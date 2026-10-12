दिल्ली में पहली बार नहीं बदला प्रोटेस्ट ग्राउंड, पहले भी चेंज हो चुके कई ठिकाने- बोट क्लब से जंतर-मंतर तक की क्या है पूरी कहानी

डीएनए एक्सप्लेनर
नई व्यवस्था के तहत अब रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के CBD ग्राउंड को प्रदर्शन के लिये चुना गया है. दिल्ली पुलिस ने इन तीनों स्थानों पर प्रदर्शनों के लिए विस्तृत SOP अलग से जारी करने की बात कही है.
जंतर-मंतर का नाम सुनकर ही हम सबके जेहन में विरोध-प्रदर्शन की यादें ताजा हो जाती हैं. हाल के दिनों में जंतर-मंतर विरोध-प्रदर्शनों का केंद्र बन गया था. हालांकि दिल्ली की यह सबसे फेमस प्रोटेस्ट साइट पर अब पाबंदी लग गई है. जंतर-मंतर ने प्रदर्शनों के लिए तय जगह का अपना स्टेटस खो दिया है. सोमवार 12 अक्टूबर को, दिल्ली पुलिस ने इस जगह को डी-नोटिफाई कर दिया. पुलिस ने दिल्ली में प्रदर्शन के लिए तीन नए जगहों का चयन किया है. ये तीन नई साइटें रामलीला ग्राउंड, बुराड़ी ग्राउंड और ईस्ट दिल्ली में CBD ग्राउंड होंगी. यह फैसला गृह मंत्रालय (MHA) की बनाई एक कमेटी की सिफारिशों के बाद लिया गया है.
क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों का पता हमेशा जंतर-मंतर नहीं था? यह पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में प्रोटेस्ट ग्राउंड का पता बदला है. कभी इंडिया गेट और बोट क्लब के लॉन भी राजनीतिक आंदोलनों के बड़े केंद्र हुआ करते थे. आजादी के बाद कई दशकों तक इंडिया गेट के पास स्थित बोट क्लब के लॉन राजनीतिक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों के प्रमुख ठिकान रहे. संसद और केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यालयों के करीब होने की वजह यह जगह प्रदर्शनकारियों के लिए खास थी. यहां जुटने वाली भीड़ सीधे सत्ता के केंद्र के सामने अपनी मांगें रख सकती थी. हालांकि, बड़े प्रदर्शनों के साथ सुरक्षा, ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ने लगीं.
न्यूज एजेंसी PTI ने इतिहासकार सोहेल हाशमी के हवाले से बताया कि दिल्ली में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों की परंपरा कई दशक पुरानी है. उन्होंने बताया कि पहले बोट क्लब से इंडिया गेट तक का पूरा इलाका बड़ी सभाओं से भर जाता था. अक्टूबर 1988 में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने बोट क्लब के लॉन में किसानों की विशाल सभा का नेतृत्व किया था. हजारों किसान अपने मवेशियों के साथ कई दिनों तक वहां डटे रहे. इससे तत्कालीन राजीव गांधी सरकार पर उनकी मांगों पर ध्यान देने का दबाव बना. इस आंदोलन के बाद इस बात पर बहस तेज हो गई थी कि कौन विरोध प्रदर्शन कर सकता है और इसके लिए किन जगहों का इस्तेमाल किया जा सकता है.
इसके आंदोलन के बाद राजधानी के सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर बड़े प्रदर्शनों को लेकर सरकारी एजेंसियों की चिंताएं बढ़ीं. धीरे-धीरे सेंट्रल दिल्ली में सभाओं और रैलियों को नियंत्रित करने की कोशिशें तेज हुईं. इसके पीछे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, यातायात को सुचारू रखने और आम लोगों को होने वाली परेशानी कम करने जैसे तर्क दिए गए.
1990 के दशक की शुरुआत में वर्तमान कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ और ब्रिटिश शासन के दौरान किंग्सवे कहा जाता था के आसपास के लॉन भी विरोध प्रदर्शनों के केंद्र बने. इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब 'इंडिया आफ्टर गांधी: द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी' में ऐसे आंदोलनों का जिक्र किया है. गुहा ने अपनी किताब में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए लोगों के टेंट याद किए गए हैं, जो अलग राज्य और खेती की उपज के बेहतर कीमत जैसी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचते थे. लुटियंस दिल्ली में देश की सबसे खास सरकारी इमारतों के पास के लॉन उन आंदोलनों के लिए कुछ समय के लिए घर बन गए, जो चाहते थे कि उनकी मांगों को देखा और सुना जाए. हालांकि ये कैंप ज्यादा दिन नहीं चले.
