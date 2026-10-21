जन्म से देख नहीं सकतीं सिमरन, अब पैरा एशियन गेम्स 2026 में जीते दो गोल्ड; 12.02 सेकंड में बनाया रिकॉर्ड

धाविका सिमरन शर्मा ने पैरा एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया है. सिमरन ने पहले दूसरे दिन 200 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता था, जिसके बाद उन्होंने तीसरे दिन 100 मीटर की दौड़ जीतकर दूसरा गोल्ड जीत लिया है.

पैरा एशियन गेम्स 2026 में भारत ने पहले दिन से दमदार प्रदर्शन किया है. भारतीय एथलीटों ने पहले दिन 11 मेडल के साथ शुरुआत थी, जो तीसरे दिन तक 60 प्लस पहुंच गई है. तीसरे दिन भारत ने 5 गोल्ड समेत 27 मेडल जीते हैं. इस दौरान धाविका सिमरन शर्मा ने पैरा एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया है. सिमरन ने पहले दूसरे दिन 200 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता था, जिसके बाद उन्होंने तीसरे दिन 100 मीटर की दौड़ जीतकर दूसरा गोल्ड जीत लिया है. दो बार गोल्ड जीतने के साथ-साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया है.

सिमरन शर्मा ने 12.02 सेकंड में 100 मीटर दौड़ पूरी की और गोल्ड मेडल जीता है. उन्होंने पिछले गेम्स रिकॉर्ड को और ज्यादा बेहतर कर लिया है. सिमरन ने हांगझोऊ में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2022 में इसी स्पर्धा में 12.68 सेकंड के समय के साथ सिल्वर मेडल जीता था. इस बार उन्होंने अपने समय में 0.66 सेकंड का सुधार किया है. इसके साथ ही उन्होंने नया गेम्स रिकॉर्ड बना लिया है.

कौन हैं सिमरन शर्मा?

गाजियाबाद के मोदीनगर की रहने वाली सिमरन शर्मा का जन्म 1999 में हुआ था. सिमरन का जन्म वक्त से पहले हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. सिमरन जन्म से दृष्टिबाधित हैं. उन्होंने मोदीनगर से रुक्मणि मोदी महिला इंटर कॉलेज शिक्षा प्राप्त की. उसके बाद नई दिल्ली से जेएलएन स्टेडियम से प्रैक्टिस शुरू की. सिमरन ने क्लास 6 से ही दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया था और पहले स्थान हासिल किया था.

उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. भले ही उनकी आंखों ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उनके पैरों की रफ्तार उनके लिए वरदान साबित हुई. आज अपनी रफ्तार से सिमरन वर्ल्ड चैंपियन एथलीटों को हरा रही हैं और भारत का नाम रौशन कर रही हैं.

अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित हैं सिमरन शर्मा

2018 पैरा एथलीट से सिमरन ने प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू किया था. उसके बाद से वो प्रदेश के लिए हर साल नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं. साल 2021 में दुबई में चाइना ग्रां प्री और वर्ल्ड पैरा ग्रां प्री का आयोजन हुआ, जिसमें सिमरन ने भाग लिया. उसके बाद साल 2021 में ही सिमरन ने टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई किया और ऐसा करने वाली पहली पैरा एथलीट बनी थीं. 2022 पैरा एशियन गेम्स में सिमरन ने 100 और 200 मीटर की दौड़ में सिल्वर जीता था.

सिमरन हमेशा कड़ी मेहनल करती रहीं और देश का नाम रौशन करती रहीं. उन्होंने 2023 खेला इंडिया में तीन गोल्ड मेडल जीते थे. इसके अलावा, 2024 में सिमरन ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता. फिर 2024 पेरिस पैरालंपिक में उन्होंने 200 मीटर रेस में ब्रांज मेडल जीता, जो उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है. हालांकि, साल 2024 में ही उन्हें अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था.

ऐसा करने वाली बनी चौथी भारतीय

पैरा एशियन गेम्स 2026 में सिमरन शर्मा ने दो गोल्ड जीते हैं और साथ ही एक एडिशन में दो गोल्ड जीतने वाली चौथी भारतीय बन गई हैं. इससे पहले अंकुर धामा ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की 5000 मीटर T11 और 1500 मीटर T11 में दो गोल्ड जीते थे. पैरा एशियन गेम्स 2023 में ही शीतल देवी ने महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन और मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन में दो गोल्ड जीते थे. वहीं सिमरन से पहले 2026 में निषाद कुमार ने पुरुषों की लॉन्ग जंप T47 और हाई जंप T47 में दो गोल्ड जीते थे और वो तीसरे भारतीय बने थे. वहीं, अब पैरा एशियन गेम्स 2026 में ही सिमरन शर्मा ने दो गोल्ड जीत लिया है और एक पैरा एशियन गेम्स में दो गोल्ड जीतने वाली चौथी भारतीय बन गई हैं.

तीसरे दिन भारतीय एथलीटों ने जीते 27 मेडल

पैरा एशियन गेम्स 2026 के शुरुआती तीन दिन काफी शानदार रहे हैं. क्योंकि भारत ने पहले दिन 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रांज समेत 11 मेडल जीते थे. इसके अलावा, दूसरे दिन 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 13 ब्रांज समेत 24 पदक जीते. हालांकि, भारत ने तीसरे दिन और ज्यादा बढ़ोतरी की. भारत ने तीसरे दिन 27 मेडल जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड, 10 सिल्वर और 12 ब्रांज शामिल हैं.

पैरा एशियन गेम्स 2026 मेडल टैली में भारत 14 गोल्ड, 21 सिल्वर और 27 ब्रांज के साथ कुल 62 मेडल जीत लिए हैं और पांचवें स्थान पर हैं. चीन 226 मेडल के साथ पहले स्थान पर है, जिसने 107 गोल्ड जीते हैं. वहीं, जापान 29 गोल्ड के साथ कुल 100 मेडल जीत चुका है और दूसरे स्थान पर हैं. तीसरे स्थान पर उज्बेकिस्तान है, जिसने 29 गोल्ड के साथ कुल 88 मेडल जीते हैं. हालांकि, पांचवें स्थान पर कोरिया है, जिसने 15 गोल्ड के साथ 45 पदक जीते हैं.