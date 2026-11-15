पटना में छठ घाट पर बड़ा हादसा, पुनपुन नदी में डूबे 4 बच्चे, 1 को बचाया... 3 बच्चों की तलाश जारी

पटना के मिर्जापुर में छठ घाट बनाते समय 4 बच्चे पुनपुन नदी में डूब गए.1 बच्चे को बचा लिया गया है, बाकी 3 बच्चों की खोज जारी है.

पटना के दीदारगंज इलाके के मिर्जापुर गांव से रविवार (15 नवंबर 2026) एक दुखद खबर सामने आई. गांव के पास बहने वाली पुनपुन नदी के किनारे छठ पूजा के लिए घाट तैयार किया जा रहा था. वहां लोग साफ-सफाई करने और पूजा की तैयारी में जुटे थे. इसी बीच 4 किशोर अचानक नदी के गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे.

गोताखोरों ने एक बच्चे को बचाया

बच्चों के डूबने की खबर जैसे ही फैली, घाट पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय गोताखोरों और गांव के लोगों ने बिना देर किए पानी में छलांग लगा दी. लोगों ने बहुत कोशिश की और 1 बच्चे को सही-सलामत पानी से बाहर निकाल लिया. उस बच्चे को तुरंत इलाज के लिए भेजा गया और उसकी हालत अब खतरे से बाहर है. लेकिन 3 बच्चे पानी के तेज बहाव में बह गए और उनका कुछ पता नहीं चल पाया. नदी में डूबने वाले तीनों बच्चों की पहचान हो गई है. इनमें सूरज कुमार (15), आदित्य कुमार (16) और आशु कुमार शामिल हैं.

लापता बच्चों का कोई सुराग नहीं

आईएएनएस की खबर के मुताबिक, पानी में डूबे 3 बच्चों की खोज के लिए स्थानीय गोताखोरों के साथ-साथ एसडीआरएफ की टीम को भी पानी में उतारा गया है. हादसे की खबर मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस और सरकार के बड़े अफसर पहुंच तुरंत पहुंच गए. गोताखोर नदी के हर हिस्से में डूबे बच्चों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक बच्चों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है.

सुरक्षा इंतजामों को लेकर लोगों में भारी गुस्सा

हादसे की खबर मिलते ही डूबे बच्चों के परिवार वाले रोते-बिलखते घाट पर पहुंच गए. मिर्जापुर गांव में गम का माहौल छा गया और बड़ी संख्या में लोग घाट पर जमा हो गए. ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, लोगों का कहना है कि मुसीबत के समय उन्होंने मदद के लिए NDRF और SDRF को फोन करने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट पर मिले हेल्पलाइन नंबर काम ही नहीं कर रहे थे. इसके बाद लोगों ने सरकारी अफसरों और इलाके के नेताओं को भी कई बार फोन किया, लेकिन किसी की तरफ से कोई मदद नहीं मिली. ग्रामीणों का कहना है कि वे घंटों तक मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी परेशानी सुनने और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए कोई नहीं पहुंचा.

#WATCH | Patna, Bihar: Three teenagers go missing after drowning in the Punpun River while preparing Chhath Ghat in Mirzapur village. Social workers and villagers conducted search efforts to locate the missing persons. A villager said, "...the contact numbers for the NDRF and SDRF listed on the websites are incorrect. When I called one of the numbers, the person who answered said they had been transferred elsewhere..why isn't the MLA answering calls? The police have been here for five hours, yet even they are unable to get through to anyone—if the police can't reach them, how are we supposed to? By the time anyone arrives, it will have been five hours; the child will be gone—it will all be over." November 15, 2026

पुलिस ने लोगों से क्या अपील की है?

लापता बच्चों के परिवार वाले और गांव के लोग अब भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि बच्चे सही-सलामत मिल जाएंगे. दूसरी तरफ, हादसों को रोकने के लिए अफसरों ने लोगों से अपील की है कि वे नदी के गहरे पानी में न उतरें. पूजा के दौरान घाटों पर बनाए गए सुरक्षा नियमों का पूरा पालन करें ताकि ऐसी दुखद घटना दोबारा न हो.



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