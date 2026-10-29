Explained: चीन के 'द मंकी किंग' में है हनुमान जी का DNA! कैसे साउथ-ईस्ट एशिया में पहुंची रामायण की महागाथा?

प्राचीन समय में रामायण की कहानी चीन, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों तक कैसे पहुंची? क्या चीन के मशहूर मंकी किंग यानी सन वुकोंग का कोई कनेक्शन हनुमान जी से है, इतिहास के जानकार से जानें रामायण से जुड़े दिलचस्प सवालों के जवाब

चीन में रामायण से जुड़ी कथाओं के शुरुआती संकेत बौद्ध साहित्य के माध्यम से मिलते हैं. (Image Credit: World of Ramayana/Metropoliton Museum of Art New York)

रामायण की कहानियां बौद्ध साहित्य और प्राचीन व्यापार मार्गों से चीन पहुंचीं

चीनी मंकी किंग सन वुकोंग और हनुमान जी में हैं समानताएं लेकिन विद्वानों का मत है अलग-अलग

चीन की 'लंका शिप हो' पर बौद्ध परंपरा का प्रभाव, राम को माना गया है बोधिसत्व

रामायण व्यापार, सांस्कृतिक संपर्कों और प्रवासी भारतीयों के जरिए पहुंचीं दक्षिण-पूर्व एशिया

Ramayana In South East Asia: नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण' को लेकर देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर में चर्चा हो रही है. भारतीय दर्शकों के लिए रामायण की कहानी आस्था, संस्कृति और परंपरा से जुड़ी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम की कहानी भारत की सीमाओं से निकलकर चीन समेत एशिया के कई देशों तक पहुंची और वहां की स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बन गई.

आज फिल्मों, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए किसी भी कहानी का दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचना आसान है. लेकिन प्राचीन समय में जब न इंटरनेट था और न ही फिल्मों का जमाना, तब रामायण की कहानी चीन, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों तक कैसे पहुंची? क्या चीन के मशहूर मंकी किंग यानी सन वुकोंग का कोई कनेक्शन हनुमान जी से है और क्या चीन के पुराने मंदिरों, गुफाओं या पांडुलिपियों में रामायण से जुड़े प्रमाण मिलते हैं? रामायण से जुड़े ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने के लिए डीएनए हिंदी ने गवर्नमेंट ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी से विस्तार से बातचीत की.

रामायण भारत से चीन कैसे पहुंची?

रामायण और उसके पात्र चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया तक कैसे पहुंचे? प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी बताते हैं कि इसे समझने के लिए वहां मिलने वाले साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाणों को देखना जरूरी है. चीन में रामायण से जुड़ी कथाओं के शुरुआती संकेत बौद्ध साहित्य के माध्यम से मिलते हैं. फाह्यान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान भारत आए थे, लेकिन रामायण से जुड़ी कुछ कथाओं और पात्रों की समानता के संकेत इससे पहले के भी माने जाते हैं.

पहली सदी के आसपास जातक कथाओं और बौद्ध साहित्य के जरिए रामायण से जुड़ी कहानियों के चीन तक पहुंचने के कुछ संकेत मिलते हैं. लेकिन ये प्रमाण बहुत स्पष्ट या निर्णायक नहीं हैं.

चीन में दूसरी सदी के आसपास से रामायण से मिलती-जुलती कथाओं की झलक मिलने लगती है. ये कथाएं जातक कथाओं, सूत्रों और अवदानों जैसे बौद्ध साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से वहां पहुंचीं. इसका मतलब यह है कि वाल्मीकि कृत संपूर्ण संस्कृत रामायण चीन नहीं पहुंची थी, बल्कि उसकी कुछ कथाएं, प्रसंग और पात्रों से जुड़ी कहानियां बौद्ध साहित्य के जरिए वहां पहुंचीं. समय के साथ इन कथाओं ने स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार अलग-अलग रूप भी ग्रहण कर लिए.





