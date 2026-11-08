अकाली या BJP, पंजाब में गठबंधन किसकी मजबूरी? 2020 के बाद दोनों का गिरा ग्राफ, SAD का वोट शेयर घटा, BJP सीटों को तरसी

पंजाब में फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है. राज्य में विधानसभा की कुल 117 सीटों पर चुनाव होने हैं.

2020 में बीजेपी और अकाली दल का दशकों पुराना गठबंधन टूट गया था

2022 का विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने अलग-अलग लड़ा था

पिछले विधानसभा चुनाव में BJP ने 2 और SAD ने 3 सीटें जीती थीं

पंजाब की राजनीति में कभी अहम भूमिका निभाने वाले शिरोमणि अकाली दल (SAD) के सामने राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है. अकाली दल के पास अब विधानसभा में सिर्फ एक विधायक और लोकसभा में एक सांसद है. अब ऐसे में पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी से गठबंधन करना मजबूरी बन गई है. अकाली दल के कई वरिष्ठ नेता पिछले कुछ महीनों से BJP के साथ गठबंधन के पक्ष में बयान भी दे चुके हैं. गठबंधन करना अकाली की ही नहीं, बल्कि बीजेपी की भी मजबूरी है.



गठबंधन टूटने के बाद अकाली दल का वोट शेयर घटकर 27 से 13 फीसदी पर आ गया है. वहीं BJP का वोट शेयर तो बढ़ा, लेकिन वह भी इसे सीटों में नहीं बदल सकीं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दो बार 2027 में पंजाब में NDA सरकार बनने की बात कह चुके हैं. हालांकि, अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने गठबंधन को लेकर अभी कोई संकेत नहीं दिए हैं.

27 से 13 फीसदी पर पहुंचा अकाली का वोट शेयर

अकाली दल की चुनावी स्थिति को समझने के लिए 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े अहम हैं. 2019 में अकाली दल को 27.45 फीसदी वोट मिले थे, जबकि BJP का वोट शेयर 9.63 फीसदी था. दोनों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा और कुल चार सीटें जीती थीं.

2024 में दोनों पार्टियां अलग-अलग मैदान में उतरीं. इस बार अकाली दल का वोट शेयर घटकर 13.42 फीसदी रह गया, जबकि BJP का बढ़कर 18.56 फीसदी हो गया. दोनों का संयुक्त वोट शेयर 31.98 फीसदी था, जो कांग्रेस के 26.30 फीसदी और आम आदमी पार्टी के 26.02 फीसदी से अधिक था. इसके बावजूद BJP एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकी और अकाली दल को सिर्फ एक सीट मिली.

पिछले विधानसभा चुनाव में BJP-SAD को कितनी सीटें?

2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की और सरकार बनाई. अकाली दल ने तीन सीटों पर जीत हासिल की, जिनमें से एक विधायक AAP में चला गया, जबकि एक अन्य विधायक अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के साथ जुड़ गया. इस तरह पार्टी के पास अब विधानसभा में सिर्फ एक विधायक रह गया है. वहीं बीजेपी ने कुल 2 सीटें जीती थीं. 2024 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल ने 13 में से सिर्फ एक सीट जीती. पार्टी के उम्मीदवार 10 सीटों पर अपनी जमानत तक नहीं बचा सके. वहीं बीजेपी को एक सीट भी नहीं मिली.

दूसरे अकाली गुटों से SAD को चुनौती

अकाली दल को चुनौती सिर्फ कांग्रेस और आप पार्टी से ही नहीं, बल्कि उसे पारंपरिक राजनीतिक आधार में भी दूसरे अकाली गुटों से भी मिल रही है. पूर्व अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व वाला अकाली दल (पुनर सुरजीत) और खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह से जुड़ा अकाली दल (वारिस पंजाब दे) भी राजनीतिक जमीन हासिल में जुटे हैं. इन गुटों की मौजूदगी से अकाली दल के पारंपरिक वोट बैंक में बंटवारे की आशंका बढ़ गई है. अब ऐसे में पार्टी के सामने अपने पुराने समर्थकों को साथ बनाए रखने और संगठन को फिर से मजबूत करने की चुनाव से पहले बड़ी चुनौती है.

BJP का वोट शेयर बढ़ा, लेकिन नहीं आईं सीटें

BJP के लिए भी पंजाब में चुनावी गणित आसान नहीं है. 2024 में पार्टी का वोट शेयर 18.56 फीसदी तक पहुंच गया, लेकिन उसे 13 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट नहीं मिली. पुराने गठबंधन में अकाली दल का ग्रामीण, सिख और किसान समुदाय के बीच संगठनात्मक आधार था, जबकि BJP को शहरी और हिंदू मतदाताओं के बीच समर्थन मिलता था. दोनों दलों के बीच यही राजनीतिक तालमेल गठबंधन की बुनियाद था.

कृषि कानून और खत्म हुआ गठबंधन

अकाली दल और BJP का गठबंधन कई दशकों पुराना था. सितंबर 2020 में केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने NDA से नाता तोड़ लिया. उस समय हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.

इसके बाद दोनों दलों ने 2022 में पंजाब विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव अलग-अलग लड़ा. अब कृषि कानून वापस लिए जा चुके हैं, लेकिन किसान आंदोलन पंजाब में अब भी अहम मुद्दा बना हुआ है.

सीएम भगवंत मान भी अकाली दल और BJP पर हमला करते हुए किसान आंदोलन का जिक्र करते रहे हैं. ऐसे में अकाली दल के लिए BJP के साथ दोबारा जाने पर अपने पारंपरिक समर्थकों को जवाब देना एक चुनौती हो सकती है.

क्या होगा अकाली-बीजेपी में गठबंधन?

2 नवंबर को अमित शाह ने पंजाब में NDA सरकार बनने की बात कही थी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि वह कोई ज्योतिषी नहीं हैं और लोगों को कुछ दिन इंतजार करना चाहिए. इससे पहले सुखबीर सिंह ने कहा था कि अकाली दल उन पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए तैयार है, जो उसकी विचारधारा और कार्यक्रमों से सहमत हों. उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार किया था.

गठबंधन हुआ तो किसे फायदा?

पुराने गठबंधन में पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से BJP 23 और अकाली दल 94 सीटों पर चुनाव लड़ता था, लेकिन अब BJP सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों भी यह बात कह चुके हैं. राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला कहते हैं कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन बीजेपी और अकाली दल दोनों की मजबूरी है. 2020 में गठबंधन खत्म होने के बाद दोनों का पंजाब में ग्राफ गिरा, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ. उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन होता है तो इससे दोनों को फायदा होगा और दोनों पार्टियों के प्रदर्शन में सुधार होने की ज्यादा संभावनाएं हैं.

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