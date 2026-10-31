देसी एटॉमिक क्लॉक के साथ NVS-03 लॉन्च, NaVIC का पुनर्जन्म, कैसे सरहद पर भारतीय जवानों के लिए बनेगी गेम चेंजर?

ISRO के GSLV-F18 रॉकेट ने नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03 को सफलतापूर्वक तय जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचा दिया है, जानें इसकी खासियत क्या है और यह कैसे सरहद पर भारतीय सेना के जवानों के लिए मददगार साबित होगी...

ISRO ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03

18 मिनट की उड़ान के बाद तय जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचा NVS-03

NavIC को फिर से मिला चार सैटेलाइट का जरूरी सपोर्ट

भारत का अपना GPS है NavIC

NVS-03 Navigation Satellite Launch: भारत में जब ज्यादातर लोग शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 की रात सोने की तैयारी कर रहे थे, तब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के वैज्ञानिकों की निगाहें आसमान पर थीं. रात ठीक 11 बजकर 51 मिनट पर ISRO के GSLV-F18 रॉकेट ने नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03 के साथ उड़ान भरी. करीब 18 मिनट की उड़ान के बाद रॉकेट ने सैटेलाइट को उसकी तय जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया.

ISRO का यह मिशन सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च करने तक सीमित नहीं है. इसकी सफलता से भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम 'नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन'(NavIC) को फिर से जरूरी सैटेलाइट सपोर्ट मिल गया है. खास बात यह है कि NVS-03 में भारत में बनी स्वदेशी रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक भी लगाई गई है. इसके अलावा इसमें विदेशी सप्लायर से ली गई एटॉमिक क्लॉक भी मौजूद हैं.

भारत के लिए यह मिशन इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ समय से NavIC के पास इतने ऑपरेशनल सैटेलाइट नहीं थे कि वह पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग (PNT) सर्विस दे सके. अब NVS-03 सैटेलाइट के जुड़ने से इस सिस्टम को जरूरी चार ऑपरेशनल सैटेलाइट का सपोर्ट मिल गया है.

ISRO के चेयरमैन वी. नारायणन ने मिशन की सफलता के बाद बताया, 'GSLV-F18 ने करीब 2,250 किलोग्राम वजन के NVS-03 को तय ऑर्बिट में बेहद सटीक तरीके से पहुंचाया है.' उन्होंने कहा कि इस कामयाबी के साथ NavIC फिर से अपनी न्यूनतम ऑपरेशनल क्षमता तक पहुंच गया है. उन्होंने 'वन नेशन, वन टाइम' के लक्ष्य में भी NavIC की अहम भूमिका बताई.

PM मोदी ने दी ISRO को बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी NVS-03 के सफल लॉन्च पर ISRO की पूरी टीम को बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा- 'यह मिशन भारत के स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम NavIC को मजबूत करने की दिशा में एक जरूरी कदम है. बेहतर क्षमताओं से लैस NVS-03 जरूरी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की भारत की कोशिश को आगे बढ़ाएगा. इससे देश के लोगों को बेहतर नेविगेशन सेवाएं देने में मदद मिलेगी.'

Congratulations to our scientists and engineers at ISRO on the successful launch of GSLV-F18 carrying NVS-03. This mission marks an important step in strengthening NavIC, our indigenous satellite navigation system. Equipped with enhanced capabilities, NVS-03 will further our pursuit of self-reliance in critical technologies and support navigation services that benefit our people. The dedication and ingenuity of our space scientists continue to make our nation proud. @isro — Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2026

क्या है NavIC और भारत को क्यों पड़ी जरूरत?

NavIC का पूरा नाम नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन है. इसे भारत का अपना GPS भी कहा जाता है लेकिन GPS की तरह यह पूरी दुनिया में सर्विस देने वाला सिस्टम नहीं है. इसे खास तौर पर भारत और इसके आसपास के इलाके के लिए तैयार किया गया है. इसकी शुरुआत इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS) के नाम से हुई थी. बाद में इसे NavIC नाम दिया गया. इसका मकसद भारत को लोकेशन, नेविगेशन और सटीक समय की जानकारी देने के लिए किसी दूसरे देश के सैटेलाइट सिस्टम पर पूरी तरह निर्भर रहने से बचाना है.





भारत को अपने नेविगेशन सिस्टम की जरूरत साल 1999 के कारगिल युद्ध के बाद और ज्यादा महसूस हुई. उस समय भारत को पाकिस्तानी घुसपैठियों की लोकेशन की सटीक जानकारी हासिल करने के लिए अमेरिकी GPS डेटा की जरूरत थी, लेकिन अमेरिका ने सैन्य इस्तेमाल के लिए जरूरी जानकारी देने से इनकार कर दिया था. इस अनुभव ने साफ कर दिया कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में दूसरे देशों के नेविगेशन सिस्टम पर पूरी तरह भरोसा करना भारत के लिए जोखिम भरा हो सकता है. इसके बाद भारत ने अपना इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सिस्टम तैयार करने की दिशा में काम तेज कर दिया. इसी का नतीजा IRNSS और बाद में NavIC के रूप में सामने आया.