प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी के मुताबिक, 'दशरथ जातक' इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पूर्वजन्मों से जुड़ी कहानियां मिलती हैं. दशरथ जातक में राम से मिलती-जुलती कथा का वर्णन है, लेकिन इसका संदर्भ और कथानक उस रामायण से अलग है, जिसे हम आमतौर पर जानते हैं. इसमें राम को एक पंडित यानी विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया गया है. इस कथा में न तो रावण का उल्लेख मिलता है और न ही सीताहरण का प्रसंग है.

प्रोफेसर द्विवेदी बताते हैं कि 'दशरथ जातक' की कथा के अनुसार, राम वनवास जाते हैं और बाद में वापस लौट आते हैं. इस कथा का अंत भी प्रचलित रामायण से अलग है. इसमें रावण वध या सीता हरण जैसी घटनाएं नहीं हैं. इसमें वापस आने के बाद राम विवाह करके खुशी से अपना जीवन बिताते हैं. यह अंतर दिखाता है कि राम से जुड़ी कथाएं जब बौद्ध साहित्य में शामिल हुईं, तो उनका स्वरूप वाल्मीकि रामायण की कथा से अलग हो गया.

कुछ बौद्ध सूत्रों में भी दशरथ, राम और लक्ष्मण से जुड़ी कथाओं के संदर्भ मिलने की बात कही जाती है. इनमें षट्पारमिता-संग्रह-सूत्र का नाम भी लिया जाता है. ऐसे साहित्यिक संदर्भों से संकेत मिलता है कि रामकथा से मिलते-जुलते प्रसंग बौद्ध परंपराओं के माध्यम से भारत से बाहर पहुंचे. लेकिन इन संदर्भों को संपूर्ण वाल्मीकि रामायण के चीन पहुंचने का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना जा सकता.

सिल्क रूट से भी आगे बढ़ी रामकथा, खोतान-तिब्बत तक पहुंचे अंश

रामायण और उससे जुड़ी कथाएं चीन के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व एशिया तक किन रास्तों से पहुंचीं, इसे समझने के लिए तीन प्रमुख मार्गों का उल्लेख किया जा सकता है. इसमें पहला था रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट, दूसरा समुद्री मार्ग और तीसरा था स्थल मार्ग.

प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी के मुताबिक, रेशम मार्ग के रास्ते रामकथा से जुड़े कुछ प्रसंग मध्य एशिया के अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंचे. इनमें खोतान, कुचा, तुर्फान और दुनहुआंग जैसे स्थान शामिल हैं. इन क्षेत्रों में रामायण और रामकथा के अंश मिलते हैं. उदाहरण के लिए, खोतान में खोतानी रामायण का उल्लेख मिलता है. खोतानी भाषा पूर्वी ईरानी भाषा-परिवार से संबंधित थी. यहां रामकथा से जुड़े कुछ ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिनमें रामायण से समानता दिखाई देती है. लेकिन इन्हें वाल्मीकि रामायण से सीधे जुड़ा हुआ निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता.

प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी के मुताबिक, तिब्बती रामायण भी रामकथा के प्रसार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है. तिब्बती परंपरा में मौजूद रामकथा से जुड़े कुछ रूप बाद में मंगोलियाई भाषा और साहित्य तक भी पहुंचे. रेशम मार्ग के जरिए इन कथाओं के प्रसार में बौद्ध धर्म और बौद्ध सूत्रों की अहम भूमिका रही. तिब्बती और खोतानी पांडुलिपियों में रामकथा से जुड़े प्रसंगों के संकेत मिलते हैं. इससे पता चलता है कि इस मार्ग से रामायण की पूरी कथा के बजाय उसके कुछ अंश और पात्रों से जुड़ी कहानियां अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंचीं.

दूसरा प्रमुख मार्ग समुद्री रास्ता था जिसके जरिए रामकथा दक्षिण-पूर्व एशिया तक पहुंची. इस मार्ग से जावा, सुमात्रा, कंबोडिया और चंपा जैसे क्षेत्रों में रामायण से जुड़े स्पष्ट साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भ मिलते हैं. भारत और इन क्षेत्रों के बीच समुद्री व्यापार होता था. व्यापारियों, यात्रियों और सांस्कृतिक संपर्कों के जरिए भारतीय धार्मिक और साहित्यिक परंपराओं का प्रसार हुआ. इस दौरान रामायण की कथा ने भी इन क्षेत्रों में जगह बनाई और समय के साथ स्थानीय भाषाओं और परंपराओं के अनुसार अलग-अलग रूप ग्रहण किए.

