दिल्ली से हरिद्वार के लिए खुलेगा नया एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में पूरा होगा सफर, जानें क्या होगा रूट और किसे फायदा

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि नए एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद दिल्ली से हरिद्वार का सफर सिर्फ 90 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. जानें क्या होगा रूट...

Delhi Haridwar New Expressway: दिल्ली से हरिद्वार पहुंचने में आने वाले दिनों में काफी कम समय लगेगा. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि नए रोड कनेक्शन के शुरू होने के बाद दिल्ली से हरिद्वार का सफर सिर्फ 90 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. उन्होंने मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) की नेशनल कॉन्फ्रेंस में यह बात कही. उन्होंने बताया कि दिल्ली से हरिद्वार को जोड़ने वाला नया एक्सप्रेसवे अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा.

दिल्ली से हरिद्वार पहुंचने में फिलहाल करीब 3 से 4 घंटे लग जाते हैं. वीकेंड, छुट्टियों और धार्मिक आयोजनों के दौरान ट्रैफिक बढ़ने से यह समय और ज्यादा हो जाता है. ऐसे में अगर नया रोड कनेक्शन तय समय पर शुरू होता है और ट्रैवलिंग टाइम घटकर डेढ़ घंटा हो सकता है. इससे लोग सुबह दिल्ली से निकलकर हरिद्वार में गंगा स्नान और मंदिरों के दर्शन करके उसी दिन वापस लौटने की प्लानिंग भी कर सकेंगे.

क्या है दिल्ली से हरिद्वार जाने वाला नया रूट?

दिल्ली से हरिद्वार की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ हरिद्वार को जोड़ने वाले रोड प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है. NHAI की जानकारी के मुताबिक, इसमें स्पर टू हरिद्वार प्रोजेक्ट बेहद अहम है. यह रोड दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को सीधे हरिद्वार से जोड़ने में मदद करेगी. इसका मकसद यह है कि दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर और पश्चिमी यूपी से आने वाले वाहनों को हरिद्वार शहर के अंदर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर निर्भर न रहना पड़े.

26 जून 2026 को जारी PIB की प्रेस रिलीज के मुताबिक, 51 किलोमीटर लंबी छह लेन वाली स्पर टू हरिद्वार प्रोजेक्ट का काम उस समय 92% पूरा हो चुका था. तब तक 46 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा किया जा चुका था. यह कॉरिडोर हलगोया मुस्तकम से शुरू होकर भड़ेड़ी राजपूताना के पास मौजूदा नेशनल हाईवे-58 से जुड़ेगा. इससे दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर से आने वाले वाहनों को हरिद्वार तक पहुंचने के लिए एक और वैकल्पिक और तेज रास्ते का इस्तेमाल कर सकेंगे.

छह लेन वाली स्पर टू हरिद्वार प्रोजेक्ट का फायदा सिर्फ दिल्ली से आने वाले यात्रियों को ही नहीं, बल्कि मेरठ, सहारनपुर और पश्चिमी यूपी से हरिद्वार जाने वाले लोगों को भी मिल सकता है. अभी धार्मिक आयोजनों और वीकेंड के दौरान शहर में वाहन बढ़ने से कई जगह ट्रैफिक धीमा हो जाता है. नया कनेक्शन चालू होने पर बाहर से आने वाले वाहनों को शहर के अंदरूनी हिस्सों से बचकर आगे बढ़ने का ऑप्शन मिलेगा.

हरिद्वार बाईपास से भी मिलेगी जाम से राहत

हरिद्वार में ट्रैफिक की समस्या कम करने के लिए स्पर टू हरिद्वार के अलावा हरिद्वार बाईपास प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है. NHAI की 26 जून 2026 की जानकारी के मुताबिक, 15 किलोमीटर लंबे हरिद्वार बाईपास के पहले पैकेज का काम उस समय करीब 77 फीसदी पूरा हुआ था. इसमें 9 किलोमीटर फोर लेन सड़क का निर्माण पूरा किया जा चुका था. यह बाईपास बहादराबाद से शुरू होकर नेशनल हाईवे-34 पर चंडी देवी मंदिर के पास तक जाएगा.

