PM नहीं, इन 9 VIP की सुरक्षा में तैनात रहते हैं NSG कमांडो, अब बदलेगी ड्रेस, जानिए नई वर्दी की खासियत

NSG के ब्लैक कैट कमांडो की काली वर्दी बदलने जा रही है. 44 डिग्री गर्मी में कमांडो के बेहोश होने के बाद नई यूनिफॉर्म लाने की तैयारी है.

ब्लैक कैट कमांडो की पहचान, उनकी काली वर्दी अब बदलने वाली है. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) अपने VIP सुरक्षा दस्ते के लिए नई यूनिफॉर्म लाने की तैयारी कर रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह है तेज गर्मी, जिसमें भारी सुरक्षा उपकरणों के साथ ड्यूटी करना कमांडो के लिए मुश्किल हो रहा है.

नई वर्दी खास तरह के नाइको फैब्रिक से बनाई जाएगी. इसमें नायलॉन और कॉटन का इस्तेमाल होता है. ये कपड़ा हवा को शरीर तक पहुंचने और पसीने की नमी को बाहर निकालने में मदद करता है.

क्यों बदल रही NSG कमांडो की ड्रेस?

इस बदलाव की जरूरत तब महसूस हुई, जब अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सुरक्षा में तैनात एक NSG कमांडो विजयवाड़ा में ड्यूटी के दौरान बेहोश हो गया था. उस दिन वहां तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस था. घटना के बाद NSG के अधिकारियों ने कमांडो की मौजूदा यूनिफॉर्म और गर्मी में ड्यूटी करने की मुश्किलों का रिव्यू किया था.

करीब 6 किलो की पहनते हैं बुलेटप्रूफ जैकेट

उस दिन कमांडो ने काले रंग की ओवरऑल यूनिफॉर्म के ऊपर करीब 6 किलो की बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी. सिर पर काली बेरेट थी और कमर पर हथियार लगे थे. इतनी गर्मी में भारी सुरक्षा उपकरणों के साथ लगातार ड्यूटी करने से जवान की तबीयत बिगड़ गई. उसे हीटस्ट्रोक और थकान की शिकायत हुई. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के अनुसार, NSG की क्लोज प्रोटेक्शन टीम और मुख्यालय के विशेषज्ञों ने इसके बाद मामले को गंभीरता से लिया. अधिकारियों का मानना था कि काली यूनिफॉर्म गर्मी में ज्यादा परेशानी पैदा कर सकती है. इसके अलावा कमांडो को बुलेटप्रूफ जैकेट, काला चश्मा और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी पहनने होते हैं. इन सबके चलते शरीर पर गर्मी का असर और बढ़ जाता है.

इन 9 VIP की सुरक्षा करते हैं ब्लैक कैट कमांडो

NSG को आमतौर पर आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके कमांडो कुछ खास लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभालते हैं. फिलहाल जिन 9 VIP को NSG की Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, उनमें शामिल हैं-

योगी आदित्यनाथ – उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

चंद्रबाबू नायडू – आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री

राजनाथ सिंह – रक्षा मंत्री

लालकृष्ण आडवाणी – वरिष्ठ भाजपा नेता

गुलाम नबी आजाद – जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री

फारूक अब्दुल्ला – नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष

मायावती – उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री

सर्बानंद सोनोवाल – केंद्रीय मंत्री

रमन सिंह – छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री

इन VIP की सुरक्षा के दौरान कमांडो को कई बार लंबे समय तक खुले में खड़ा रहना पड़ता है. ऐसे में नई यूनिफॉर्म से उन्हें गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

क्या है नाइको फैब्रिक, जिससे बनेगी नई यूनिफॉर्म?

NSG की नई ड्रेस नाइको फैब्रिक से तैयार होगी. ये नायलॉन और कॉटन का मिश्रण होता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इससे हवा आसानी से आर-पार जा सकती है. साथ ही शरीर से निकलने वाली पसीने की भाप भी बाहर निकलती है. इससे कपड़े के अंदर गर्मी और नमी जमा होने की आशंका कम होती है.