तीसरा मार्ग स्थल मार्ग था जिसके जरिए रामकथा म्यांमार और थाईलैंड जैसे क्षेत्रों तक पहुंची. प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी बताते है, 'यहां इसके प्रसार में बौद्ध धर्म की थेरवाद परंपरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही. इस सांस्कृतिक संपर्क के दौरान रामकथा के स्थानीय रूप विकसित हुए. इस संदर्भ में दाई समुदाय की रामकथा का उल्लेख किया जाता है जिसे 'लंका शिप हो' के नाम से जाना जाता है.'

रेशम मार्ग, समुद्री और थल इन तीनों मार्गों से रामायण और उससे जुड़ी कथाएं अलग-अलग रूपों में फैलीं. कहीं वे जातक कथाओं और बौद्ध साहित्य का हिस्सा बनीं, तो कहीं पांडुलिपियों में दर्ज हुईं. इसके अलावा, रंगमंच, गीतों और भित्तिचित्रों के माध्यम से भी रामकथा के प्रसंग और पात्र स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बने. इस तरह रामायण का प्रसार केवल एक धार्मिक या साहित्यिक ग्रंथ के रूप में नहीं हुआ, बल्कि अलग-अलग समाजों की भाषाओं, कलाओं और सांस्कृतिक परंपराओं में भी इसकी छाप दिखाई देती है.

चीन की 'लंका शिप हो' रामायण वाल्मीकि रामायण से कितनी अलग है?

दाई भाषायी समूह में मिलने वाली रामकथा का एक महत्वपूर्ण रूप 'लंका शिप हो' के नाम से जाना जाता है. अगर इसके नाम के शाब्दिक अर्थ को देखें तो दाई भाषा में 'शिप' का अर्थ दस और 'हो' का अर्थ सिर बताया जाता है. इस तरह 'लंका शिप हो' का अर्थ लंका के दस सिर वाले अधिपति यानी रावण से जोड़ा जाता है.

प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी के मुताबिक, 'लंका शिप हो' का संबंध चीन के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत युन्नान से है. यहां इसे ताड़पत्रों पर संरक्षित किया गया है. लेकिन इसका स्वरूप वाल्मीकि कृत संस्कृत रामायण से अलग है. यह थेरवाद बौद्ध परंपरा से प्रभावित रामकथा है जिसमें रामायण के कुछ प्रसंग तो मिलते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या और प्रस्तुति अलग है.

'लंका शिप हो' और वाल्मीकि रामायण के बीच कई समानताएं दिखाई देती हैं. दोनों में अयोध्या का उल्लेख है और कुछ राज्यों ही नहीं बल्कि राजकुमारों के नाम भी मिलते-जुलते हैं. वनवास, सीता के हरण, रावण की लंका, वानर सेना और हनुमान जैसे पात्रों का वर्णन भी इस कथा में मिलता है. इसके अलावा, रावण पर राम की विजय और आखिर में राम-सीता के मिलन जैसे प्रसंग भी दोनों कथाओं में शामिल हैं. लेकिन दोनों कथाओं में अंतर भी है.





प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी के अनुसार, वाल्मीकि रामायण में राम को विष्णु का अवतार और आदर्श पुरुष माना जाता है, जबकि 'लंका शिप हो' में उन्हें बौद्ध परंपरा के बोधिसत्व के रूप में देखा जाता है. बोधिसत्व वह होता है जो ज्ञान प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा हो और करुणा के मार्ग पर चलता हो. इस कथा में राम को भगवान के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय बुद्ध के पूर्वजन्म से जुड़ी बोधिसत्व की अवधारणा के तहत देखा गया है.

प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी बताते हैं, हनुमान के चरित्र में भी दोनों परंपराओं के बीच अंतर दिखाई देता है. प्रचलित रामकथा में हनुमान को वायुपुत्र और ब्रह्मचारी के रूप में जाना जाता है, जबकि दाई रामकथा के कुछ रूपों में उनके विवाह का भी उल्लेख मिलता है. इसी तरह 'लंका शिप हो' में सीता के संबंध में भी अलग-अलग मान्यताएं देखने को मिलती हैं. कुछ स्थानीय रूपों में उन्हें राम की बहन बताया गया है, जबकि कुछ में उन्हें रावण की पुत्री कहा गया है.

