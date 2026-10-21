क्या लापता बताई गई लड़की को पुलिस घर लौटने के लिए कर सकती है मजबूर? एक्सपर्ट से जानिए क्या है कानून

केरल हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम टिप्पणी की है. एक महिला ने याचिका में पुलिस पर बार-बार परेशान करने का आरोप लगाया था. महिला शादीशुदा है और अलग रहती है.

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि गुमशुदगी की शिकायत मिलने पर पुलिस बालिग से पूछताछ कर सकती है (Image Source- Magnific)

'अगर कोई बालिग महिला लापता बताई जाती है, तो पुलिस का उससे संपर्क करना और जांच के लिए उसकी जानकारी लेना उत्पीड़न नहीं माना जा सकता.' केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि पुलिस को ये अधिकार भी नहीं है कि वह महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ माता-पिता के घर लौटने के लिए मजबूर करे. जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की बेंच ने साथ ही कहा कि महिला को अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले लेने की पूरी आजादी है.

क्या है पूरा केस?

ये मामला एक शादीशुदा महिला से जुड़ा हुआ है. याचिकाकर्ता महिला ने कोर्ट को बताया कि उसकी शादी उसकी सहमति के बिना तय की गई थी. शादी के बाद वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, इसलिए उसने ससुराल छोड़ दिया. इसके बाद जब उसे लगा कि उसके पिता भी उसकी इच्छाओं को समझने और उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उसने अपना मायका भी छोड़ दिया.

माता-पिता ने दी गुमशुदगी की शिकायत

महिला के मुताबिक, इसके बाद उसकी मां ने उसके लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस लगातार उससे संपर्क करने लगी और उसे बार-बार थाने आने के लिए कहा जाने लगा. महिला को आशंका थी कि पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे उसे उसकी इच्छा के खिलाफ माता-पिता के घर वापस भेजने की कोशिश हो सकती है. इसी वजह से उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पुलिस की कथित परेशानी से राहत मांगी.

पुलिस ने कोर्ट में क्या दलील दी?

कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने पुलिस पर लगे आरोपों को गलत बताया. उन्होंने कहा कि पुलिस महिला को बेवजह परेशान नहीं कर रही है, बल्कि उसकी मां की ओर से दर्ज कराई गई गुमशुदगी की शिकायत के आधार पर जरूरी कार्रवाई कर रही है.

सरकारी वकील ने ये भी बताया कि इस मामले में केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 57 के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस का उद्देश्य महिला का पता लगाना और जांच से जुड़ी जरूरी जानकारी जुटाना है ताकि मामले को कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक पूरा किया जा सके.

महिला की व्यक्तिगत आजादी को माना महत्वपूर्ण

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी लापता व्यक्ति का पता लगाना और उसकी पहचान से जुड़ी जानकारी जुटाना पुलिस की जिम्मेदारी का हिस्सा है. जब किसी मामले में जांच शुरू हो चुकी हो, तो पुलिस को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचने और जरूरी तथ्यों की पुष्टि करने का अधिकार है.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक पुलिस महिला का पता नहीं लगा लेती और उससे जरूरी जानकारी हासिल नहीं कर लेती, तब तक जांच पूरी करना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में केवल पुलिस के संपर्क करने या जांच के लिए बुलाने के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि वह महिला को परेशान कर रही है. हालांकि, कोर्ट ने महिला की व्यक्तिगत आजादी को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना.

क्या कहते हैं कानून के जानकार?

ऐसे मामलों को लेकर कानून क्या है और बालिग लड़की-लड़के के क्या अधिकार हैं इसको लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट सत्यम सिंह राजपूत से बातचीत की.

एडवोकेट सत्यम सिंह राजपूत ने डीएनए हिंदी से बातचीत में कहा कि नाबालिगों के मामले में (चाहे लड़का हो या लड़की) कानूनन सारे निर्णय और कस्टडी के अधिकार माता-पिता या संरक्षकों के पास होते हैं, जहां सहमति का कोई कानूनी मूल्य नहीं रहता और पुलिस को नाबालिगों को ढूंढकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना अनिवार्य होता है. हालांकि बालिग होने पर लड़के और लड़की दोनों के लिए कानून के प्रावधान और सुरक्षा के अधिकार पूरी तरह समान हैं.

'मौजूदगी की पुष्टि करना भी जरूरी'

केरल के इस केस में हाईकोर्ट ने कहा कि दर्ज मामले की जांच को उसके तार्किक नतीजे तक पहुंचाना जरूरी है. इसके लिए महिला को अपने मौजूदा निवास क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) के सामने पेश होकर अपनी मौजूदगी की पुष्टि करनी होगी और ये बताना होगा कि वह कहां रह रही है और उसकी क्या इच्छा है.

कोर्ट ने निर्देश दिया कि महिला की मौजूदगी और उसके बयान से जुड़ी जानकारी उस पुलिस स्टेशन के एसएचओ तक भी पहुंचाई जाए, जहां गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ है. इससे पुलिस अपनी जांच पूरी कर सकेगी और कानून के मुताबिक आगे की रिपोर्ट पेश कर पाएगी.

'महिला को घर लौटने के लिए मजबूर नहीं कर सकते'

बेंच ने ये भी साफ कर दिया कि थाने में पेश होने का मतलब यह नहीं है कि महिला को अपने घर लौटना पड़ेगा. पुलिस उसकी मौजूदगी दर्ज कर सकती है और जांच के लिए जरूरी जानकारी ले सकती है, लेकिन उसे माता-पिता के पास वापस जाने या अपनी इच्छा के खिलाफ कोई भी कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती.

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