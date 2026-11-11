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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Plane Hijack Alert: कोलकाता एयरपोर्ट पर 108 लोगों से भरे प्लेन में हाईजैक का अलर्ट, टॉयलेट में पर्ची पर लिखा था मैसेज

विमान उड़ने से पहले ही एक यात्री को टॉयलेट में विमान को हाईजैक करने का मैसेज मिला था, जिसकी जानकारी उन्होंने क्रू मेंबर्स को दी.

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Neelam

Updated : Nov 11, 2026, 01:23 PM IST

Plane Hijack Alert: कोलकाता एयरपोर्ट पर 108 लोगों से भरे प्लेन में हाईजैक का अलर्ट, टॉयलेट में पर्ची पर लिखा था मैसेज

कोलकाता एयरपोर्ट पर मुंबई आ रही फ्लाइट में हाइजैक का अलर्ट (ANI File Photo)

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कोलकाता एयरपोर्ट पर बुधवार (11 नवंबर, 2026) को मुंबई आ रही फ्लाइट को हाइजैक करने का अलर्ट मिला. विमान के टॉयलेट में हाईजैक को लेकर पर्ची मिली थी, जिसके बाद प्लेन को आइसोलेशन बे में ले जाया गया. पायलट ने इसकी सूचना एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को दी. विमान में 5 क्रू मेंबर समेत 108 लोग सवार थे. यह विमान कोलकाता से मुंबई जा रहा था. 

विमान उड़ने से पहले ही एक यात्री को टॉयलेट में विमान को हाईजैक करने का मैसेज मिला था, जिसकी जानकारी उन्होंने क्रू मेंबर्स को दी. पायलट ने सूचना मिलते ही प्लेन को रोक दिया और तुरंत अलर्ट एटीसी को भेजा. विमान में 93 यात्री, 10 एडिश्नल लोग और 5 क्रू मेंबर थे. अब एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं और विमान फिलहाल कोलकाता एयरपोर्ट पर ही है. विमान को 10 बजकर 20 मिनट पर एयरपोर्ट से निकलना था, लेकिन हाईजैक की जानकारी मिलने के बाद इसे रोक दिया गया और पैसेंजर्स के लिए दूसरी फ्लाइट का इंतेजाम किया गया है.

कोलकाता एयरपोर्ट के डायरेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि फ्लाइट रवाना होने से ठीक पहले विमान के टॉयलेट में एक नोट मिला, जिसमें सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर विमान का अपहरण करने की धमकी दी गई थी. उन्होंने बताया कि इसके बाद विमान में सवार सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया गया और विमान को ‘आइसोलेशन बे’ पर ले जाया गया. विक्रम सिंह ने बताया कि सुरक्षा संबंधी निर्धारित प्रक्रियाएं तत्काल शुरू कर दी गईं और विमान की गहन जांच और आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के लिए उसे ‘आइसोलेशन बे’ में ले जाया गया.

अक्टूबर महीने में भी कोलकाता एयरपोर्ट पर इसी तरह का मामला सामने आया था. 23 अक्टूबर को यहां पेपर पर बम धमाके की धमकी का मैसेज मिला था. अगले ही दिन 24 अक्टूबर को भी बम धमाके की धमकी मिली थी. 24 अक्टूबर को इंडिगो फ्लाइट के वॉशरुम मिरर पर धमाके की धमकी लिखी गई थी. यह फ्लाइट थाईलैंड के फुकेट से कोलकाला आई थी.

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