दोनों कथाओं के बीच अंतर उनके वैचारिक आधार में भी दिखाई देता है. वाल्मीकि रामायण में धर्म, नैतिकता और क्षत्रिय आदर्शों को प्रमुखता दी गई है. वहीं, 'लंका शिप हो' में थेरवाद बौद्ध परंपरा के प्रभाव के कारण कर्म के सिद्धांत, बोधिसत्व के चरित्र और करुणा जैसे विचार महत्वपूर्ण हो जाते हैं.

प्रोफेसर द्विवेदी 'लंका शिप हो' को संरक्षित रखने में स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हैं. उनके मुताबिक, इसे लोकगीतों, सांस्कृतिक उत्सवों और दूसरी लोककलाओं के माध्यम से पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाया गया. इससे पता चलता है कि रामकथा ने स्थानीय समाज की संस्कृति में भी अपनी जगह बनाई और वहां की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नया स्वरूप ग्रहण किया.

प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी कहते हैं कि समानताओं के आधार पर 'लंका शिप हो' को वाल्मीकि रामायण का बिल्कुल वही रूप मानना सही नहीं होगा. दोनों कथाओं में कई मिलते-जुलते प्रसंग हैं, लेकिन उनके धार्मिक संदर्भ, पात्रों की व्याख्या और कथानक के कुछ हिस्से अलग हैं इसलिए यह कहना ज्यादा उचित होगा कि 'लंका शिप हो' रामकथा की एक स्थानीय, बौद्ध परंपरा से प्रभावित प्रस्तुति है, न कि वाल्मीकि रामायण का हूबहू रूप.

ह्वेनसांग भारत आए, उनकी कृतियों में रामायण का जिक्र मिलता है?

प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी ने बताया, ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आए थे और 645 ईस्वी तक यहां रहे. उस समय भारत में सम्राट हर्षवर्धन का शासन था. ह्वेनसांग ने अपने यात्रा-वृत्तांत और दूसरे लेखों में भारतीय समाज, धर्म और साहित्य का जिक्र किया है, लेकिन उनके साहित्य में वाल्मीकि रामायण या रामकथा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता. फिर भी उनके लेखन में कुछ ऐसे संदर्भ जरूर मिलते हैं जिन्हें रामायण से जोड़कर देखा जाता है. इनमें अयोध्या का वर्णन है लेकिन ह्वेनसांग ने अयोध्या का उल्लेख बौद्ध दृष्टिकोण से किया है. उन्होंने वहां मौजूद बौद्ध भिक्षुओं और मठों के बारे में लिखा है. इसके बावजूद अयोध्या के वर्णन में न तो राम का जिक्र मिलता है और न ही रामायण की कथा का.

ह्वेनसांग की आत्मकथा और उनके यात्रा-वृत्तांत सी-यू-की में भी राम या रामायण का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता. लंका से जुड़े संदर्भ भी मुख्य रूप से बौद्ध साहित्य और परंपराओं से संबंधित हैं. उन्होंने 'लंका पर्वत' और 'लंकावतार सूत्र' का उल्लेख किया है, लेकिन इन संदर्भों में भी रामायण या रावण की कथा का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता.

प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी के मुताबिक, ह्वेनसांग ने श्रीलंका की उत्पत्ति से जुड़ी एक कथा का भी जिक्र किया है. इस कथा में श्रीलंका को पहले रत्नद्वीप कहा गया है. मान्यता के अनुसार, इस द्वीप पर राक्षसियां व्यापारियों को अपने जाल में फंसाती थीं. बाद में सिंहल नाम के एक नायक ने उन्हें पराजित किया और द्वीप पर अपना शासन स्थापित किया लेकिन इस कथा में भी रामायण से जुड़ी घटनाओं, जैसे सीता के अपहरण, राम और रावण के युद्ध या हनुमान की भूमिका का उल्लेख नहीं मिलता.

