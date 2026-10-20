दशहरा पर PM मोदी ने बताया रामराज्य का असली मतलब, गिनाए देश के 3 दुश्मन, बोले- 'सबको साथ मिलकर लड़ना होगा'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित डीडीए उत्सव ग्राउंड में रावण दहन के बाद देश को एकजुट रहने का संदेश दिया.

दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित डीडीए उत्सव ग्राउंड में मंगलवार (20 अक्टूबर 2026) को दशहरा के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की चुनौतियों से मिलकर मुकाबला करने की बात कही. रावण दहन के बाद भाषण में उन्होंने तीन ऐसे दुश्मनों का जिक्र किया जो देश की एकता, मान-सम्मान और संस्कृति को नुकसान पहुंचाते हैं और इनसे लड़ने के लिए देश को एकजुट होने का संदेश दिया. जानिए पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें-

विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए पीएम ने कहा कि इस पावन पर्व पर मैं प्रभु श्रीराम, मां जानकी और बजरंगबली के चरणों में प्रणाम करता हूं. मैं सभी देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. आज भारत का कोना-कोना राममय है. देशभर में रामलीलाओं का मंचन, प्रभु श्रीराम के आदर्शों को जीवंत रखने की परंपरा, अत्याचार और आतंक के अंत का उद्घोष, और असत्य पर सत्य सनातन की विजय का विश्वास. हमारे लिए ये केवल त्योहार नहीं है, ये भारत की प्राण ऊर्जा है. पीएम मोदी ने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और यह त्योहार लोगों को यह विश्वास रखने का साहस देता है कि दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, जब हम सत्य और मानवता के साथ खड़े होते हैं, तो अंततः जीत हमारी ही होती है. प्रधानमंत्री ने कहा कि दशहरे की भावना हमेशा से भारत के दर्शन के मूल में रही है. ये आस्था केवल इसलिए नहीं है कि श्रीराम ने राक्षस राज रावण का अंत किया था. ये आस्था इसलिए भी है क्योंकि प्रभु राम ने हमें ऐसे आदर्श दिए जो मानवता के इतिहास में अतुलनीय है. पीएम मोदी ने कहा कि भगवान श्री राम ने अपने पूरे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी उन्होंने कभी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा. उनका चरित्र ऐसा था कि राजा बनने की संभावना पर उनके चेहरे पर न तो कोई विशेष खुशी दिखी और न ही वनवास जाने पर कोई दुख. उन्होंने करुणा, दया, प्रेम और सद्भाव के बेहतरीन उदाहरण पेश किए और जब भगवान राम वापस लौटे और अयोध्या के राजा बने, तो उन्होंने 'राम राज्य' की स्थापना की, शासन का एक ऐसा आदर्श, जिसे आज भी सुशासन के एक मानक के रूप में देखा जाता है. रामराज्य का मतलब समझाते हुए उन्होंने कहा कि रामराज्य में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, बल्कि सभी को न्याय और समान अवसर प्राप्त होते हैं. उन्होंने कहा कि सत्ता का उद्देश्य शासन करना नहीं, बल्कि जनकल्याण सुनिश्चित करना है और यही भगवान राम का आदर्श है. इसलिए हमें हमेशा जनता को जनार्दन मानकर नागरिक देवो भव: के मंत्र पर आगे बढ़ना है. हमें गरीब, वंचित की सेवा को सर्वोपरि रखना है. पीएम मोदी ने कहा कि हमें देश के दुश्मनों से मिलकर मुकाबला करना होगा. देश की साख को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें, समाज में फूट डालने वाले लोग और हमारी संस्कृति से चिढ़ने वाली सोच- ये सब देश के दुश्मन हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट कितना भी बड़ा या कठिन क्यों न हो, किसी को भी दूसरों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपनी ताकत को पहचानना चाहिए. हमारे विचार एक हों और देश की सभी संस्थाएं व सभी राजनीतिक दल राष्ट्र हित में एकजुट होकर खड़े हों. हमें इसी भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए और देश के दुश्मनों के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए. अपनी सरकार के लक्ष्य को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना उनका उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि हमें अपने संसाधनों पर भरोसा रखना चाहिए. हमें अपने संकल्प को शक्ति में बदलना चाहिए और अपनी मेहनत से समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए. क्योंकि भगवान श्रीराम ने हमें सिखाया है कि कठिनाइयां हमारी यात्रा को रोक नहीं सकतीं. पीएम ने कहा कि कोई भी राष्ट्र तब प्रगति करता है जब उसमें आत्म-सम्मान की भावना हो, और इस आत्म-सम्मान को गढ़ने में उसकी विरासत एक बड़ी भूमिका निभाती है. यही कारण है कि आज देश अपनी विरासत और पहचान को सहेजने का काम कर रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों तक हमारी धरोहरों को लूटकर विदेश ले जाया गया, लेकिन आज हम अपनी उन धरोहरों को वापस ला रहे हैं. बीते 12 वर्षों में साढ़े 600 से ज्यादा प्राचीन मूर्तियों को भारत वापस लाया गया है. भारत अपने सांस्कृतिक केंद्रों को दुनिया में नई पहचान दिलवा रहा है.

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