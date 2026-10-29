Prayagraj Blue Drum: प्रयागराज में मिले 3 ब्लू ड्रम, 4 घंटे से ज्यादा चला अभियान; दो भाइयों के विवाद से खुला राज

Prayagraj Blue Drum: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक घर से तीन ब्लू ड्रम बरामद हुए, जिसमें करोड़ों रुपये मिले हैं. इन ड्रम के अंदर कपड़ों में 500-500 रुपए की गड्डियां लिपटी हुई थी.

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक घर से तीन ब्लू ड्रम बरामद हुए, जिसमें करोड़ों रुपये मिले हैं. इन ड्रम के अंदर कपड़ों में 500-500 रुपए की गड्डियां लिपटी हुई थी. ये पूरा मामला प्रयागराज से 32 किलोमीटर दूर नवाबगंज इलाके के बरईपुर रामनगर का है, जहां पुलिस ने एक घर से तीन ब्लू ड्रम बरामद किए हैं, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. करोड़ों रुपये बरामद के बाद पुलिस ने इसकी जांच कर रही है. पुलिस को राकेश यादव के घर पर चोरी के पैसों का इनपुट मिला था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन किया और करोंड़ों रुपये बरामद किए हैं.

जी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, नवाबगंज इलाके के बरईपुर रामनगर के राकेश यादव और उनके भाई के बीच Thar कार को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद करोड़ों का बड़ा राज जमीन के अंदर से निकला है. तीन ड्रम में कितना पैसा है, इसकी सटीक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अनुमानित करीब 4-5 करोड़ रुपये बताए जा रहे हैं.

4 घंटे से ज्यादा चला पुलिस का अभियान

पुलिस के अनुसार, राकेश यादव के घर की तलाशी लेने के दौरान तीन नीले ड्रम मिले हैं, जिन्हें जमीन में दबाकर रखा हुआ था. इन ड्रम में करोड़ों रुपये रखे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने कैश को कब्जे में ले लिया है और इसकी जांच में जुट गई है. पुलिस ने घर को बी साल कर दिया है और घेराबंदी भी कर दी है. पुलिस ने इस अभियान को करीब साढ़े 4 घंटे चलाया. राकेश यादव और उनके भाई बबलू यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

राकेश के घर से करोड़ों रुपये बरामद होने के बाद उनके घर के चारों ओर पुलिस तैनात कर दी गई है. 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. ये रुपये किसके हैं और कहां से आए हैं, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है. हालांकि, पुलिस जल्द से जल्द इसके सबूत जुटाने में लगी है.

दो भाइयों में विवाद पर खुला राज

जी न्यूज के अनुसार, दो भाइयों के बीच थार गाड़ी को लेकर मामूली विवाद हुआ था, लेकिन ये विवाद इतना बढ़ गया कि घर की जमीन के नीचे दबे करोड़ों रुपये का राज खुल गया. बुधवार शाम को डीसीपी सोनम कुमार और एडीसीपी पुष्कर वर्मा सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने पूरे गांव की बिजली काट दी थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया था.

हालांकि, सर्च ऑपरेशन के दौरान करोड़ों रुपये से भरे हुए ब्लू ड्रम बरामद होने के बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया है. डीसीपी गंगानगर सोनम कुमार ने बताया कि 28 अक्टूबर को सुबह करीब 10 बजे सोचना मिली कि राकेश यादव के घर में चोरी के पैसों जमीन में गढ़े हुए है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करोड़ों रुपये बरामद हुए हैं. पुलिस की पूछताछ जारी है और आगे की जांच की जा रही है.

क्या करता है राकेश यादव?

राकेश यादव पुणे में काम करता था, जिसके बाद साल 2020 के बाद वो अपने गांव प्रयागराज लौट गया था, जिसके बाद वहां कारोबार शुरू किया था. राकेश ने गांव में बालू,सीमेंट और सरिया का कारोबार कर रहा था, जिसके लिए उसने टैक्टर और ट्रॉली खरीद रखी थी. हालांकि, राकेश का कारोबार चल पड़ा था, लेकिन ये अभी तक नहीं पता लगा है कि राकेश के पास करोड़ों रुपये कहां से आए हैं. पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता लगेगा कि ये पैसा किसके हैं और कहां से आए हैं?

गांव वालों भी राकेश को लेकर कई खुलासे किए हैं, जिसमें गांव वालों ने बताया कि राकेश पुणे में बहनोई और साले के साथ सर्राफा व्यापारी के घर पर काम किया करता था, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान वो गांव वापस आ गया. राकेश ने दो ट्रैक्टर के साथ DJ और पिकअप खरीदा था और गांव में ही कारोबार शुरू कर दिया था.