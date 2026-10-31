6 साल की बच्ची को डेस्क पर पटका, लात-घूंसे बरसाने के बाद डेढ़ मिनट में 12 बार मारी ईंट, तीसरी क्लास का बच्चा बना 'हैवान'

टीचर से शिकायत करने की बात पर 8 साल के बच्चे ने 6 साल की बच्ची का सिर डेस्क पर पटक दिया. बच्ची फिलहाल चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती है.

स्कूल को बच्चों के लिए सबसे महफूज ठिकाना समझा जाता है, लेकिन हरियाणा के पंचकूला से सामने आई एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है. पंचकूला के संस्कृति मॉडल स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ने वाले आठ साल के बच्चे ने केजी में पढ़ने वाली छह साल की छोटी बच्ची पर जानलेवा हमला कर दिया.

आरोपी बच्चे ने बच्ची को पहली मंजिल के एक खाली कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटा, जिससे बच्ची बेहोश होकर खून से लथपथ हो गई. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

बच्चे ने हमला क्यों किया?

जिला शिक्षा विभाग के अनुसार, घटना के समय छोटे बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी और बाकी बच्चे मिड-डे मील का खाना खाने जा रहे थे. उसी दौरान छह साल की बच्ची टॉयलेट की तरफ जाने लगी. तभी तीसरी क्लास में पढ़ने वाला आठ साल का लड़का भी बच्ची के पीछे चला गया और किसी बहाने से बच्ची को पहली मंजिल पर बने खाली क्लासरूम के अंदर ले गया.

खाली कमरे में पहुंचते ही लड़के ने बच्ची पर हमला शुरू कर दिया. उस वक्त स्कूल के गलियारे या पहली मंजिल पर कोई भी टीचर या वार्डन मौजूद नहीं थी. निगरानी न होने की वजह से लड़के को बच्ची पर वार करने का पूरा मौका मिल गया.

हमले का सीसीटीवी वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि आठ साल का बच्चा केजी की बच्ची को क्लासरूम के अंदर घसीटता है. इसके बाद वह बच्ची के सिर को क्लासरूम के डेस्क पर लगातार दो बार बहुत जोर से पटकता है. लड़के ने बच्ची को जमीन पर नीचे गिरा दिया और पैरों से कुचलना शुरू किया. इसके बाद उसने कमरे में पड़ी ईंट से बच्ची के सिर और चेहरे पर लगातार कई वार किए.

चोट इतनी गहरी थी कि बच्ची वहीं फर्श पर बेसुध हो गई और चारों तरफ खून फैल गया. वीडियो में देख सकते हैं कि जब बच्ची बेसुध होकर गिर पड़ी, तब भी लड़के ने लात मारना बंद नहीं किया. करीब डेढ़ मिनट तक कमरे में ये खौफनाक मंजर चलता रहा, जिसके बाद लड़का चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर नीचे चला गया. इस घटना का वीडियो इतना वीभत्स है कि हम आपको नहीं दिखा सकते.

झगड़े की असली वजह क्या थी?

पीड़ित परिवार से मिली जानकारी के अनुसार, हमले से ठीक पहले दोनों बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. बच्ची के चाचा ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि लड़के ने बच्ची को इसलिए पीटा क्योंकि बच्ची ने उससे कहा था कि वह उसकी हरकतों की शिकायत स्कूल के टीचरों से करेगी. टीचर से शिकायत करने की इसी बात से लड़का आगबबूला हो गया और उसने बच्ची को सबक सिखाने की नीयत से घेर लिया.

बच्ची के चाचा ने ये भी बताया कि इस लड़के का मिजाज पहले से काफी आक्रामक रहा था. पहले भी लड़के के खिलाफ स्कूल और आसपास कई शिकायतें आई थीं, जिसमें सड़क के कुत्तों को बेवजह पत्थरों से मारकर घायल करने की बात भी शामिल थी. इतने छोटे बच्चे में इस कदर हिंसक मिजाज देखकर पुलिस और डॉक्टर भी हैरान हैं.

#WATCH | Haryana | A third-grade student allegedly assaulted a kindergarten girl inside the school premises in Panchkula Uncle of the victim, Fazil says, "That day, she had gone to school, but she never returned. When the auto-rickshaw driver arrived, the girl was not there. He informed my brother (the victim’s father). When my brother reached the spot, the boy with whom the girl had previously argued told him that she was lying upstairs—and then he left. Upon seeing her, my brother collapsed, overcome by shock. She was lying there, covered in blood, inside a room that had been locked from the outside..." — ANI (@ANI) October 31, 2026

बच्ची की हालत कैसी है?

बच्ची के चाचा ने बताया कि जब स्कूल की पूरी छुट्टी हो गई, तब बच्ची को घर ले जाने वाला ऑटो ड्राइवर तय जगह पर पहुंचा. जब बच्ची ऑटो के पास नहीं आई, तो ड्राइवर ने स्कूल स्टाफ से पूछा, जिस पर स्टाफ ने कहा कि बच्ची नहीं मिल रही है. इसके बाद ड्राइवर ने तुरंत घर पहुंचकर बच्ची के पिता को पूरी बात बताई. पिता तुरंत भागते हुए स्कूल पहुंचे और खोजबीन शुरू की. तभी उसी आरोपी लड़के ने पिता के पास आकर कहा, "आपकी बच्ची ऊपर पड़ी है" और वह पिता को पहली मंजिल वाले कमरे में ले गया. कमरे का नजारा देखकर पिता बदहवास हो गए. बच्ची फर्श पर गंभीर हालत में खून से लथपथ पड़ी थी.

घरवाले बच्ची को तुरंत सेक्टर-6 के सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने शुरुआती मरहम-पट्टी की. हालत बेहद नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने बच्ची को तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया, जहां बच्ची को आईसीयू में भर्ती कराया गया. बच्ची के पिता ने कहा कि अगर वहां पहुंचने में एक-दो मिनट की भी देर हो जाती, तो बच्ची की जान पर बहुत बड़ा खतरा बन जाता. फिलहाल उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है.

हमले के वक्त स्कूल का स्टाफ कहां था?

बच्ची के चाचा ने बताया कि स्कूल के कुछ स्टाफ की ड्यूटी कहीं बाहर सरकारी काम में लगा दी गई थी, जिसकी वजह से दो-तीन क्लासों को मिलाकर एक साथ बैठाया जा रहा था. उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया कि प्रिंसिपल की छुट्टी होने के बाद वहां किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि वहां के सीसीटीवी कैमरे देखें? फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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