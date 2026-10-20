बचपन में ही गंवा दिया था एक हाथ, पैरा एशियन गेम्स 2026 में जीते लगातार दो गोल्ड; पढ़ें इतिहास रचने वाले निषाद कुमार की कहानी

Nishad Kumar Wins Two Gold Medals: निषाद कुमार ने मंगलवार को पुरुषों की हाई जंप टी47 स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया और फाइनल में 2.04 मीटर की ऊंचाई पार करके एक नया गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता है.

पैरा एशियन गेम्स 2026 में भारतीय एथलीटों ने दूसरे दिन भी दमदार प्रदर्शन किया है. भारतीय एथलीटों ने पहले दिन कुल 4 गोल्ड समेत 11 मेडल जीते थे और अब दूसरे दिन खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड तोड़ 24 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड मेडल भी है. इस दौरान भारतीय पैरा एथलीट निषाद कुमार ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने पहले और दूसरे दोनों दिन गोल्ड पदक जीता है और ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं. निषाद ने बचपन में ही एक हाथ गंवा दिया था, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा और आज वो भारत का नाम नौशन कर रहे हैं.

निषाद ने मंगलवार को नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में पुरुषों की हाई जंप टी47 स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया. निषाद ने फाइनल में 2.04 मीटर की ऊंचाई पार करके एक नया गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता है. इससे पहले ये रिकॉर्ड थाईलैंड के अंगकर्ण चनाबून के नाम था, जिन्होंने जकार्ता 2018 गेम्स में 2.01 मीटर की ऊंचाई पार की थी.

बचपन में गंवा दिया था एक हाथ

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब उपमंडल के बदायूं गांव के रहने वाले निषाद कुमार का बचपन काफी संघर्ष में गुजरा है. 27 साल के निषाद ने सिर्फ 6 साल की उम्र में एक हाथ गंवा दिया था. ये हादसा उनके गांव में हुआ था. जब उनकी मां मवेशियों के लिए चारा काट रही थीं, तब निषाद चारे को मशीन में डाल रहे थे, लेकिन इस दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ और निषाद की पूरी जिंदगी बदल गई. दरअसल, चारा डालते वक्त निषाद का एक हाथ मशीन में चला गया, जिससे उनका एक हाथ कट गया था.

हालांकि, निषाद एक हाथ कटने के बाद भी निराश नहीं हुए और न ही कभी हार मानी. उनके खेल का सफर गांव के सरकारी स्कूल से शुरू किया था, जो आज इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया है. उन्हें कोच नसीम अहमद ने निखारना शुरू किया. हालांकि, निषाद के माता-पिता ने भी उनका पूरा साथ दिया. फिर उन्होंने साल 2017 में पेशेवर पैरा एथलीट में कदम रखा. फिर उनके कोच रमेश ने उम्हें खेल की बारीकियां सिखाईं. उसके बाद से निषाद ने कभी पीछे मुडकर नहीं देखा और लगातार शानदार प्रदर्शन करते रहे.

दो गोल्ड जीतकर निषाद बने तीसरे भारतीय

पैरा एशियन गेम्स 2026 में निषाद ने पहले और दूसरे दिन कुल दो गोल्ड जीते हैं. उन्होंने पुरुषों की लॉन्ग जंप T47 और हाई जंप T47 में गोल्ड जीता है. इसके साथ ही वो पैरा एशियन गेम्स में एक एडिशन में दो गोल्ड जीतने वाले भारतीय बन गए हैं. इससे पहले किसी एक पैरा एशियन गेंम्स में दो गोल्ड मेडल दो भारतीयों ने जीते थे, लेकिन अब निषाद ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

निषाद से पहले भारतीय पैरा एथलीट अंकुर धामा ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की 5000 मीटर T11 और 1500 मीटर T11 में दो गोल्ड जीते थे. इसके अलावा, शीतल देवी ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में ही महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन और मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन में दो गोल्ड जीते थे. वहीं, अब निषाद ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं.

निषाद लगा चुके हैं 2.14 मीटर की छलांग

निषाद के नाम 2.14 मीटर का एशियन रिकॉर्ड भी दर्ज है, जो उन्होंने नई दिल्ली में हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के दौरान बनाया था. वहीं, 2.16 मीटर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड अमेरिका के रॉड्रिक टाउनसेंड-रॉबर्ट्स के नाम है. निषाद ने 1.96 मीटर की ऊंचाई को भी बिना प्रयास किए पार किया. इसके बाद उन्होंने 1.98 मीटर, 2.02 मीटर और 2.04 मीटर की ऊंचाइयों को अपने पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक पार किया और गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इससे पहले, निषाद ने इन खेलों में पुरुषों की टी47 लॉन्ग जंप स्पर्धा में 7.11 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग के साथ स्वर्ण पदक जीता था.

पैरालंपिक में दो पदक जीत चुके हैं निषाद

भारतीय पैरा एथलीट निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक और पेरिस पैरालंपिक की हाई जंप टी47 स्पर्धाओं में सिल्वर मेडल जीते हैं. इसके अलावा, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल और हांगझोऊ एशियाई पैरा गेम्स 2023 की हाई जंप टी47 स्पर्धा में भी गोल्ड मेडल जीता था. वहीं, अब निषाद ने 2026 पैरा एशियन गेम्स में लगातार दो गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है.

चौथे दिन भारत ने जीते 24 मेडल

पैरा एशियन गेम्स 2026 के पहल दिन भारत ने 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रांज समेत 1 मेडल जीते थे, लेकिन दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने और ज्यादा दमदार प्रदर्शन किया है. दूसरे दिन भारत ने 24 पदक जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 13 ब्रांज मेडल शामिल हैं. पैरा एशियन गेम्स 2026 में भारत के पास अब तक कुल 9 गोल्ड, 11 सिल्वर और 15 ब्रांज सहित 35 मेडल हो गए हैं और भारत मेडल टैली में छठे स्थान पर पहुंच गया है.