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पैरा एशियन गेम्स के पहले दिन डबल डिजिट में जीते मेडल, भारत ने दूसरी बार रचा इतिहास; एथलीटों ने दिलाए 4 गोल्ड समेत 11 पदक

पैरा एशियन गेम्स के पहले दिन डबल डिजिट में जीते मेडल, भारत ने दूसरी बार रचा इतिहास; एथलीटों ने दिलाए 4 गोल्ड समेत 11 पदक

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

पैरा एशियन गेम्स के पहले दिन डबल डिजिट में जीते मेडल, भारत ने दूसरी बार रचा इतिहास; एथलीटों ने दिलाए 4 गोल्ड समेत 11 पदक

Para Asian Games 2026: पैरा एशियन गेम्स 2026 के पहले दिन भारत ने 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रांज समेत 11 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है और दूसरी बार ये कारनामा किया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 19, 2026, 10:21 PM IST

पैरा एशियन गेम्स के पहले दिन डबल डिजिट में जीते मेडल, भारत ने दूसरी बार रचा इतिहास; एथलीटों ने दिलाए 4 गोल्ड समेत 11 पदक

4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रांज मेडल जीतकर भारत ने रचा इतिहास (Photo IANS)

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पैरा एशियन गेम्स 2026 का 5वां एडिशन सोमवार 19 अक्टूबर से खेला जा रहा है. पैरा एशियन गेम्स 2026 के पहले दिन भारत ने इतिहास रच दिया है. इस दौरान भारत ने 4 गोल्ड समेत कुल 11 मेडल जीते हैं. मोना अग्रवाल, रिंकू, सौम्या और निषाद कुमार ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है. पैरा एशियन गेम्स के इतिहास में ऐसा सिर्फ दूसरी बार है, जब भारत ने खेलों के पहले दिन डबल डिजिट में मेडल जीते हैं. इससे पहले साल 2023 पैरा एशियन गेम्स के पहले दिन भारत ने डबल डिजिट में मेडल जीते थे. 

पैरा एशियन गेम्स 2026 के पहले दिन भारत ने 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रांज पदक जीतकर इतिहास रचा है. भारतीय एथलीटों के दमदार प्रदर्शन के बाद देश के प्रधानमंत्री ने भी उन्हें बधाई दी हैं. पैरा एशियन गेम्स का ये 5वां एडिशन खेला जा रहा है. इसकी शुरुआत साल 2010 में हुई थी. पैरा एशियन गेम्स 2026 में भारत ने पहले दिन 11 पदक जीते हैं, जिसके बाद भारत मेडल टैली में चौथे स्थान पर  है. 

दूसरी बार पहले दिन डबल डिजिट में जीते मेडल

पैरा एशियन गेम्स के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार है, जब भारतीय एथलीटों ने डबल डिजिट में मेडल जीते हैं. 2026 में एथलीटों ने 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रांज के साथ 11 पदक जीते. इससे पहले भारतीय एथलीटों ने 2023 पैरा एशियन गेम्स में पहली बार डबल डिजिट में मेडल जीते थे. पहले दिन के खेल के दौरान भारत ने 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रांज के साथ 17 मेडल जीते थे. भले ही भारतीय खिलाड़ी पिछली बार का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि वो इस बार अपने प्रदर्शन से दुनिया को हैरान करने वाले हैं. 

Para Asian Games 2026

किन एथलीटों ने जीता गोल्ड?

पैरा एशियन गेम्स 2026 के पहले दिन भारत के लिए मोना अग्रवाल ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 में गोल्ड जीता है. इसके अलावा, निषाद कुमार ने पैरा एथलेटिक्स (लॉन्ग जंप T45) में भारत को दूसरा गोल्ड दिलाया था. फिर रिंकू हुड्डा ने पैरा एथलेटिक्स (पुरुषों की भाला फेंक F46) में 65.11 मीटर का थ्रो किया और भारत को तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया. भारत को चौथा गोल्ड मेडल सौम्या ने पैरा एथलेटिक्स (महिलाओं की 1500 मीटर T12/T13 रेस) में गोल्ड दिलाया था. 

किन खिलाड़ियों ने दिलाया सिल्वर मेडल?

पैरा एशियन गेम्स 2026 के पहले दिन भारत ने 5 सिल्वर मेडल जीते हैं. भारत के लिए पहले सिल्वर अवनी लेखरा ने वूमेंस 10मी एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में जीता था. उसके बाद कोकिला ने पैरा जूडो में वूमेंस J2 -52 किग्रा में सिल्वर जीता. रवि कार्तिक बुडिगिना ने मेंस 100मी फ्रीस्टाइल S13 में सिल्वर जीता. राधा वेंकटेश ने वूमेंस 1500मी T12/T13 में सिल्वर पदक जीता. पहले दिन भारत को 5वां सिल्वर मेडल अजीत सिंह ने मेंस जैवलिन थ्रो F46 में दिलाया.

Para Asian Games 2026

भारतीय एथलीटों ने पहले दिन जीते दो ब्रांज

पहले दिन भारत को पहला ब्रांज कपिल परमार ने दिलाया है. उन्होंने मेंस J1 -70किग्रा में मेडल जीता है. इसके अलावा, रक्षिता राजू ने वूमेंस 1500मी T11 ने ब्रांज पदक जीता था. पैरा एशियन गेम्स 2026 के पहले दिन भारतीय एथलीटों ने दो ब्रांज मेडल जीते हैं. 

2023 में भारत ने जीते थे 100 से ज्यादा मेडल

पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारतीय एथलीटों ने काफी दमदार प्रदर्शन किया था. उस समय इंडिया ने मेडल टैली में 5वें स्थान पर खत्म किया था. भारत ने पिछली बार 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रांज मेडल जीते थे. इस बार भी भारत का 111 से ज्यादा मेडल जीतकर खुद का रिकॉर्ड तोड़ने का टारगेट है. 

Para Asian Games 2026

किस संस्करण के पहले दिन जीते सबसे ज्यादा मेडल?

पैरा एशियन गेम्स की शुरुआत साल 2010 में हुई थी, जिसमें भारत ने सिर्फ 14 मेडल जीते थे. इस दौरान भारत ने पहले दिन सिर्फ 1 सिल्वर मेडल जीता था. उसके बाद 2014 में भारत ने कुल 33 मेडल जीते थे, जिसमें पहले दिन 4 सिल्वर और 2 सिल्वर समेत 6 पदक जीते थे. उसके बाद 2018 में भारत ने 72 मेडल जीते थे और इसके पहले दिन 2 सिल्वर और 3 ब्रांज समेत 5 पदक जीते थे. फिर 2023 में भारत ने 111 मेडल जीते और इसके पहले दिन 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रांज समेत 11 मेडल जीते थे. 

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