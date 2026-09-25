Explainer: राष्ट्रपति को शुभेंदु के 'एंटी गुंडा' बिल पर एतराज, केंद्र को आपत्ति, कब क्या करेगी बंगाल सरकार?

पश्चिम बंगाल सरकार ने 'एंटी गुंडा एक्ट-2026' को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा था, जिसे राष्ट्रपति ने नामंजूर कर दिया है. अब इस बिल को लेकर बंगाल सरकार बैकफुट पर आ गई है और उसे बिल पर पुनर्विचार करना होगा.

बंगाल सरकार के 'एंटी गुंडा बिल' को राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिली

केंद्र सरकार ने बिल के कई प्रावधानों पर आपत्ति भी जताई है

शुभेंदु सरकार ने जून में बिल को विधानसभा में पेश किया था

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल सरकार के 'एंटी गुंडा बिल-2026' को नामंजूर करते हुए वापस कर दिया है. राष्ट्रपति ने ‘वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल- 2026’ को पुनर्विचार के लिए वापस शुभेंदु सरकार के पास भेज दिया है. केंद्र सरकार ने बिल के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है, जिस कारण इसे राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली. ऐसे में आइए जानते हैं कि 'एंटी गुंडा बिल' क्या है, केंद्र सरकार ने क्यों आपत्ति जताई है और शुभेंदु सरकार अब आगे क्या करेगी?

क्या है पश्चिम बंगाल सरकार का 'एंटी गुंडा' बिल?

पश्चिम बंगाल सरकार ने जून 2026 में राज्य की असामाजिक गतिविधियों से निपटने के उद्देश्य से विधानसभा में इस बिल को पेश किया था. इसमें ‘असामाजिक गतिविधि’ और ‘गुंडा’ की परिभाषा तय करने के साथ-साथ अधिकारियों को कुछ विशेष शक्तियां देने का प्रस्ताव है.

बिल के अनुसार, अगर डीएम, पुलिस कमिश्नर या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत DIG स्तर या उससे ऊपर का अधिकारी यह मानता है कि कोई व्यक्ति असामाजिक गतिविधियों में शामिल है या ऐसा करने की आशंका है, तो उसे किसी निर्धारित क्षेत्र, जिले या जिलों से बाहर जाने का आदेश दे सकता है.

जिस व्यक्ति के खिलाफ यह आदेश दिया गया हो वह एक साल तक संबंधित क्षेत्र में वापस नहीं आ सकता है. इसके अलावा उसे अपनी गतिविधियों या आवाजाही की जानकारी निर्धारित अधिकारी को देने के लिए भी कहा जा सकता है.

बिल पर केंद्र सरकार को क्यों आपत्ति?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने बिल की धारा 2(d)(iii)(B) पर आपत्ति जताई है. इस प्रावधान में NDPS एक्ट के तहत अपराध करने, अपराध की कोशिश करने, उकसाने, बढ़ावा देने, आर्थिक मदद करने या ऐसी गतिविधि को सुविधाजनक बनाने वाले व्यक्ति को ‘गुंडा’ की परिभाषा में शामिल किया गया है.

केंद्र ने अपने नोट में कहा कि धारा 2(d)(iii)(B) का प्रावधान, 'प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988' (PITNDPS एक्ट) के तहत 'प्रिवेंटिव-डिटेंशन' (एहतियाती हिरासत) व्यवस्था से टकरा सकता है.

केंद्र का कहना है कि इससे ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों के लिए एक ऐसी 'प्रिवेंटिव-डिटेंशन' व्यवस्था बन सकती है, जो मौजूदा व्यवस्था से टकराएगी या उसके समानांतर चलेगी और इससे संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है.

केंद्र सरकार ने सुझाव दिया कि मौजूदा केंद्रीय व्यवस्था के साथ दोहराव और टकराव से बचने के लिए इस प्रावधान से NDPS एक्ट के तहत अपराधों के जिक्र को हटा दिया जाए.

बिल को लेकर पहले भी हुआ था विवाद

बिल को लेकर पहले भी राजनीतिक विवाद भी हुआ था. विपक्ष ने इसके संभावित इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे. इसके बाद राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि कानून का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए नहीं किया जाएगा और प्रशासन कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा.

इससे पहले यह सवाल भी उठा था कि बिल कानून बन चुका है या नहीं. राज्य सरकार ने सार्वजनिक रूप से यह भी दावा किया था कि बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और बाद में कोर्ट में दी गई दलील के बीच अंतर सामने आया था.

कलकत्ता हाईकोर्ट खारिज की थी PIL

6 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस बिल को चुनौती देने वाली तीन PIL को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने माना था कि बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी अभी नहीं मिली है, इसलिए बिल को चुनौती देने वाली याचिकाएं समय से पहले दायर की गई हैं.

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि जरूरी मंजूरी मिलने और बिल के कानून बनने के बाद याचिकाकर्ता फिर से कोर्ट का रूख कर सकते हैं, लेकिन अभी इस तरह की याचिकाओं का कोई आधार नहीं है.

अब क्या करेगी शुभेंदु सरकार?

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला के अनुसार अगर राष्ट्रपति की ओर से किसी राज्य सरकार के बिल को वापस भेजा जाता है, तो राज्य सरकार को उस पर विचार करना होता है. उन्होंने कहा कि बिल के जिन प्रावधानों पर केंद्र सरकार को आपत्ति है. उन्हें बदलकर दोबारा विधानसभा में पारित कर राष्ट्रपति को पास राज्य सरकार मंजूरी के लिए भेज सकती है.

ये भी पढ़ें - Explainer: TVK सरकार का समर्थन... फिर विजय के खिलाफ तमिलनाडु में उपचुनाव क्यों लड़ रहीं लेफ्ट पार्टियां?