ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप 2026 का फाइनल बारिश से रद्द होने के बाद पाकिस्तान को चैंपियन घोषित किया गया. भारत ने फैसले का जोरदार विरोध किया है.

बांग्लादेश के ढाका में मेंस ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाना था (Image- X/@blind_cricket)

किसी भी टूर्नामेंट का फाइनल सबसे अहम मुकाबला होता है. इसी मैच से तय होता है कि चैंपियन कौन बनेगा और किस टीम को उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ेगा. लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप 2026 में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने क्रिकेट के नियमों और आयोजकों के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं.

भारत और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार (20 नवंबर 2026) को होने वाला फाइनल बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका. हैरानी की बात ये रही कि बिना एक भी गेंद खेले पाकिस्तान को चैंपियन घोषित कर दिया गया. इसके बाद भारतीय टीम ने न सिर्फ ट्रॉफी सेरेमनी का बहिष्कार किया, बल्कि भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से भी इनकार करने की चेतावनी दे दी.

बारिश ने रोका फाइनल, फिर पाकिस्तान कैसे बना चैंपियन?

शुक्रवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मेंस ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाना था. इस मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने थीं. दोनों देशों के खिलाड़ियों के लिए ये खिताब जीतने का बड़ा मौका था, लेकिन लगातार बारिश के कारण मैदान पर खेल शुरू ही नहीं हो पाया. यहां तक कि टॉस भी नहीं हो पाया.

इसके बाद टूर्नामेंट के आयोजकों ने नेट रन रेट को आधार बनाकर पाकिस्तान को विजेता घोषित कर दिया. चूंकि टूर्नामेंट में पाकिस्तान का रन रेट भारत से बेहतर था, इसलिए उसे खिताब दे दिया गया, जबकि भारतीय टीम को दूसरे स्थान पर रखा गया. यहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया. भारतीय खिलाड़ियों और अधिकारियों का कहना था कि जब फाइनल मुकाबला हुआ ही नहीं तो सिर्फ नेट रन रेट के आधार पर किसी एक टीम को चैंपियन घोषित करना सही नहीं है.

The trophy was awarded to Pakistan without the final being played. WBCC President and Pakistan Blind Cricket Council President Sultan Shah overruled the WBCC Technical Committee’s decision to declare joint winners, forcing the match referee to announce the same decision. https://t.co/wHdK2NTEDm — Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 20, 2026

किस नियम को लेकर हुआ विवाद?

इस पूरे विवाद के केंद्र में नेट रन रेट का नियम है. आमतौर पर क्रिकेट में नेट रन रेट का इस्तेमाल लीग स्टेज या क्वालिफाइंग मुकाबलों के दौरान टीमों की रैंकिंग तय करने के लिए किया जाता है. अगर दो टीमों के अंक बराबर होते हैं तो बेहतर नेट रन रेट वाली टीम को आगे रखा जाता है. लेकिन भारतीय टीम का सवाल है कि जब मुकाबला फाइनल का था ही, तब इस नियम के आधार पर विजेता कैसे चुन लिया गया?

भारतीय पक्ष का मानना है कि बारिश के कारण फाइनल रद्द होने की स्थिति में दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाना चाहिए था. भारतीय अधिकारियों ने ये भी आरोप लगाया कि टूर्नामेंट की प्लेइंग कंडीशंस में इस तरह के फैसले को लेकर स्थिति साफ नहीं थी.

आयोजकों ने अगर पहले से तय किया था कि बारिश के कारण फाइनल नहीं होने पर नेट रन रेट से चैंपियन चुना जाएगा, तो इसकी जानकारी सभी टीमों को स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए थी. उनका दावा है कि कप्तानों की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई.

The trophy was awarded to Pakistan without the final being played. WBCC President and Pakistan Blind Cricket Council President Sultan Shah overruled the WBCC Technical Committee’s decision to declare joint winners, forcing the match referee to announce the same decision. https://t.co/XHoRsSo48D — Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 20, 2026

तकनीकी समिति के फैसले को पलटने का आरोप

विवाद ने उस समय और तूल पकड़ लिया, जब वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल (WBCC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख सुल्तान शाह पर तकनीकी समिति के फैसले को बदलने का आरोप लगा. भारतीय पक्ष के मुताबिक, WBCC की तकनीकी समिति ने भारत और पाकिस्तान को संयुक्त विजेता घोषित करने पर सहमति जताई थी. लेकिन बाद में कथित तौर पर फैसला बदल दिया गया और मैच रेफरी को पाकिस्तान को चैंपियन घोषित करने का निर्देश दिया गया.

भारतीय अधिकारियों ने इस प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि अगर फाइनल नहीं हो पाया तो इसका समाधान पहले से मौजूद नियमों के मुताबिक होना चाहिए था, न कि मुकाबले के बाद किसी नए तरीके से विजेता तय किया जाता.

भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से किया इनकार

पाकिस्तान को चैंपियन घोषित किए जाने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया. टीम का मानना था कि जब खिताब का फैसला मैदान पर हुआ ही नहीं तो इस तरह ट्रॉफी दिए जाने को स्वीकार करना उचित नहीं होगा.

भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे फाइनल खेलकर नतीजा निकालना चाहते थे. उनके मुताबिक, अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित करना एक ऑप्शन हो सकता था. अचानक नेट रन रेट के आधार पर फैसला सुनाए जाने से खिलाड़ियों को निराशा हुई.

पाकिस्तान के खिलाफ आगे नहीं खेलेगा भारत?

अब इस विवाद का असर आने वाले टूर्नामेंटों पर भी पड़ सकता है. क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया (CABI) के सचिव शैलेंद्र यादव ने इंडिया टुडे से बातचीत में साफ संकेत दिया कि जब तक इस मामले का समाधान नहीं होता, भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ भविष्य में होने वाले मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेगी.

खिलाड़ियों ने ये भी कहा है कि आगे पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है या नहीं, इसका अंतिम फैसला CABI को लेना है. अगर एसोसिएशन अनुमति देती है तो वे मैदान पर उतरने के लिए तैयार रहेंगे. फिलहाल इस पूरे मामले ने ब्लाइंड क्रिकेट में नियमों की पारदर्शिता और फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

ये भी पढ़ें- KL निकले सहवाग से आगे, हेनरी ने तोड़ा 36 साल पुराना रिकॉर्ड, किस पर भड़के कप्तान गिल, पहले टेस्ट के दूसरे दिन के टॉप मोमेंट्स