भगवंत मान का गढ़, संगरूर से चुनावी शंखनाद, राहुल गांधी मालवा से क्यों कर रहे पंजाब चुनाव प्रचार की शुरुआत?

Punjab Assembly Election 2027: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस आप को उसके गढ़ में घेरने की तैयारी में है.

पंजाब में फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है

अभी कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक भी लिस्ट नहीं जारी की है

आप ने 40 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है

Punjab Assembly Elections 2027: पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है. राहुल गांधी 4 नवंबर (बुधवार) को सीएम भगवंत मान के गृह जिले संगरूर से 'इंसाफ रैली' के जरिए चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे. इस रैली के जरिए कांग्रेस AAP के सबसे मजबूत गढ़ में अपनी ताकत दिखाएगी और भगवंत मान सरकार को उनके गृह जिले में घरेगी. अब ऐसे में यह चर्चा हो रही है कि रैली के लिए कांग्रेस ने अमृतसर और जालंधर के बजाए संगरुर को क्यों चुना?

पंजाब चुनाव में क्यों महत्वपूर्ण है मालवा?

पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं. राजनीतिक रूप से राज्य तीन रीजन में बंटा है, जिसमें मालवा, माझा और दोआबा रीजन शामिल है. मालवा में अकेले पंजाब की करीब 59 फीसदी विधानसभा सीटें आती हैं. इस क्षेत्र में संगरूर, बठिंडा, पटियाला, लुधियाना, मानसा, फरीदकोट, मोगा और फिरोजपुर जैसे जिले आते हैं. वहीं माझा रीजन में 25 और दोआबा रीजन में 23 सीटें हैं.

सत्ता की चाबी है मालवा

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला कहते हैं कि पंजाब की राजनीति में मालवा को सत्ता की चाबी माना जाता है. पिछले करीब तीन दशकों में राज्य के ज्यादातर मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंचे हैं. सीएम फिर इस बार फिर मालवा रीजन के घूरी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. यही वजह है कि कांग्रेस मिशन 2027 की शुरुआत मालवा क्षेत्र से करने जा रही है. पार्टी का मानना है कि यहां मजबूत प्रदर्शन के बिना सत्ता में वापसी मुश्किल है.

2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मालवा की 69 में से 66 सीटों पर जीत दर्ज की थी. इसी प्रदर्शन ने भगवंत मान की सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई. अब कांग्रेस उसी इलाके में AAP को चुनौती देने की पूरी तैयारी में है. राहुल गांधी की रैली के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और पुराने वोट बैंक को वापस जोड़ने की कोशिश होगी. कांग्रेस का पहला लक्ष्य AAP के उस चुनावी आधार को कमजोर करना है, जिसने 2022 में उसे सत्ता तक पहुंचाया था.

आप के गढ़ के सीएम मान को घेरेगी कांग्रेस

रैली का नाम 'इंसाफ रैली' रखा गया है. इसके पीछे पंजाब में नशे की समस्या और कानून-व्यवस्था के मुद्दों को उठाने की रणनीति है. संगरूर और आसपास के इलाकों में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों से जुड़े कुछ मामले हाल में चर्चा में रहे हैं. भगवंत मान संगरूर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं.

दिर्बा के तूर बनजारा गांव के गुलजार सिंह ने गांव में नशे की उपलब्धता और अपने बेटे की लत को लेकर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से सवाल उठाए थे. बाद में उनकी मौत को लेकर विवाद खड़ा हुआ. वहीं नशे के खिलाफ सक्रिय रहने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद भी यह मुद्दा राजनीतिक रूप से चर्चा में रहा.

इसके अलावा मानसा और संगरूर में संदिग्ध नशे से हुई मौतों को लेकर भी प्रदर्शन हुए. परविंदर सिंह झोटा इंसाफ कमेटी ने 5 नवंबर को मुख्यमंत्री के संगरूर स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया है.

राहुल गांधी की रैली और परगट सिंह की परीक्षा

राहुल गांधी की रैली पंजाब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह के लिए भी अहम है. प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला बड़ा कार्यक्रम है. पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती गुटबाजी खत्म करके सभी नेताओं को एक मंच पर लाने की भी है. रैली में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे.

पार्टी इसके बाद मालवा, माझा और दोआबा में तीन अलग-अलग 10 दिवसीय साइकिल यात्राएं निकालने की भी तैयारी कर रही है. इनके जरिए नशे, गैंगस्टर हिंसा, कानून-व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों को जनता के बीच कांग्रेस उठाएगी.

कांग्रेस के सामने कौन-कौन सी चुनौतियां?

राहुल गांधी की रैली से कांग्रेस ने चुनावी अभियान का आगाज तो कर दिया है, लेकिन उसके सामने कई चुनौतियां भी हैं.

मालवा में AAP के मजबूत चुनावी आधार को तोड़ना

पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी पर लगाम लगाना

नशे और कानून-व्यवस्था के मुद्दे को जनता के बीच प्रभावी ढंग से उठाना

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संगठन मजबूत करना

AAP के साथ-साथ बीजेपी और अकाली दल की चुनौती का मुकाबला करना

कांग्रेस के लिए, संगरूर सिर्फ एक रैली स्थल नहीं है. वह स्थान है, जहां से पार्टी उस क्षेत्र के लिए अपनी लड़ाई शुरू करना चाहती है, जो पंजाब की राजनीतिक सत्ता में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है और जहां से सरकार बनाने का सत्ता तय होता है.

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