प्रोफेसर द्विवेदी के अनुसार, ह्वेनसांग के लेखन में भारतीय साहित्य का परिचय तो मिलता है, लेकिन उसका मुख्य आधार बौद्ध साहित्य है. वेद, व्याकरण और ब्राह्मण शास्त्रों जैसी भारतीय ज्ञान परंपराओं का भी उन्होंने सामान्य परिचय दिया है, लेकिन इन विषयों पर विस्तार से चर्चा नहीं की है इसलिए ह्वेनसांग के लेखन के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि उन्होंने अपने यात्रा-वृत्तांत में रामायण का उल्लेख किया है. उनके लेखन में अयोध्या और लंका जैसे स्थानों के संदर्भ जरूर मिलते हैं, जो रामायण से भी जुड़े हैं. लेकिन केवल इन स्थानों का उल्लेख रामकथा की मौजूदगी का प्रमाण नहीं माना जा सकता. ह्वेनसांग के उपलब्ध लेखन में रामायण का कोई स्पष्ट या प्रत्यक्ष संदर्भ नहीं मिलता.

चीन का मंकी किंग सन वुकोंग क्या हनुमान से प्रेरित है?

प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी कहते हैं, सन वुकोंग को हनुमान की नकल कहना सही नहीं होगा क्योंकि इस विषय पर विद्वानों के बीच मतभेद हैं. इस संबंध में मुख्य रूप से तीन तरह के विचार सामने आते हैं. पहला, सन वुकोंग के चरित्र की उत्पत्ति भारतीय परंपरा से जुड़ी हो सकती है. दूसरा, कुछ विद्वान इसे चीन की अपनी लोक परंपरा से विकसित हुआ चरित्र मानते हैं. वहीं, तीसरा विचार यह है कि इसके निर्माण में भारतीय और चीनी दोनों परंपराओं का प्रभाव रहा हो सकता है.

भारतीय उद्गम के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वानों में हू शिह और जी शियानलिन के नाम शामिल हैं. प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी के मुताबिक, 'हू शिह का मानना था कि प्राचीन चीनी साहित्य में सन वुकोंग जैसा शक्तिशाली और असाधारण क्षमताओं वाला वानर चरित्र पहले स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता.' उनके अनुसार, इस चरित्र की पृष्ठभूमि भारतीय बौद्ध साहित्य से जुड़ी हो सकती है. इसी तरह, चीनी विद्वान जी शियानलिन भी भारतीय उद्गम के सिद्धांत के समर्थक थे. वे मानते थे कि चीन में मंकी किंग या सन वुकोंग के चरित्र की कल्पना पर रामायण के हनुमान का प्रभाव हो सकता है.





दूसरी ओर, चीन में इस चरित्र की स्थानीय उत्पत्ति का समर्थन करने वाले विद्वान इसे भारतीय प्रभाव से जोड़कर नहीं देखते. उनका तर्क है कि चीनी साहित्य और लोकपरंपराओं में वानरों का उल्लेख पहले से मिलता रहा है इसलिए सन वुकोंग के चरित्र का विकास चीन की अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के भीतर भी हुआ हो सकता है. लेकिन इस विचार के समर्थक वानर से जुड़े पुराने उल्लेखों को हनुमान या भारतीय रामकथा से सीधे जोड़ने के पक्ष में नहीं हैं.

तीसरा विचार दोनों परंपराओं के संभावित मेल पर आधारित है. इसके अनुसार, बौद्ध साहित्य के माध्यम से भारत की कुछ कथाएं और पात्र चीन तक पहुंचे हो सकते हैं. इनमें हनुमान का चरित्र भी शामिल हो सकता है. इसके बाद भारतीय कथाओं और स्थानीय चीनी लोक परंपराओं के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान से सन वुकोंग जैसे चरित्र के विकास पर प्रभाव पड़ा हो सकता है. लेकिन यह एक संभावित व्याख्या है, इसे निर्णायक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता.

