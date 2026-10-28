'अब तुम्हारे कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाऊंगी', मौत से पहले पैरा-एथलीट नीरज यादव से दोस्त ने कही थी ये बात, कौन है ये महिला?

नीरज यादव ने एशियन पैरा गेम्स में तीन गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन डोपिंग बैन के कारण उनके करियर को बड़ा झटका लगा था.

दिल्ली में पैरा-एथलीट नीरज यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस जांच में पता चला है कि मौत से पहले नीरज एक महिला दोस्त से मिले थे. इसके कुछ घंटे बाद नीरज दिल्ली के मौजपुर मेट्रो स्टेशन के करीब अपनी कार के पास सड़क पर पड़े मिले. महिला ही उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. अब पुलिस इस महिला से पूछताछ कर रही है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

महिला दोस्त से मिलने सोनीपत गए थे नीरज

नीरज यादव की इस महिला से दोस्ती दिसंबर 2025 में हुई थी. पुलिस को दिए बयान में महिला ने बताया कि 27 अक्टूबर 2026 को नीरज से मिलने हरियाणा के सोनीपत गई थी. मुलाकात के दौरान नीरज से मैंने कहा कि मैं अब तुम्हारे संपर्क में नहीं रह पाऊंगी. महिला के बयान के मुताबिक, इसके बाद नीरज स्कॉर्पियो-एन कार से उसे दिल्ली के मौजपुर छोड़ने आए.

इस मुलाकात के बाद क्या हुआ और नीरज की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है. फिलहाल महिला की पहचान और उसके साथ नीरज के रिश्तों को लेकर सामने आई जानकारी की जांच की जा रही है. पुलिस ने अभी तक मौत की वजह को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला है.

रात 9 बजे सड़क पर पड़े मिले नीरज

महिला ने पुलिस को बताया कि रात करीब 9 बजे उसे कुछ संदेह हुआ. इसके बाद वह मौजपुर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास पहुंची. वहां उसने नीरज को उनकी कार के पास सड़क पर पड़ा देखा. ये देखकर वह उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके.

रात करीब 12 बजे अस्पताल से आया फोन

28 अक्टूबर 2026 की रात करीब 12 बजे जाफराबाद पुलिस स्टेशन को अस्पताल से सूचना मिली कि एक व्यक्ति को इमरजेंसी विभाग में लाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. सूचना मिलने के बाद सब-इंस्पेक्टर विशाल त्यागी पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचे.

पुलिस अब घटनाक्रम को जोड़कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नीरज की मौत कैसे हुई. उनके निजी संबंधों समेत अन्य परिस्थितियों की भी पड़ताल की जा रही है. इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत कार्रवाई की जा रही है.

शादीशुदा थे नीरज, तीन साल की है बेटी

जांच में सामने आया है कि नीरज यादव हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे और पैरा-एथलीट के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे. वह अंशनीर स्पोर्ट्स अकादमी के नाम से ऑनलाइन स्पोर्ट्स अकादमी भी चलाते थे. उनकी शादी हो चुकी थी और परिवार में पत्नी के अलावा तीन साल की बेटी भी है.

नीरज की मौत की खबर से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. एक तरफ पुलिस मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ इस घटना से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी हैं. महिला के बयान और दूसरे सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

डोपिंग बैन ने भी दिया था करियर को बड़ा झटका

42 साल के नीरज यादव की जिंदगी में खेल के मैदान पर बड़ी उपलब्धियां भी रहीं और विवादों के कारण मुश्किल दौर भी आया. उन्होंने पैरा एथलेटिक्स की F55 कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन किया था. साल 2018 में जकार्ता में हुए पैरा एशियन गेम्स में उन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था. इसके बाद 2023 में हांगझोऊ एशियन पैरा गेम्स में भाला फेंक और डिस्कस थ्रो में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे. हांगझोऊ गेम्स के कुछ दिन बाद ही डोपिंग मामले ने उनके करियर को बड़ा झटका दिया.

पुरस्कार राशि, सरकारी नौकरी नहीं मिली

प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन पर चार साल का प्रतिबंध लगा और हांगझोऊ में जीते गए उनके दो गोल्ड मेडल भी छीन लिए गए. इसके चलते उन्हें मिलने वाली पुरस्कार राशि और उत्तर प्रदेश में क्लास-I सरकारी नौकरी पाने की उम्मीदों को भी नुकसान पहुंचा.

Delhi Police say, "On 28.10.2026, at about 12:08 AM, information was received at PS Jafrabad from GTB Hospital regarding a person who had been brought to the emergency department and declared brought dead by the attending doctors. Upon receipt of the information, IO SI Vishal Tyagi, along with staff, reached Rajiv Gandhi Hospital, Delhi, where the emergency services of GTB Hospital are currently being operated. On arrival, it was found that the deceased's body had already been shifted to the mortuary of GTB Hospital, Delhi. During enquiry, a woman, who had brought the deceased to the hospital, stated that she had been in a friendship with the deceased, Neeraj Yadav, since December 2025. On 27.10.2026, she went to Sonipat, to meet him and explain that she could not further be in touch with him. Thereafter, Neeraj Yadav dropped her at Maujpur, Delhi, in his Scorpio-N car. At around 09:00 PM, she became suspicious and reached near Gate No. 1 of Maujpur Metro Station, where she found Neeraj Yadav lying on the road beside his car. She subsequently took him to the hospital for medical assistance, where he was declared brought dead. Further enquiry revealed that Neeraj Yadav was a para-athlete and was running an online sports academy in Sonipat, Haryana, under the name Anshneer Sports Academy. The deceased was married and is survived by his wife and their three-year-old daughter. Proceedings under Section 194 of the BNSS are being undertaken by PS Jafrabad. Further investigation is in progress." — ANI (@ANI) October 28, 2026

एथलेटिक्स टीम के मुख्य कोच का बयान

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय पैरा एथलेटिक्स टीम के मुख्य कोच एस. सत्यनारायण ने बताया था कि दो गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज को तीन करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि और सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद थी. कोच के अनुसार, डोपिंग मामले के बाद नीरज तनाव में थे. उन्होंने कुछ महीने पहले एशियन पैरा गेम्स के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की संभावना के बारे में भी पूछा था, लेकिन प्रतिबंध जारी रहने के कारण ऐसा नहीं हो सकता था.

सात साल की उम्र में पोलियो फिर लकवा

नीरज ने कम उम्र से ही शारीरिक चुनौतियों का सामना किया था. सात साल की उम्र में उन्हें पोलियो के बाद होने वाले लकवे का पता चला. शुरुआत में उन्होंने व्हीलचेयर टेनिस में हाथ आजमाया, लेकिन बाद में पैरा एथलेटिक्स को अपना करियर बनाया. अपनी मेहनत और प्रदर्शन के दम पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की.

उनकी मौत के मामले में पुलिस की जांच जारी है. महिला दोस्त के साथ रिश्तों में तनाव और नीरज के खेल करियर से जुड़ी परेशानियों की जानकारी सामने जरूर आई है, लेकिन इन्हें उनकी मौत की वजह मान लेना अभी जल्दबाजी होगी. असल में क्या हुआ था, इसका खुलासा जांच पूरी होने और जरूरी सबूत सामने आने के बाद ही हो सकेगा.

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