ISRO के मुताबिक, NavIC को भारत के मेन लैंड के साथ-साथ देश की भौगोलिक सीमा से करीब 1,500 किलोमीटर आगे तक के इलाके में नेविगेशन सेवाएं देने के लिए डिजाइन किया गया है. इसका इस्तेमाल भारत के अलावा आसपास के समुद्री और क्षेत्रीय इलाकों में भी किया जा सकता है.

NavIC में कितने सैटेलाइट होते हैं?

NavIC को शुरुआत में सात सैटेलाइट के नेटवर्क के रूप में डिजाइन किया गया था. इसके साथ 24 घंटे काम करने वाले ग्राउंड स्टेशनों का नेटवर्क भी तैयार किया गया है. इसके बेसिक स्ट्रक्चर में तीन सैटेलाइट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट (GEO) में रखे जाने थे. वहीं, 4 सैटेलाइट इन्क्लाइंड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में रखे जाने की प्लानिंग थी. इनकी खास पोजिशनिंग का मकसद यह था कि भारत और आसपास के सर्विस एरिया में सैटेलाइट की लगातार उपलब्धता बनी रहे, लेकिन समय के साथ कुछ पुराने सैटेलाइट की मिशन लाइफ पूरी हो गई और कुछ में तकनीकी खराबियां आ गईं. इसका असर NavIC की पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेस पर पड़ा.

जुलाई 2026 में संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, NavIC के पास उस समय सिर्फ तीन ऑपरेशनल सैटेलाइट थे. ये IRNSS-1B, IRNSS-1I और NVS-01 थे. बेसिक पोजिशनिंग सर्विस के लिए कम से कम चार ऑपरेशनल सैटेलाइट जरूरी होते हैं इसलिए NavIC पोजिशनिंग सर्विस नहीं दे पा रहा था, लेकिन इसकी टाइमिंग सर्विस काम कर रही थी. अब NVS-03 के सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद इस संख्या में एक और सैटेलाइट जुड़ गया है. ISRO के मुताबिक, इसके साथ NavIC को न्यूनतम चार ऑपरेशनल सैटेलाइट का सपोर्ट मिल गया है.

स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक से L1 सिग्नल तक...NVS-03 में क्या है खास?

NVS-03 दूसरी पीढ़ी के NavIC सैटेलाइट की सीरीज का तीसरा सैटेलाइट है. इससे पहले NVS-01 और NVS-02 लॉन्च किए जा चुके हैं. NVS-01 मई 2023 में लॉन्च हुआ था, जबकि NVS-02 को 29 जनवरी 2025 को लॉन्च व्हीकल GSLV-F15 से अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन ऑर्बिट बढ़ाने के दौरान तकनीकी समस्या आने के कारण NVS-02 अपनी तय कक्षा तक नहीं पहुंच पाया और ऑपरेशनल नहीं हो सका.

NVS-03 में कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे पहले के सैटेलाइट से अलग बनाती हैं.

1. स्वदेशी रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक

NVS-03 सैटेलाइट की सबसे खास बात इसमें लगी भारतीय रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक है. इसे ISRO के अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (SAC) ने विकसित किया है. इसके अलावा विदेश से आयात की गए कुछ और एटॉमिक क्लॉक भी लगाए गए हैं.

एटॉमिक क्लॉक किसी भी नेविगेशन सैटेलाइट का बेहद जरूरी हिस्सा होती है. इसकी मदद से सैटेलाइट बहुत सटीक समय बताता है. जब मोबाइल फोन, कार या कोई दूसरा रिसीवर अलग-अलग सैटेलाइट से सिग्नल हासिल करता है, तो सिग्नल के पहुंचने में लगे समय के आधार पर उसकी लोकेशन का पता लगाया जाता है. ऐसे में समय की बहुत छोटी-सी गलती भी लोकेशन की कैलकुलेशन पर असर डाल सकती है. NavIC के पुराने सैटेलाइट में विदेश से मंगाए गए एटॉमिक क्लॉक से जुड़ी समस्याएं सामने आ चुकी हैं इसलिए अपनी एटॉमिक क्लॉक विकसित करना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है. इससे भारत को भविष्य में नेविगेशन सैटेलाइट की इस अहम टेक्नोलॉजी के लिए विदेशी सप्लायर पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.

