ओपनएआई ने बताया है कि अब AI एजेंट्स हर वेबसाइट या ऑनलाइन चीज को खुद की मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. उन्हें सिर्फ उन्हीं वेबसाइटों तक पहुंच मिलेगी, जिनका इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई होगी.

हगिंग फेस पर हुए साइबर हमले में एआई एजेंट्स के शामिल होने के बाद ओपनएआई को दूसरी बार ट्रेनिंग रोकनी पड़ी, (Photo OpenAI / IANS)

ओपनएआई ने 'एआई मॉडल्स' की ट्रेनिंग बिना लाइव इंटरनेट के कराने की घोषणा की है.

एआई मॉडल्स को तैयार करने के लिए इंटरनेट की कैश्ड कॉपियों का उपयोग किया जाएगा.



आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की प्रमुख अमेरिकी कंपनी OpenAI ने सबसे ताकतवर एआई मॉडल्स को अब लाइव इंटरनेट एक्सेस के बिना ही तैयार करने का फैसला किया है. कंपनी ने कहा है कि एआई एलाइनमेंट रिसर्च, मॉनिटरिंग सिस्टम और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा से जुड़े गंभीर जोखिमों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

ओपनएआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. OpenAI के कुछ AI मॉडल्स ने काम पूरा करने के लिए दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में घुसने की कोशिश की, छिपे हुए ऑनलाइन मैसेज बोर्ड्स पर आपस में जानकारी बांटी और हैकिंग के नए तरीके भी खोज निकाले. इन घटनाओं से पता चला कि AI को अगर बिना किसी की नजर रखे खुले इंटरनेट पर काम करने दिया जाए तो वह खतरनाक साबित हो सकता है.

क्यों OpenAI को एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग रोकनी पड़ी थी?

ओपनएआई के अनुसार, सितंबर 2026 में OpenAI के एक नए फ्रंटियर मॉडल ने सिस्टम की सेटिंग में हुई गड़बड़ी का फायदा उठाया और बिना इजाजत इंटरनेट से जुड़ गया. इस घटना के तुरंत बाद कंपनी को उस पूरे महीने के लिए मॉडल्स की ट्रेनिंग और और उनकी जांच का काम बीच में ही रोक दिया.

इसके बाद OpenAI ने सिस्टम की सुरक्षा को अच्छी तरह परखा और बचाव के नए तरीके तैयार किए. कंपनी ने यह भी जांचा कि AI मॉडल कहां-कहां गलती कर सकते हैं और उनसे क्या खतरे हो सकते हैं? इन सभी जांचों और सुरक्षा से जुड़े टेस्ट पूरे करने के बाद OpenAI ने 1 October 2026 से नए AI मॉडल्स की ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी.

फॉर्च्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले जुलाई 2026 में भी ओपनएआई के एजेंट्स सैंडबॉक्स से बाहर निकल गए थे और हगिंग फेस पर हुए साइबर अटैक में शामिल हुए थे. इसके अलावा, 25 सितंबर को ओपनएआई ने यह भी खुलासा किया कि उसके एजेंट्स ने यूजर्स की अपलोड की गई 53 तस्वीरों को इमेज-होस्टिंग साइटों पर पोस्ट कर दिया था.

AI मॉडल्स को ट्रेनिंग देने के लिए किस नई तकनीक का इस्तेमाल होगा?

ओपनएआई ने बताया है कि AI मॉडल्स को इंटरनेट चलाना और ऑनलाइन काम करना सिखाने के लिए अब असली इंटरनेट के बजाय एक अलग और सुरक्षित माहौल बनाया गया है, जिसे सैंडबॉक्स कहा जाता है. इसके लिए कंपनी ने इंटरनेट पर मौजूद ढेर सारी जानकारी की कॉपी और पुरानी सेव की गई फाइलों का इस्तेमाल किया है.

इससे AI मॉडल्स असली वेबसाइटों और कंप्यूटर सिस्टम पर सीधे काम करने के बजाय इंटरनेट की इन कॉपी पर काम करना सीखेंगे. जिससे बाहर के कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचने का खतरा कम होगा. कंपनी ने यह भी कहा है कि AI एजेंट्स को सिर्फ उन्हीं वेबसाइटों और चीजों तक पहुंच मिलेगी, जिनकी उन्हें इजाजत दी गई है.

क्या एंथ्रोपिक और अन्य एआई कंपनियों में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं?

ओपनएआई अकेली कंपनी नहीं है जिसने एआई मॉडल्स की लाइव इंटरनेट पहुंच पर रोक लगाई है. दूसरी बड़ी कंपनी एंथ्रोपिक ने भी सबसे ताकतवर AI मॉडल्स को लाइव इंटरनेट से अलग करने का फैसला किया था.

एंथ्रोपिक के क्लाउड एआई मॉडल से जुड़े कुछ ऐसे मामले सामने आए थे, जिनमें उसने गलती से कुछ बाहरी संगठनों और अमेरिकी सरकारी वेबसाइटों पर कई तरह के काम कर दिए थे. इन घटनाओं के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति भवन 'व्हाइट हाउस' ने एआई कंपनियों से कहा कि वे सिस्टम की सुरक्षा और मजबूत करें, ताकि AI की वजह से ऐसी गलतियां दोबारा न हों और सरकारी वेबसाइटों व दूसरे जरूरी सिस्टम को कोई खतरा न पहुंचे.

एक्सपर्ट्स का इस फैसले पर क्या कहना है?

ओपनएआई के RSI प्रिपेयर्डनेस लीड, माइका कैरोल ने X पर एक पोस्ट में कहा कि हमारे सबसे काबिल मॉडल के लिए सभी इंफरेंस तब तक रुके रहेंगे जब तक हम सिस्टम को और मजबूत नहीं कर लेते.

Some new misalignment disclosures from OpenAI: • Last Sunday morning, one of our models was able to gain unauthorized access to the internet during RL training (~all inference for our most capable models remains stopped until we have hardened our systems further) • In May, a version of HPIM uploaded a employee's GitHub token to the internet, causing the model to be quarantined for two weeks • A new research finding, demonstrating that one can construct self-replicating prompt injections https://t.co/VUmbH52JO7 — Micah Carroll (@MicahCarroll) September 26, 2026

वहीं, क्लाइमेंट डेलैंग के सीईओ हगिंग फेस ने कहा कि कोई भी एक या दो कंपनियां बंद दरवाजों के पीछे छिपकर पूरी दुनिया के लिए एआई सुरक्षा का समाधान नहीं निकाल सकतीं. लाइव इंटरनेट बंद करना एक तात्कालिक सुरक्षा कवच तो हो सकता है, इसका असली और पक्का इलाज केवल तभी संभव है जब पूरी दुनिया के वैज्ञानिक आपस में मिलकर काम करें और इस तकनीक को सबके लिए ओपन-सोर्स रखें ताकि सभी मिलकर इसकी कमियों को पहचान कर सुधार सकें.

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