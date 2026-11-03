'नेताओं की तुच्छ मानसिकता', बॉम्बे हाईकोर्ट ने दीया मिर्जा के दिवाली VIDEO पर आपत्ति जताने वालों को चेताया! जानें क्या है पूरा मामला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को निर्देश दिया कि वह दीया मिर्जा के वीडियो को फिर से अपने सोशल हैंडल्स पर अपलोड करे. दीया ने यह वीडियो दिवाली पर लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (नवंबर, 3, 2026) को नाराजगी जताते हुए BMC को निर्देश दिया कि वह एक्ट्रेस दीया मिर्जा का वीडियो अपने सोशल हैंडल पर फिर से अपलोड करे. कोर्ट ने दीया मिर्जा का वीडियो हटाने को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया. न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की बेंच ने कहा कि ऐसी राजनीतिक टिप्पणियों से वे परेशान हैं. बेंच ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. सुनवाई के दौरान जस्टिस गिरीश कुलकर्णी ने कहा कि नेताओं ने कोर्ट के उस पुराने आदेश पर ध्यान दिए बिना टिप्पणी की, जिसमें सभी को जागरूकता अभियान में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई थी.

'दिवाली जाति और धर्म से परे है'

बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने कहा,'भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को कोई दूसरा रंग नहीं दिया जाना चाहिए. दीया मिर्जा ने कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक वायु प्रदूषण पर अच्छा मैसेज दिया था. बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि दिवाली जाति और धर्म से परे सभी लोग मनाते हैं.

कोर्ट ने सवाल उठाया कि दीया मिर्जा के इस अभियान में शामिल होने पर धार्मिक आधार पर आपत्ति क्यों की गई? कोर्ट ने कहा कि यह 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' है कि पर्यावरण और प्रदूषण के प्रति जागरुकता के लिए बनाए गए वीडियो को विवाद का विषय बना दिया गया.

🚨 BMC takes down actor Dia Mirza’s Diwali awareness video following objections from BJP Mumbai president Ameet Satam. The video urged citizens to avoid firecrackers and noise pollution during Diwali. Satam expressed his objection on X, questioning the need for Dia Mirza to give lessons on celebrating the festival. @deespeak @mybmc #Diwali2026 November 2, 2026

'तुच्छ मानसिकता' से आहत

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने कहा कि वह कुछ लोगों, विशेषकर आम आदमी के प्रतिनिधियों (नेताओं) की 'तुच्छ मानसिकता' से आहत हैं. अदालत ने कहा कि कोई भी इस बात पर सवाल नहीं उठा सकता कि अधिकारियों ने जागरुकता फैलाने के लिए किसी खास हस्ती को क्यों चुना. जागरुकता फैलाने के लिए सेलिब्रिटिज का चयन करने में BMC ने बिल्कुल सही निर्णय लिया था. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके बावजूद अनावश्यक मुद्दे उठाए गए.

BMC को वीडियो अपलोड करने के निर्देश

पीठ ने नगर निकाय को दीया मिर्जा का वह वीडियो फिर से अपलोड करने का निर्देश दिया, जिसे कुछ BJP नेताओं और मुंबई की महापौर रितु तावड़े की आपत्तियों के बाद सोमवार को हटा दिया गया था. अदालत ने आपत्ति जताने वालों को आगाह करते हुए कहा कि समुदाय के हर व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसका धर्म, जाति या पंथ कुछ भी हो. अदालत ने कहा, 'धर्मनिरपेक्ष भावना होनी चाहिए और संविधान भी नागरिकों से इसे बढ़ावा देने की अपेक्षा करता है.

हर कोई इसी हवा में सांस ले रहा

कोर्ट ने कहा कि मुंबई जैसा शहर एकजुटता और समाज के प्रति जुड़ाव की मजबूत भावना पर टिका है. इसे किसी भी 'अपरिपक्व टिप्पणी' से बिगाड़ा नहीं जाना चाहिए. हमने किसी ऐसे राजनीतिज्ञ या व्यक्ति को नहीं देखा, जिसने कल पर्यावरण जागरुकता से जुड़े वीडियो पर टिप्पणी की हो. हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं. इससे हमें सचमुच पीड़ा हुई है. यह मुद्दा पर्यावरण से जुड़ा है और धर्म तथा जाति से परे हर व्यक्ति उसी हवा में सांस ले रहा है.'