2. L1 बैंड का सपोर्ट

NVS-03 में L1 बैंड के साथ L5 और S बैंड पर भी नेविगेशन सिग्नल भेजने की क्षमता है. L1 बैंड दुनिया के कई पॉपुलर नेविगेशन सिस्टम में इस्तेमाल होता है. GPS जैसे सिस्टम भी इस बैंड का इस्तेमाल करते हैं. इसका फायदा यह होगा कि NavIC के सिग्नल मॉडर्न स्मार्टफोन, कार नेविगेशन सिस्टम, वियरेबल डिवाइस और दूसरे GNSS रिसीवर के साथ ज्यादा आसानी से काम कर सकेंगे. इससे आम लोगों के लिए भी NavIC बेस्ड सर्विस का इस्तेमाल बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

3. करीब 12 साल की मिशन लाइफ

नई पीढ़ी के NVS सैटेलाइट को बेहतर क्षमताओं के साथ तैयार किया गया है. NVS-03 के लिए करीब 12 साल की मिशन लाइफ बताई गई है. इसका मकसद NavIC की सेवाओं को लंबे समय तक बनाए रखना और पुराने सैटेलाइट की जगह नई पीढ़ी के सैटेलाइट शामिल करना है.

सरहद पर भारतीय जवानों के लिए कैसे मददगार होगा NavIC?

दुनिया में किसी भी देश की मिलिट्री के लिए सिर्फ हथियार और सैनिक ही जरूरी नहीं होते. उन्हें अपनी लोकेशन, रास्ते, समय और दूसरी यूनिट्स की पोजीशन की सटीक जानकारी भी चाहिए होती है. यहीं पर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की भूमिका अहम हो जाती है. NavIC का ऑपरेशनल होना भारतीय सुरक्षाबलों के लिए भी काफी मददगार साबित होने वाले है. इसके जरिए उन्हें भारत के अपने नियंत्रण वाले नेविगेशन नेटवर्क से PNT सर्विस मिल सकेगी.

1. विदेशी GPS पर निर्भरता कम करने में मदद

अमेरिका का GPS, रूस के GLONASS, यूरोप के Galileo और चीन के BeiDou जैसे नेविगेशन सिस्टम दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं. लेकिन किसी देश का अपना नेविगेशन सिस्टम होने से उसे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में ज्यादा स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस मिलती है. वॉर या इंटरनेशनल टेंशन के दौरान विदेशी सिस्टम की सेवाओं की उपलब्धता और उनके इस्तेमाल की शर्तें बदल सकती हैं. ऐसे में भारत के पास अपना NavIC नेटवर्क होना बेहद जरूरी है. इसका इस्तेमाल ऑथराइज्ड मिलिट्री रिसीवर और दूसरे उपकरणों में किया जा सकता है जिससे सैनिकों, वाहनों और मिलिट्री प्लेटफॉर्म की लोकेशन और नेविगेशन से जुड़ी जानकारी हासिल करने में मदद मिल सकती है.

भारतीय सेना पहले से ही GPS, GLONASS और NavIC जैसे कई नेविगेशन सिस्टम के सिग्नल का इस्तेमाल करती रही है. जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि सशस्त्र बल मल्टी-कॉन्स्टलेशन GNSS सिस्टम के तहत NavIC का भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए NVS-03 के लॉन्च का मतलब यह नहीं है कि सेना अब विदेशी सिस्टम का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर देगी.

2. भारत और आसपास के 1,500 किलोमीटर के इलाके में नेविगेशन

NavIC का सर्विस एरिया भारत के मेनलैंड और इसके आसपास करीब 1,500 किलोमीटर तक फैला है. यह सर्विस खास तौर पर सीमा से जुड़े इलाकों के साथ-साथ समुद्री इलाकों में उपयोगी साबित हो सकती है. जैसे भारतीय नौसेना के जहाजों को समुद्र में अपनी लोकेशन पता करने, समुद्री रास्तों पर आगे बढ़ने और दूसरे जहाजों के साथ तालमेल बनाने के लिए सटीक नेविगेशन डेटा की जरूरत होती है. इसी तरह सेना के वाहन, लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट और दूसरे ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म भी अपनी लोकेशन और मूवमेंट की जानकारी के लिए नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में NVS-03 की लॉन्चिंग मिलिट्री के लिए बेहद अहम है.

NavIC खुद कोई निगरानी या जासूसी करने वाला सिस्टम नहीं है. यह सैटेलाइट से नेविगेशन सिग्नल देता है. सीमापार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रडार और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जैसे अलग सिस्टम की जरूरत होती है.