इस फैब्रिक का इस्तेमाल पहले से CRPF के कोबरा कमांडो करते हैं. ये जवान जंगलों में ऑपरेशन चलाने के लिए ट्रेन्ड होते हैं. उन्हें तेज धूप, उमस और मुश्किल मौसम में भी काम करना पड़ता है. ऐसे में नाइको फैब्रिक की यूनिफॉर्म उनके लिए उपयोगी साबित हुई है. NSG ने भी इसी वजह से इसे VIP सुरक्षा टीम के लिए चुना है.

नई वर्दी के कपड़े का ट्रायल पूरा हो चुका है. अब NSG इसकी खरीद की तैयारी कर रहा है. कोशिश है कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले कमांडो नई ड्रेस पहनना शुरू कर दें. इन चुनावों के दौरान कई ऐसे नेता प्रचार में उतरेंगे, जिन्हें NSG सुरक्षा दे रही है.

क्या है NSG और क्यों कहलाती है जीरो एरर फोर्स?

NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी. ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद देश को एक ऐसी विशेष फोर्स की जरूरत महसूस हुई, जो आतंकवादी हमलों और विमान हाइजैक जैसी घटनाओं से निपट सके. इसी मकसद से NSG बनाई गई. इसकी कार्यप्रणाली ब्रिटेन की SAS और जर्मनी की GSG-9 जैसी विशेष सेनाओं के मॉडल पर आधारित है.

इसे ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है. इसकी पहचान काली वर्दी और काली बिल्ली के निशान से जुड़ी है. NSG गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली विशेष केंद्रीय सुरक्षा फोर्स है. ये भारतीय सेना का हिस्सा नहीं है. इसमें जवानों की भर्ती मुख्य रूप से सेना और केंद्रीय पुलिस बलों से डेपुटेशन के आधार पर होती है.

फोर्स के दो प्रमुख हिस्से हैं- स्पेशल एक्शन ग्रुप (SAG) और स्पेशल रेंजर ग्रुप (SRG). आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, बंधक संकट और VIP सुरक्षा जैसी जिम्मेदारियों के लिए इसके जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है.

पहले भी बदली जा चुकी हैं सुरक्षा बलों की वर्दियां

NSG अकेली ऐसी फोर्स नहीं है, जिसने जवानों की जरूरत के हिसाब से यूनिफॉर्म में बदलाव किया है. पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना समेत कई सुरक्षा बलों ने अपनी ड्रेस बदली है.

भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2022 को डिजिटल पैटर्न वाली नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म पेश की. इसमें हल्के और जल्दी सूखने वाले कपड़े का इस्तेमाल किया गया.

ने 15 जनवरी 2022 को डिजिटल पैटर्न वाली नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म पेश की. इसमें हल्के और जल्दी सूखने वाले कपड़े का इस्तेमाल किया गया. वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2022 को अपनी डिजिटल कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म लॉन्च की.

ने 8 अक्टूबर 2022 को अपनी डिजिटल कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म लॉन्च की. CRPF के CoBRA कमांडो को 2024 में नाइको फैब्रिक वाली यूनिफॉर्म दी गई.

के CoBRA कमांडो को 2024 में नाइको फैब्रिक वाली यूनिफॉर्म दी गई. BSF ने जून 2025 में नई डिजिटल पैटर्न वाली कॉम्बैट ड्रेस पेश की.

ने जून 2025 में नई डिजिटल पैटर्न वाली कॉम्बैट ड्रेस पेश की. CISF ने नवंबर 2026 में हल्की डिजिटल फील्ड कॉम्बैट ड्रेस लाने का ऐलान किया.

अब NSG भी इसी बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है. हालांकि, यहां मकसद सिर्फ वर्दी का डिजाइन बदलना नहीं, बल्कि कमांडो को लंबे समय तक ड्यूटी के दौरान गर्मी से होने वाली परेशानी से बचाना है.

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