हरिद्वार बाईपास का मकसद हरिद्वार शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव कम करना है. हर की पैड़ी, चंडी चौक और शंकराचार्य चौक जैसे इलाकों में धार्मिक आयोजनों और छुट्टियों के दौरान भारी संख्या में वाहन सड़कों पर दिखाई देता हैं. इससे स्थानीय लोगों के साथ श्रद्धालुओं को भी जाम का सामना करना पड़ता है. बाईपास शुरू होने के बाद कई वाहनों को शहर के अंदरूनी हिस्सों से होकर गुजरने की जरूरत कम हो जाएगी. इससे स्थानीय लोगों, पर्यटकों और धार्मिक यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलने की उम्मीद है. स्पर दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर से हरिद्वार तक पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी बेहतर करेगा, जबकि बाईपास का मकसद शहर के अंदर ट्रैफिक कम करना है.

हरिद्वार-मुजफ्फरनगर हाईवे पर भी हो रहे बदलाव

हरिद्वार तक पहुंचने वाले रास्तों को बेहतर बनाने के लिए हरिद्वार-मुजफ्फरनगर नेशनल हाईवे पर भी काम किया जा रहा है. NHAI के मुताबिक, पुरकाजी, फलौदा, मंगलौर, बहादराबाद और ज्वालापुर जैसे व्यस्त इलाकों में फ्लाईओवर, व्हीकुलर अंडरपास और सर्विस रोड जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. इनका मकसद हाईवे पर चलने वाले ट्रैफिक और स्थानीय सड़कों से आने-जाने वाले वाहनों के बीच होने वाली परेशानी को कम करना है.

फ्लाईओवर और अंडरपास बनने से हर चौराहे पर वाहनों को नहीं रुकना पड़ेगा. NHAI हरिद्वार-मुजफ्फरनगर, स्पर टू हरिद्वार और हरिद्वार बाईपास जैसे रास्तों पर एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) लागू करने की भी योजना पर काम कर रहा है. इसके जरिए ट्रैफिक की रियल टाइम निगरानी, जरूरी सूचनाएं देने और इमरजेंसी में मदद पहुंचाया जा सकेगा. हरिद्वार में 2027 में अर्धकुंभ के आयोजन से इस प्रोजेक्ट की अहमियत और बढ़ जाती है. इस आयोजन में देश के अलग-अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. रोड नेटवर्क बेहतर होने से वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने, जाम कम करने और इमरजेंसी सर्विसेज में काफी मदद मिल सकती है.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से पहले ही बदली कनेक्टिविटी

दिल्ली से हरिद्वार के सफर को आसान बनाने की यह कोशिश ऐसे समय में हो रही है, जब दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शुरू हो चुका है. प्रधानमंत्री कार्यालय की जानकारी के मुताबिक, इस कॉरिडोर का उद्घाटन 14 अप्रैल को किया गया था. नितिन गडकरी के मुताबिक, इसके शुरू होने से दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय सात घंटे से घटकर ढाई घंटे हो गया है.

इस कॉरिडोर में 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर भी शामिल है. इसे जंगली जानवरों और वाहनों के बीच टकराव कम करने के मकसद से बनाया गया है. अब हरिद्वार को इस कॉरिडोर से जोड़ने वाला रोड प्रोजेक्ट पूरा होने पर उत्तराखंड के धार्मिक और पर्यटन की जगहों पर पहुंचना आसान हो जाएगा.

चार धाम प्रोजेक्ट का कितना काम पूरा हुआ?

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में चल रहे चार धाम रोड प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया. इस प्रोजेक्ट का मकसद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करना है. यहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं इसलिए बेहतर सड़कें यात्रा को आसान बनाने के साथ-साथ टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी बेहद अहम हैं. नितिन गडकरी के मुताबिक, चार धाम प्रोजेक्ट का काम 80 से 85% तक पूरा हो चुका है. उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली से बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की संख्या पहले के मुकाबले लगभग तीन गुना बढ़ चुकी है.