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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

अमेरिका, रूस और चीन नहीं... मेड इन इंडिया पिनाका खरीदेगा पाकिस्तान का करीबी मुस्लिम देश, जानें क्यों

मिस्र हथियारों की खरीद को लेकर खास रणनीति अपनाता है. इसके तहत वो अलग-अलग देशों के सबसे अच्छे माने जाने वाले हथियारों या फाइटर जेट्स को अपनी सेना की जरूरतों के हिसाब से खरीदता है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 06, 2026, 05:55 PM IST

अमेरिका, रूस और चीन नहीं... मेड इन इंडिया पिनाका खरीदेगा पाकिस्तान का करीबी मुस्लिम देश, जानें क्यों

पिनाका खरीदना चाहता है मिस्र

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  • मिस्र सामान्य तौर पर अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इटली और जर्मनी से अपने हथियारों की आपूर्ति करता रहा है.
  • काहिरा का फोकस अब मेड इन इंडिया पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पर है. 
  • पिनाका सिस्टम की 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता है.  
  • पिनाका की क्षमता फिलहाल 46 से 75 किमी तक की है, लेकिन इसे 120 किमी की दूरी के लिए विकसित किया जा रहा है.

पाकिस्तान का दोस्त और 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC का संस्थापक सदस्य मिस्र, भारत से मेड इन इंडिया पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर (MBRL) में दिलचस्पी दिखा रहा है. काहिरा में सैन्य अधिकारी और डिफेंस एक्सपर्ट्स पिनाका को खरीदने की पैरवी कर रहे हैं. पिनाका सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी हथियार है और इसे DRDO ने डेवलप किया है. 
 
मिस्र हथियारों की खरीद को लेकर खास रणनीति अपनाता है. इसके तहत वो अलग-अलग देशों के सबसे अच्छे माने जाने वाले हथियारों या फाइटर जेट्स को अपनी सेना की जरूरतों के हिसाब से खरीदता है. ऐसा इसलिए क्योंकि जरूरत के समय अगर आपूर्ति में कोई पेच फंसे तो काहिरा को इससे ज्यादा नुकसान ना हो और वो दूसरे देश से आपूर्ति कर सके. 

मिस्र अपनाता है खास रणनीति 

बीते करीब एक दशक में काहिरा ने वैश्विक तनावों, संभावित प्रतिबंधों या अचानक निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों से अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने सैन्य गठबंधनों का विस्तार किया है. इसी का नतीजा है कि वो रक्षा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे भारत को अपना भागीदार बनाना चाहता है. 
 
मिस्र सामान्य तौर पर अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इटली और जर्मनी से अपने हथियारों की आपूर्ति करता रहा है, लेकिन अब वो भारत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पर फोकस कर रहा है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि पिनाका उसकी जरूरत के हिसाब से एकदम सटीक बैठ रहा है और दूसरे देशों के MBRL की तुलना में किफायती भी है. इसके साथ ही भारत पश्चिमी देशों या अमेरिका की तरह अपने सहयोगियों के सामने कोई शर्त भी नहीं रखता है. 
 
पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की खासियतें

- पिनाका को पूरी तरह भारत के DRDO ने विकसित किया है और ये भारतीय सेना का प्रमुख रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है.
- पिनाका सिस्टम की 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता है.  
- इस सिस्टम की क्षमता फिलहाल 46 किमी से 75 किमी तक की है, लेकिन इसे लंबी दूरी की मारक क्षमता यानी 120 किमी की दूरी के लिए विकसित किया जा रहा है. 
-इसे हर मौसम में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. दिन-रात, बारिश-आंधी में भी इसका संचालन प्रभावित नहीं होता है. 
-रॉकेट लॉन्च करने के तुरंत बाद पिनाका अपनी जगह तुरंत बदलता है, जिससे दुश्मन के जवाबी हमले से बचना आसान होता है.
-ये अलग-अलग तरह के वारहेड ले जा सकता है. 
-आमतौर विदेशों में MBRL की कीमत 150000 से 200000 यूएस डॉलर के बीच होती है, जबकि भारत के पिनाका की कीमत करीब 70 लाख रुपये है यानी अमेरिकी डॉलर में सिर्फ 84 हजार डॉलर.

मिस्र ने हाल के सालों में अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी, इटली और चीन से भी सैन्य हथियार और सामान खरीदे हैं.

-अमेरिका से F-16 फाइटर जेट, M1A1 Abrams टैंक (को-प्रोडक्शन), अपाचे हेलिकॉप्टर और अन्य सैन्य उपकरण खरीदे हैं. 
-फ्रांस से राफेल फाइटर जेट, FREMM फ्रिगेट, Mistral हेलीकॉप्टर कैरियर और अन्य नौसैनिक प्रणालियां ली हैं. हाल के कुछ सालों में फ्रांस मिस्र के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है. 
-रूस से MiG-29 फाइटर जेट, Ka-52 हेलीकॉप्टर और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं. हालांकि मिस्र ने रूस से हथियारों की आपूर्ति घटाई है. 
-जर्मनी से मिस्र ने Type 209/1400mod डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां खरीदी हैं. इन्हें जर्मन कंपनी TKMS ने डेवलेप किया है. 
-इटली से मिस्र ने दो FREMM फ्रिगेट खरीदे हैं- Al Galala (FFG-1002) और Bernees (FFG-1003)
-चीन से मिस्र ड्रोन, 120 ट्रेनिंग प्लेन (K-8E काराकोरम एडवांस्ड जेट ट्रेनर) खरीदे हैं. इसके अलावा कुछ मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी खरीदी है. 

दरअसल मिस्र की हथियार खरीद का उद्देश्य अपनी एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस सिस्टम को मॉडर्न बनाना है. यही वजह है कि वो अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूरोपीय देशों समेत अलग-अलग सोर्स से खरीदारी करता है और अब उसका फोकस भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम पर है.

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