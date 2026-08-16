आखिर क्यों करीब आ रहे हैं रूस और उत्तर कोरिया? जानिए पुतिन और किम जोंग की बढ़ती दोस्ती के पीछे का पूरा खेल

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन ने राष्ट्रपति पुतिन को खास संदेश भेजकर दोस्ती को और मजबूत करने की बात कही है. आइए जानते हैं कि इस दोस्ती का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा.

किम जोंग-उन ने पुतिन को संदेश भेजकर रूस के साथ रिश्तों को और बेहतर बनाने की उम्मीद जताई है.

यह संदेश कोरिया की मुक्ति की 81वीं वर्षगांठ के मौके पर भेजा गया.

जून 2024 में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक बड़ी रणनीतिक संधि हुई थी.

पश्चिमी देशों का आरोप है कि उत्तर कोरिया रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए हथियार और सैनिक दे रहा है.

दक्षिण कोरिया के शांति प्रस्ताव पर उत्तर कोरिया ने फिलहाल चुप्पी साधी हुई है.

Russia North Korea Alliance: उत्तर कोरिया और रूस के बीच बढ़ती दोस्ती ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। किम जोंग-उन और व्लादिमीर पुतिन की यह नजदीकी वैश्विक राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। इसी बीच, किम जोंग-उन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को एक खास संदेश भेजा है। उनके इस कदम ने दुनिया भर के देशों मे हलचल बढ़ा दी है।

क्या है पूरा मामला?

मामले की शुरुआत उत्तर कोरिया की जापानी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की 81वीं वर्षगांठ के अवसर से होती है. इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग-उन को बधाई संदेश भेजा था. इसके जवाब में किम ने एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने रूस के साथ अपने संबंधों को लेकर काफी सकारात्मक नजरिया दिखाया. किम ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते और भी ऊंचाइयों को छुएंगे.

उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया (KCNA) और दक्षिण कोरियाई न्यूज एजेंसी योनहाप के मुताबिक, किम ने अपने संदेश में रूस-उत्तर कोरिया संबंधों को 'साझा संघर्ष और दोस्ती की पुरानी परंपरा' पर आधारित बताया है. किम ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें पुतिन के साथ मिलकर इन रिश्तों को आगे बढ़ाने में गर्व महसूस होता है.

क्यों चर्चा में है यह दोस्ती?

किम और पुतिन की यह नजदीकी अचानक नहीं बढ़ी है, बल्कि इसके पीछे पिछले कुछ वर्षों की ठोस प्लानिंग है. सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जून 2024 में आया, जब पुतिन ने प्योंगयांग की ऐतिहासिक यात्रा की थी.

उस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि' पर हस्ताक्षर किए गए थे. यह कोई मामूली समझौता नहीं था इसमें सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने का स्पष्ट प्रावधान शामिल है. यानी अगर किसी एक देश पर संकट आता है, तो दूसरा सैन्य मदद के लिए आगे आ सकता है. किम का ताजा संदेश इसी साझेदारी को भविष्य में और विस्तार देने और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

यूक्रेन युद्ध पर क्या है नजरिया?

इस दोस्ती के गहरे होने का एक बड़ा कारण यूक्रेन युद्ध को भी माना जा रहा है. पश्चिमी देशों और दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने रूस को भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराया है. इतना ही नहीं, ऐसी भी आशंकाएं जताई गई हैं कि रूसी सेना की मदद के लिए उत्तर कोरिया ने अपने सैनिक भी भेजे हैं.

माना जा रहा है कि इस मदद के बदले उत्तर कोरिया को रूस से एडवांस्ड सैन्य और तकनीकी सहयोग मिल रहा है. हालांकि रूस इन संबंधों को ऐतिहासिक मित्रता से जोड़कर देखता है और उसका कहना है कि दोनों देश क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए समन्वय कर रहे हैं.

दक्षिण कोरिया की क्यों बढ़ी चिंता?

किम के इस संदेश की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है. दरअसल, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने हाल ही में उत्तर कोरिया के सामने बातचीत फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा है. उन्होंने 1950-53 के कोरियाई युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करने और शांति व्यवस्था बनाने की पहल की थी.

लेकिन किम जोंग-उन ने फिलहाल दक्षिण कोरिया के इस शांति प्रस्ताव पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है, बल्कि उनका पूरा ध्यान रूस के साथ सैन्य और रणनीतिक गठजोड़ को मजबूत करने पर है. इससे यह संकेत मिलता है कि उत्तर कोरिया फिलहाल पश्चिमी देशों या दक्षिण कोरिया के बजाय रूस के साथ खड़ा होना ज्यादा फायदेमंद समझ रहा है.

इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा?

रूस और उत्तर कोरिया की इस जुगलबंदी ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों (जैसे जापान और दक्षिण कोरिया) की चिंता बढ़ा दी है. पूर्वी एशिया के सुरक्षा समीकरण तेजी से बदल रहे हैं. दो परमाणु संपन्न देशों का एक साथ आना और सैन्य समझौतों को सार्वजनिक करना ग्लोबल पावर बैलेंस को प्रभावित कर रहा है.