Pew Research Religion Report 2026: प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, 2070 तक अमेरिका ईसाई बहुसंख्यक देश नहीं रहेगा, हालांकि ईसाई वहां का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय बने रहेंगे.

दुनिया का धार्मिक नक्शा आने वाले 50 सालों में काफी बदल सकता है. किस देश में किस धर्म को मानने वालों की आबादी सबसे ज्यादा होगी और किन धर्मों के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, इसे लेकर अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने एक नई रिपोर्ट जारी की है. बुधवार (18 नवंबर 2026) को जारी की गई इस रिपोर्ट में 2020 से 2070 तक दुनिया के धार्मिक जनसांख्यिकी बदलावों का अनुमान लगाया गया है.

इसके मुताबिक, 2070 तक पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा, जबकि भारत दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा. अभी इस मामले में इंडोनेशिया पहले स्थान पर है. रिपोर्ट की एक और दिलचस्प बात ये है कि भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन भारत के बाहर भी हिंदू आबादी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. अमेरिका जैसे देशों में हिंदुओं की संख्या बढ़ने का अनुमान है.

2035 तक सबसे बड़ा धर्म बन सकता है इस्लाम

प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक, अगर मौजूदा जनसंख्या संबंधी रुझान जारी रहते हैं तो 2035 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है. अभी ईसाई धर्म मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और इस्लाम दूसरे नंबर पर है. लेकिन दोनों धर्मों की आबादी बढ़ने की रफ्तार में अंतर होने के कारण आने वाले वर्षों में यह स्थिति बदल सकती है.

साल 2020 में दुनिया में करीब 2.27 अरब ईसाई और 2.02 अरब मुस्लिम थे. रिपोर्ट का अनुमान है कि 2070 तक मुस्लिम आबादी 3.6 अरब से ज्यादा हो जाएगी, जबकि ईसाइयों की संख्या 3 अरब से कुछ कम रह सकती है. इस तरह वैश्विक आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 2020 के करीब 26 फीसदी से बढ़कर 2070 में 36 फीसदी तक पहुंच सकती है.

बदलाव की बड़ी वजह क्या?

इस बदलाव की बड़ी वजह जन्म दर और उम्र का अंतर है. रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से 2025 के बीच मुस्लिम महिलाओं की औसत प्रजनन दर 3.1 बच्चे प्रति महिला रही, जबकि ईसाइयों में ये आंकड़ा 2.5 था. इसके अलावा मुस्लिम आबादी की औसत उम्र भी दूसरे बड़े धार्मिक समूहों के मुकाबले कम है. इसका मतलब है कि इस समुदाय में आने वाले वर्षों में परिवार शुरू करने की उम्र वाले लोगों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा रहेगी.

पाकिस्तान बनेगा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश

रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान को लेकर खास अनुमान दिए गए हैं. फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में रहती है. इसके बाद पाकिस्तान और भारत का नंबर आता है. लेकिन 2070 तक ये क्रम बदलने की संभावना है.

प्यू रिसर्च के मुताबिक, पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा. भारत दूसरे स्थान पर रहेगा. इसके बाद नाइजीरिया और इंडोनेशिया का नंबर होगा. भारत के लिए इस अनुमान को समझना भी जरूरी है. देश में मुस्लिम आबादी की संख्या बढ़ने का अनुमान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, 2070 में भी हिंदू भारत की सबसे बड़ी धार्मिक आबादी बने रहेंगे.

How are the world’s religions projected to change in the coming decades? Explore our latest projections for 2020-2070 ⬇️ https://t.co/pWPKOi3q8k — Pew Research Center (@pewresearch) November 18, 2026

भारत में हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी बढ़ेंगे

भारत में धार्मिक आबादी के बदलाव को लेकर रिपोर्ट का अनुमान है कि अगले पांच दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों, दोनों की संख्या बढ़ेगी. हालांकि, कुल आबादी में दोनों समुदायों की हिस्सेदारी में अलग-अलग तरह का बदलाव हो सकता है. भारत में हिंदुओं की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होने का अनुमान है. वहीं, मुस्लिम आबादी की संख्या और कुल आबादी में उसकी हिस्सेदारी भी बढ़ सकती है.

रिपोर्ट ये भी बताती है कि हिंदू आबादी की वृद्धि भारत तक सीमित नहीं रहेगी. अमेरिका सहित भारत के बाहर के कई देशों में हिंदुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है. हालांकि, भारत में हिंदुओं की कुल संख्या में होने वाली बढ़ोतरी दुनिया के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा रहने का अनुमान है.

दुनिया में ईसाई और दूसरे धर्मों की क्या होगी स्थिति?

रिपोर्ट में सिर्फ इस्लाम और हिंदू धर्म की बात नहीं है. ईसाई आबादी का केंद्र भी बदलता नजर आ रहा है. 2070 तक दुनिया के आधे से ज्यादा ईसाई उप-सहारा अफ्रीका में रह सकते हैं. अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ईसाई आबादी के मामले में अमेरिका से आगे निकल सकता है.

अमेरिका में भी ईसाइयों की हिस्सेदारी घटने का अनुमान है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2070 तक वहां ईसाई सबसे बड़ा धार्मिक समूह तो रहेंगे, लेकिन उनकी आबादी देश की कुल जनसंख्या के आधे से कम हो सकती है. दूसरी ओर, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में कुल आबादी घटने के साथ बौद्ध आबादी में भी बड़ी गिरावट का अनुमान है.

Lucknow, Uttar Pradesh: On a Pew Research report projecting a 5% rise in India's Muslim population and a 3% decline in its Hindu population over the next 10 years, Samajwadi Party (SP) MP Ziaur Rahman Barq says, "Look, Pew Research also shows that not just within the country, but globally, the Muslim population is growing and will continue to grow. So, this should not be made into a political issue. This is research, and the population generation is growing- the birth rate is higher in some and lower in others. Where Pew's research report mentions Muslims, alongside them, Christians have also been shown in the second position. So we say there is nothing to this; whatever a person wants, there should be no objection of this kind to it..." — IANS (@ians_india) November 19, 2026

आंकड़ों को समझना भी जरूरी

प्यू रिसर्च सेंटर की यह रिपोर्ट भविष्य की संभावनाओं का अनुमान है, कोई पक्की भविष्यवाणी नहीं. इसके लिए 201 देशों और क्षेत्रों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है, जो दुनिया की करीब 99.98 फीसदी आबादी को कवर करते हैं. इसमें जन्म दर, मृत्यु दर, लोगों की उम्र, प्रवास और धर्म बदलने जैसे फैक्टर्स को शामिल किया गया है.

रिपोर्ट का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आने वाले 50 सालों में दुनिया की धार्मिक आबादी का संतुलन बदल सकता है. पाकिस्तान मुस्लिम आबादी के मामले में पहले स्थान पर पहुंच सकता है, भारत दूसरे नंबर पर आ सकता है और हिंदुओं की संख्या भारत के साथ-साथ दूसरे देशों में भी बढ़ सकती है.

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