BMC को नहीं हटाना चाहिए था VIDEO

अदालत ने कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती. उसने यह भी कहा कि विवाद के बाद BMC को दीया मिर्जा का वीडियो नहीं हटाना चाहिए था. अदालत ने उसे अभिनेत्री का वीडियो फिर से अपलोड करने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा, 'कल जो कुछ हुआ, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. इससे हमें गहरा दुख पहुंचा है. जल्दबाजी में दी गई ऐसी प्रतिक्रिया अनावश्यक थी. वीडियो में दिया गया संदेश धर्म और जाति से परे सभी लोगों की भलाई के लिए था.'

अदालत ने कहा, 'शादियों, जुलूसों, चुनावों में जीत और क्रिकेट मैच के बाद हर समय आतिशबाजी की जाती है. हमारा आदेश साल के सभी 365 दिन के लिए है. सबसे बड़ी चिंता पर्यावरण बचाने और प्रदूषण पर नियंत्रण की है.' हम बेहद व्यथित हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं. बिना वजह इन सब बातों को दूसरा रंग क्यों दिया जा रहा है? हम सभी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कल जो हुआ, उससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं.'

क्या है पूरा मामला?

देश की आर्थिक राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच मुंबई हाईकोर्ट के निर्देश पर BMC ने लोगों से पटाखों से दूरी बनाने और पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने की अपील की थी. इस अभियान में लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया से जुड़े कई बड़े चेहरों का सहारा लिया.

🔹माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि पदपथांवर फटाके फोडण्यास सक्त मनाई आहे. 🔹माननीय न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत असतानाच वायू आणि ध्वनी प्रदूषण टाळण्यासाठी सर्व नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन सुप्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती माधुरी दीक्षित यांनी केले आहे. #MyBMCUpdates #EcoFriendlyDiwali #SayNoToCrackers #madhuridixit #पर्यावरणपूरकदिवाळी @CPCB_OFFICIAL @mpcb_official @EnvironmentMaha @MadhuriDixit — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) October 31, 2026

BMC के जागरूकता अभियान के तहत दीया मिर्जा के अलावा, माधुरी दीक्षित, अजिंक्य रहाणे और मराठी अभिनेत्री निशिगंधा वाड समेत कई हस्तियों के वीडियो पोस्ट किए गए थे. इन सभी के वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद रहे, जबकि दीया मिर्जा के वीडियो पर आपत्ति जताने के बाद इसे हटा दिया गया.

दीया मिर्जा के वीडियो पर ही आपत्ति क्यों?

मुंबई BJP अध्यक्ष अमित साटम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर दीया मिर्जा के वीडियो को लेकर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने लिखा, 'हमें दिवाली कैसे मनानी है, इस पर दीया से सीख लेने की जरूरत नहीं है. हमारी परंपराएं हमारी संस्कृति में गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं.

@mybmc We don’t need lessons on how to celebrate #Diwali from @deespeak Our traditions are deeply rooted in our culture. — Ameet Satam (@AmeetSatam) November 1, 2026

साटम के बाद BMC की मेयर ऋतु तावड़े ने दीया के वीडियो की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उनका विरोध लगातार हिंदुत्व और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ रहा है. उन्होंने कहा कि हिंदुओं को दिवाली कैसे मनानी है, यह सिखाने की जरूरत नहीं है. इसके बाद विवाद बढ़ता चला गया और देखते ही देखते BMC ने दीया मिर्जा का वीडियो अपने सोशल प्लेटफॉर्म से हटा दिया.

क्यों शुरू हुआ विवाद?

BMC ने 1 नवंबर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दीया मिर्जा का वीडियो पोस्ट किया था.