3. मिसाइल और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट में सटीक लोकेशन की जानकारी

एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट में सटीक पोजीशनिंग और टाइमिंग की अहम भूमिका होती है. मिसाइल, ड्रोन, नेविगेशन सिस्टम और दूसरे प्रिसिजन इक्विपमेंट को लोकेशन और दिशा का पता लगाने के लिए PNT डेटा की जरूरत पड़ सकती है. NavIC की रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेस ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए उपलब्ध एक एन्क्रिप्टेड नेविगेशन सर्विस है. इसका इस्तेमाल रणनीतिक जरूरतों के लिए किया जा सकता है. स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम उपलब्ध होने से भारत को अपनी जरूरत के हिसाब से इस तरह की सेवाओं को विकसित और मजबूत करने में मदद मिलेगी. लेकिन किसी मिसाइल या हथियार की पूरी गाइडेंस कैपेसिटी सिर्फ NavIC पर निर्भर नहीं करती. उसमें इनर्शियल नेविगेशन और दूसरे टेक्निकल सिस्टम भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

4. दुर्गम इलाकों में पेट्रोलिंग और लॉजिस्टिक्स में मदद

लद्दाख, सियाचिन और दूसरे पहाड़ी इलाकों में सेना के सामने मौसम, ऊंचाई और दुर्गम रास्तों की चुनौतियां रहती हैं. ऐसे इलाकों में सैनिकों और वाहनों की लोकेशन जानना, सप्लाई पहुंचाना और अलग-अलग यूनिट्स के बीच तालमेल बनाए रखना जरूरी होता है. NavIC के सिग्नल से ऐसे कामों में मदद मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उस डिवाइस में NavIC को सपोर्ट करने वाला रिसीवर मौजूद होना चाहिए और वहां सिग्नल भी होना जरूरी है. इसका इस्तेमाल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, समुद्री सुरक्षा, वाहन ट्रैकिंग और इमरजेंसी सर्विसेस में भी किया जा सकता है.

5. सटीक समय और मिलिट्री सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल

नेविगेशन सैटेलाइट सिर्फ लोकेशन ही नहीं बताते, बल्कि बेहद सटीक समय की जानकारी भी देते हैं. इसे टाइमिंग सर्विस कहा जाता है. मिलिट्री कम्युनिकेशन, रडार, डेटा नेटवर्क और अलग-अलग इक्विपमेंट को एक साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए सटीक समय जरूरी होता है. NavIC की टाइमिंग सर्विस इस तरह के सिस्टम में मददगार हो सकती है.

आम लोगों को क्या फायदा होगा?

NavIC का फायदा सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं है. यह आम लोगों के लिए भी कई तरह से फायदेमंद है. इसका इस्तेमाल सड़क पर चलने वाले वाहनों की नेविगेशन सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और जहाजों की लोकेशन ट्रैकिंग में भी किया जा सकता है. मछुआरों को समुद्र में रास्ता बताने और इमरजेंसी अलर्ट पहुंचाने में भी NavIC की भूमिका है. इसके अलावा, स्मार्टफोन और वियरेबल डिवाइस में NavIC सपोर्ट बढ़ने से भारतीय यूजर्स को स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम का फायदा मिल सकता है. NVS-03 सैटेलाइट में जो L1 बैंड जोड़ा गया है, इससे आज के जमाने के नए स्मार्टफोन और GPS डिवाइस इस सैटेलाइट के सिग्नल को बहुत आसानी से पकड़ सकेंगे.

आगे NVS-04 और NVS-05 पर टिकी नजरें

NVS-03 का सफल लॉन्च NavIC के लिए राहत की खबर है, लेकिन भारत का लक्ष्य सिर्फ चार सैटेलाइट तक सीमित नहीं है. NavIC कॉन्स्टेलेशन में सात सैटेलाइट की प्लानिंग गई थी. वहीं दूसरी पीढ़ी के NVS प्रोग्राम में NVS-01 से NVS-05 तक पांच सैटेलाइट शामिल हैं. ISRO अब NVS-04 और NVS-05 पर भी काम कर रहा है. इनके लॉन्च से नेटवर्क को और मजबूत बनाने और पुरानी तकनीक वाले सैटेलाइट की जगह नई पीढ़ी के सैटेलाइट लाने में मदद मिलेगी.

GSLV-F18 मिशन की सफलता ने भारत को अपने नेविगेशन सिस्टम को मजबूत करने का एक और मौका दिया है. स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक, L1 बैंड और न्यूनतम चार ऑपरेशनल सैटेलाइट का सपोर्ट NavIC के लिए बड़ी उपलब्धियां हैं. भारत के लिए अब चुनौती इस सिस्टम को लगातार ऑपरेशनल बनाए रखने, नई पीढ़ी के सैटेलाइट जोड़ने और इसे आम लोगों और सेना दोनों के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लायक बनाना है.