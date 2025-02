साल 1965 हो, 1971 हो या फिर कारगिल की लड़ाई, हर युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है. लेकिन भी वह अपनी वीरता का ढिंढोरा पीटता रहता है. विंग कमांडर अभिनंदन के मामले में भी ऐसा किया. अकेले भारतीय जवान पाकिस्तानी सेना को छठी का दूध याद दिला दिया. लेकिन इसको लेकर भी पाकिस्तान अपनी पीट थपथपा रहा है. दरअसल, पाकिस्तान 'ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट' को याद कर रहा है, जो भारत के खिलाफ चलाया गया था.

साल 2019 में पाकिस्तान की वायुसेना ने 'ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट' के तहत 2 भारतीय लड़ाकू विमानों पर हमला किया था. जिनमें मिग-21 विमान क्रैश होकर पाकिस्तान की सीमा में जा गिरा था. फाइटर विमान पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान सेना ने हिरासत में ले लिया था. हालांकि बाद में भारत के इंटरनेशनल दबाब में पाकिस्तान को अभिनंदन को रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा था.

PAF ने शेयर किया वीडियो

पाकिस्तान इस दिन को जीत के तौर पर मनाता है. पाकिस्तानी सेना ने एक गाने का वीडियो जारी किया है. गाने के बोल हैं 'दुश्मन सुन'. इस गाने के वीडियो में पाकिस्तानी सेना भारतीय हेलीकॉप्टर पर रॉकेट दागती दिख रही है. इस गाने को ऑपरेशन स्विप्ट रिटॉर्ट को देश के इतिहासिक ऑपरेशन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है.

ISPR releases its latest patriotic anthem "Dushmana Sun" to commemorate Operation Swift Retort (27 Feb)—the day Pakistan responded with strength & precision! Listen to the song celebrating our heroes. #PakistanAirForce #DushmanaSun #27Feb pic.twitter.com/T2R1Xx5Kiw