गुहा लिखते हैं कि 1990 के दशक की शुरुआत में टेंट हटा दिए गए थे, क्योंकि सरकार राजधानी के खास सेंटर के पास दिखने वाले प्रदर्शनों से बनने वाले असर को लेकर परेशान थी. इसके बाद प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर के पास फिर से इकट्ठा हुए, जहां वे व्यस्त कमर्शियल इलाके से गुजरने वाले लोगों को दिखाई देते रहे. बोट क्लब और राजपथ के आस-पास जमा होने पर लगी रोक ने जंतर-मंतर को प्रदर्शनों के लिए एक खास जगह के तौर पर उभरने में काफी मदद की.
जंतर-मंतर का निर्माण 1724 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने खगोलीय वेधशाला के रूप में कराया था. यहां सम्राट यंत्र, जय प्रकाश यंत्र और राम यंत्र सहित पत्थर व चूने से बने विशाल उपकरण हैं, जिन्हें खगोलीय पिंडों की गति मापने और उनकी स्थिति की गणना करने के लिए तैयार किया गया था. कई सदियों बाद, वेधशाला के बाहर की सड़क की एक अलग पहचान बन गई. यह ऐसी जगह बन गई, जहां नागरिक सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करने के लिए जुटने लगे.
जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शनों की शुरुआत 1990 के दशक की शुरुआत में हुई. साल 1993 में सरकार की आर्थिक नीतियों और कथित सांप्रदायिकता के खिलाफ 'जेल भरो' आंदोलन के लिए इस स्थल पर 33 संगठन जमा हुए थे. इस स्थल पर जिस पैमाने पर लोग जमा हुए थे उसका उल्लेख संसद में भी किया गया. एक सांसद ने कहा था कि प्रदर्शन में लगभग 25,000 लोगों ने भाग लिया था. लगभग दो दशक बाद, जंतर-मंतर कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में देशव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का केंद्र बन गया.
कनॉट प्लेस के करीब होने और संसद तथा सरकारी कार्यालयों तक पहुंच के कारण यहां प्रदर्शनकारियों को अपनी मांगें लोगों, मीडिया और राजनीतिक नेतृत्व तक पहुंचाने का मौका मिलता था. इंडिया गेट के विशाल लॉन की तुलना में इस जगह पर प्रदर्शनों को व्यवस्थित करना भी काफी आसान था. साल 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान जंतर-मंतर की पहचान और मजबूत हुई. आंदोलन के विस्तार के साथ बड़े प्रदर्शनों और अन्ना हजारे के लंबे अनशन के लिए रामलीला मैदान का इस्तेमाल भी किया गया.
बाद के वर्षों में जंतर-मंतर पर लोकपाल विधेयक, 2017 में तमिलनाडु के किसानों की मांगों, नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध और साल 2023 में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन जैसे कई मुद्दों पर बड़े प्रदर्शन हुए. हाल ही में NEET पेपर लीक और तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP के प्रदर्शन भी काफी चर्चा का केंद्र बने.
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बैन होने का फैसला ऐसे समय आया है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कथित चुनावी अनियमितताओं और SIR को लेकर विपक्षी दलों और CJP के विरोध प्रदर्शन चर्चा में हैं. 10 अक्टूबर को CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान भी दिल्ली के कई हिस्सों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. इस दौरान जंतर-मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था. कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया.
नई व्यवस्था के तहत अब रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के CBD ग्राउंड को प्रदर्शन के लिये चुना गया है. दिल्ली पुलिस ने इन तीनों स्थानों पर प्रदर्शनों के लिए विस्तृत SOP अलग से जारी करने की बात कही है. इनमें बुराड़ी और CBD ग्राउंड मध्य दिल्ली में स्थित जंतर-मंतर की तुलना में सत्ता के प्रमुख केंद्रों से काफी दूर हैं. ऐसे में प्रदर्शनकारियों को अपनी मांगें संसद और केंद्रीय सरकारी कार्यालयों तक सीधे पहुंचाने के लिए पहले की तुलना में अलग रणनीति अपनानी पड़ सकती है.
जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का अर्थ यह नहीं है कि शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने के संवैधानिक अधिकार पर पूरी तरह रोक लग गई है. प्रदर्शन अब भी कानून के दायरे, आवश्यक अनुमतियों और लागू प्रतिबंधों के अधीन होंगे. दरअसल, विरोध प्रदर्शन की जगह केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं होती. उसका स्थान तय करता है कि आंदोलन कितना दिखाई देगा, वहां लोगों का पहुंचना कितना आसान होगा और सत्ता के केंद्र तक उसकी आवाज कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचेगी.
(इनपुट: PTI से भी)