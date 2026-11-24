Karachi National Bank Stadium Renovation: पीसीबी कराची के ऐतिहासिक नेशनल बैंक स्टेडियम की तस्वीर बदलने के लिए करीब 5 अरब पाकिस्तानी रुपये खर्च करने जा रहा है.

पाकिस्तान क्रिकेट में इन दिनों स्टेडियमों को नए सिरे से तैयार करने पर काफी जोर दिया जा रहा है. इसी कड़ी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम की तस्वीर बदलने के लिए करीब 5 अरब पाकिस्तानी रुपये खर्च करने का फैसला किया है.

इस बड़े निवेश के बाद स्टेडियम की दर्शक क्षमता बढ़ाने से लेकर वहां मिलने वाली सुविधाओं तक में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. पीसीबी की योजना इस मैदान को ऐसा मॉडर्न क्रिकेट वेन्यू बनाने की है, जहां दर्शकों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिल सकें.

पुराने क्रिकेट मैदानों में शामिल नेशनल बैंक स्टेडियम

कराची का नेशनल बैंक स्टेडियम पाकिस्तान के सबसे पुराने टेस्ट क्रिकेट मैदानों में शामिल है. यहां कई यादगार इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं. अब बोर्ड इस मैदान को आधुनिक रंग-रूप देने में जुटा है. रेनोवेशन का काम पूरा होने के बाद इसकी मौजूदा क्षमता 32 हजार से बढ़ाकर करीब 50 हजार दर्शकों तक करने का लक्ष्य रखा गया है. स्टेडियम में पहले के मुकाबले लगभग 18 हजार ज्यादा लोग बैठकर मैच देख सकेंगे.

दूसरे चरण में होंगे कई बड़े बदलाव

पीसीबी ने स्टेडियम के रेनोवेशन के दूसरे चरण का ठेका फ्रंटियर वर्क्स डिपार्टमेंट को दिया है. इस प्रोजेक्ट का पहला चरण पिछले साल ICC चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पूरा किया गया था. अब दूसरे चरण में दर्शकों की सुविधाओं और स्टेडियम के ढांचे को बेहतर बनाने पर काम होगा.

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, इस बार सबसे खास बदलाव एनक्लोजर के सामने लगी रेलिंग को हटाने का होगा. इनकी जगह डगआउट मोआट बनाए जाएंगे, ताकि दर्शकों की सुरक्षा भी बनी रहे और मैदान देखने में रुकावट भी कम हो. इसके अलावा स्टेडियम की छतों को बेहतर किया जाएगा. नए एनक्लोजर बनाए जाएंगे और उनमें ऊपर की तरफ बैठने के लिए ज्यादा जगह तैयार होगी. दर्शकों के बैठने और मैच देखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए भी कई सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा.

चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी हुआ था करोड़ों का काम

ऐसा नहीं है कि पीसीबी ने पहली बार इस स्टेडियम पर इतना ध्यान दिया है. चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी यहां बड़े स्तर पर निर्माण और सुधार का काम किया गया था. उस दौरान पांच मंजिला नया पवेलियन तैयार किया गया. इसके साथ 24 हॉस्पिटैलिटी बॉक्स बनाए गए और खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया.

मैदान में एलईडी फ्लडलाइट्स और डिजिटल स्क्रीन भी लगाई गईं. इन बदलावों का मकसद खिलाड़ियों, मेहमानों और दर्शकों को बेहतर अनुभव देना था. अब दूसरे चरण के काम के शुरू होने का इंतजार है. इसके पूरा होने के बाद कराची का ये मैदान पहले से ज्यादा बड़ा और आधुनिक नजर आ सकता है.

पीसीबी के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सालाना बजट में भी इस योजना की अहमियत साफ दिखाई देती है. बोर्ड ने लंबे समय की संपत्तियों के निर्माण, खरीद, मरम्मत और सुधार जैसे कामों के लिए 6.702 अरब पाकिस्तानी रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत रखे हैं. इसमें से 5.685 अरब रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए तय किए गए हैं. अकेले नेशनल बैंक स्टेडियम के दूसरे चरण का काम पूरा करने के लिए करीब 5 अरब रुपये निर्धारित किए गए हैं.

इसके अलावा पीसीबी इस्लामाबाद में मारगल्ला हिल्स के पास एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने पर भी अरबों रुपये खर्च कर रहा है. इससे साफ है कि बोर्ड सिर्फ पुराने मैदानों की मरम्मत नहीं, बल्कि देश में क्रिकेट के लिए नए और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर भी काम कर रहा है.

पाकिस्तान के प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम और उनकी क्षमता

पाकिस्तान में कई ऐसे क्रिकेट मैदान हैं, जहां इंटरनेशनल मुकाबले खेले जाते हैं. इनमें कुछ पुराने ऐतिहासिक मैदान हैं, जबकि कुछ को हाल के वर्षों में आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है.

गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर - करीब 34,000 दर्शक

नेशनल बैंक स्टेडियम, कराची - करीब 32,000 दर्शक

मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, मुल्तान - करीब 30,000 दर्शक

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी - करीब 15,000 से 20,000 दर्शक

इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद - करीब 17,000 से 18,000 दर्शक

भारतीय स्टेडियमों की तर्ज पर सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी

भारत में वानखेड़े स्टेडियम और नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे मैदान आधुनिक सुविधाओं और बड़े क्रिकेट आयोजनों के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में पीसीबी की कोशिश भी पाकिस्तान के प्रमुख क्रिकेट मैदानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस करने की है. हालांकि, क्षमता के मामले में इन मैदानों की तुलना अलग है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करीब 1.32 लाख दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि वानखेड़े की क्षमता करीब 33 हजार है. कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में 50 हजार दर्शकों को बैठाने की योजना इसे बड़े क्रिकेट आयोजनों के लिए और उपयोगी बना सकती है. अब देखना होगा कि रेनोवेशन का काम कितनी तेजी से पूरा होता है और नए बदलावों के बाद दर्शकों को कितना बेहतर अनुभव मिलता है.

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