वीडियो में अभिनेत्री लोगों से दीपावली मनाते समय पर्यावरण और अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील कर रही थीं.

BMC ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा था, सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है.

वीडियो पोस्ट होने के कुछ घंटों बाद ही इसने सियासी रंग ले लिया. यह बात BJP के कई नेताओं को नागवार गुजरी.

मुंबई BJP अध्यक्ष अमित साटम, BMC की मेयर ऋतु तावड़े और नितेश राणे ने दीया के वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई.

इसके बाद देखते ही देखते इस वीडियो को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया और इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई.

नेताओं ने दीया पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुओं को दिवाली कैसे मनानी यह किसी बाहर वालों से सीखने की जरूरत नहीं.

विवाद बढ़ता देख बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने सोमवार को अपने सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स से वीडियो को हटा दिया.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए बीएमसी को निर्देश दिया कि वह वीडियो को दोबारा अपलोड करे.

'हमें दिवाली मनाना सिखाने की जरूरत नहीं'

BMC की मेयर ऋतु तावड़े ने दीया मिर्जा पर चुनिंदा मुद्दों को लेकर एजेंडा चलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अगर हम दीया मिर्जा की पूरी प्रोफाइल देखें तो पता चलता है कि उन्होंने नर्मदा परियोजना और UCC का भी विरोध किया है. उन्होंने उन पर्यावरणीय मुद्दों पर भी विरोध जताया, जिन पर हम काम कर रहे थे. हमने लगातार देखा है कि उनका विरोध हिंदुत्व और उसके लिए काम करने वालों के खिलाफ रहा है. हमें दीया मिर्जा से यह सीखने की जरूरत नहीं है कि हिंदुओं को दिवाली कैसे मनानी चाहिए. वह अपना अलग और चुनिंदा एजेंडा चला रही हैं.

#WATCH | Maharashtra: On the controversy over Actress Dia Mirza's pollution-free Diwali campaign, Mumbai Mayor Ritu Tawde says, "If we look at Dia Mirza’s entire profile, we see that she has opposed the Narmada project and the Uniform Civil Code (UCC). She has also spoken against efforts to address the environmental crisis—an area in which we ourselves have been working. She has even opposed statements made by Prime Minister Narendra Modi. Consistently, her opposition appears to be directed against Hindutva. Regarding how Hindus should celebrate Diwali—we certainly do not need Dia Mirza to teach us. We know how to celebrate our own Diwali. You should focus on your selective agenda. The full picture is clear: you are against Hindutva. That is why we have strongly opposed her video; we do not need her to instruct us, as Hindus, on how to celebrate Diwali..." — ANI (@ANI) November 2, 2026

नितेश राणे ने साधा निशाना

BJP नेता नितेश ने भी दीया पर हमला बोला. उन्होंने कहा, 'दीया ने दिवाली को लेकर ट्वीट किया है, लेकिन वह कभी ईद, मुहर्रम या बकरीद के दौरान ऐसी सलाह देती नजर नहीं आतीं. वे सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल होली मनाने की बात करते हैं. उन्हें पर्यावरण के अनुकूल रमजान और बकरीद मनाने की बात भी करनी चाहिए.'

संजय निरुपम ने उठाए सवाल

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि दीया दिवाली की सदियों पुरानी परंपरा का विरोध कर रही हैं. इस त्योहार में पटाखे फोड़ना, आसपास रोशनी करना और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाना शामिल है. मैं दीया से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी अपने समुदाय के लोगों द्वारा सड़कों पर शुक्रवार की नमाज पढ़ने का विरोध किया है?

वीडियो हटाने पर दीया ने क्या कहा?

यह वीडियो बॉम्बे हाईकोर्ट और BMC के निर्देश पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया था. वायु प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय है. इसे कम करने के लिए किए जाने वाले हर प्रयास का स्वागत किया जाना चाहिए. वह पिछले एक दशक से पर्यावरण और हवा की गुणवत्ता को लेकर काम कर रही हैं.