डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर, तरनतारन से हरमीत सिंह संधू, खेम करण से सरवन सिंह धुन, नकोदर से इंदरजीत कौर मान, करतारपुर से बलकार सिंह, दसूया से करमबीर सिंह घुमन, उर्मार से जसवीर सिंह राजा गिल, होशियारपुर से ब्रम शंकर शर्मा (जिम्पा) शामिल हैं. चब्बेवाल से इशांक कुमार चब्बेवाल, गढ़शंकर से जय कृष्ण सिंह राउरी, बलाचौर से संतोष कटारिया और रूपनगर से दिनेश चड्ढा का नाम शामिल हैं.

एसएएस नगर से कुलवंत सिंह, फतेहगढ़ साहिब से लखबीर सिंह राय, अमलोह से गुरिंदर सिंह गैरी वारिंग, समराला से जगतार सिंह दियालपुरा, लुधियाना पूर्व से दलजीत सिंह ग्रेवाल (भोला), आतम नगर से कुलवंत सिंह सिद्धू, लुधियाना सेंट्रल से अशोक पराशर (पप्पी), लुधियाना पश्चिम से संजीव अरोड़ा, लुधियाना उत्तर से चौधरी मदन लाल बग्गा, पायल से मनविंदर सिंह गियासपुरा, निहाल सिंह वाला से मंजीत सिंह बिलासपुर, अमृतपाल सिंह शामिल हैं। भागा पुराना से सुखानंद, मोगा से डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा और धर्मकोट से देविंदर जीत सिंह लाडी धोस.

जलालाबाद से जगदीप कंबोज (गोल्डी), फाजिल्का से नरिंदरपाल सिंह सावना, मुक्तसर से जगदीप सिंह काका बराड़, कोटकपूरा से कुलतार सिंह संधवां, जैतू से अमोलक सिंह, तलवंडी साबो से बलजिंदर कौर, सरदूलगढ़ से गुरप्रीत सिंह बनावाली, भदौड़ से लाभ सिंह उगोके, मेहल कलां से कुलवंत सिंह पंडोरी, अमरगढ़ से जसवंत सिंह गज्जन माजरा. धूरी से भगवंत मान और पटियाला से अजीतपाल सिंह कोहली को टिकट दिया गया है.

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