प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी बताते हैं कि हनुमान और सन वुकोंग के चरित्रों में कुछ समानताएं जरूर दिखाई देती हैं. दोनों असाधारण रूप से शक्तिशाली हैं और हवा में उड़ने जैसी क्षमताओं से जुड़े हैं. दोनों के बारे में ऐसी कथाएं भी मिलती हैं, जिनमें वे विशाल और कठिन कामों को आसानी से पूरा कर लेते हैं. हनुमान के चरित्र में पर्वत उठाने और संजीवनी बूटी लाने का प्रसंग इसका उदाहरण है. इन समानताओं के बावजूद, दोनों के व्यक्तित्व और उनकी कथाओं में महत्वपूर्ण अंतर हैं.

हनुमान को रामायण में आदर्श सेवक, बुद्धिमान और भक्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है. उन्हें अष्टसिद्धि और नौ निधियों का दाता भी कहा जाता है. उनका चरित्र समर्पण, निष्ठा और सेवा भावना से जुड़ा है. इसके उलट, सन वुकोंग को एक विद्रोही और चुनौती देने वाले चरित्र के रूप में दिखाया गया है. वह अपनी शक्तियों के बल पर स्वर्ग की सत्ता को चुनौती देता है और देवताओं से भी टकराता है.

प्रोफेसर द्विवेदी के मुताबिक, हनुमान और सन वुकोंग के बीच कुछ समानताएं होने के बावजूद, उनके चरित्रों की मूल प्रकृति अलग है. इसलिए सन वुकोंग को हनुमान की सीधी नकल कहने के बजाय यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि दोनों के बीच संभावित सांस्कृतिक संबंधों और प्रभावों को लेकर अलग-अलग सिद्धांत मौजूद हैं.

चीन के मंदिरों और गुफाओं में मिले हैं रामायण से जुड़े प्रमाण?

चीन में रामायण और उसके पात्रों से जुड़े पुरातात्विक प्रमाणों की बात करें, तो कुछ मंदिरों, गुफाओं और भित्तिचित्रों में ऐसी आकृतियां मिलती हैं जिनकी तुलना रामकथा के पात्रों से की जाती है. लेकिन इन आकृतियों को सीधे रामायण से जोड़ने के लिए पर्याप्त स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं.

प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी बताते हैं, चीन के क्वानझोउ स्थित काइयुआन मंदिर का उदाहरण लिया जा सकता है. यह मंदिर 13वीं सदी से जुड़ा है. यहां कुछ मूर्तिपट्टिकाओं पर एक वानर को तीर्थयात्री जैसी आकृति में दिखाया गया है. इस आकृति की तुलना हनुमान से करने की कोशिश की जाती है लेकिन केवल वानर की मौजूदगी के आधार पर इसे हनुमान का चित्रण नहीं माना जा सकता. यह आकृति रामायण से जुड़े संभावित सांस्कृतिक प्रभावों पर चर्चा के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे रामायण का प्रत्यक्ष पुरातात्विक प्रमाण कहना सही नहीं होगा.

प्रोफेसर द्विवेदी आगे बताते हैं कि इसी तरह चीन की यूलिन गुफाओं की गुफा संख्या 3 में बने भित्तिचित्रों का भी उल्लेख किया जाता है. इन चित्रों में ह्वेनसांग के साथ एक वानर और एक श्वेत अश्व दिखाई देता है. कुछ लोग इस वानर की तुलना हनुमान से करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर इस आकृति को हनुमान कहा जा सके. रामायण से इसकी समानता की संभावना पर चर्चा की जा सकती है लेकिन इसे निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता.

चीन में रामायण से जुड़े चित्रों की उपलब्धता की तुलना अगर इंडोनेशिया या कंबोडिया से करें, तो वहां की तरह रामायण के प्रसंगों को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाले चित्रात्मक प्रमाण चीन में व्यापक रूप से सामने नहीं आते. चीन में कुछ ऐसी आकृतियां और सांस्कृतिक संदर्भ जरूर मिलते हैं जिनकी तुलना रामकथा से की जाती है, लेकिन उनसे रामायण के किसी खास प्रसंग की पुष्टि करना मुश्किल है.

प्रोफेसर द्विवेदी बताते हैं कि तिब्बती पांडुलिपियों में रामकथा के अलग-अलग रूप मिलते हैं. इसी तरह खोतानी पांडुलिपियों में भी रामकथा से जुड़े कुछ अंशों का उल्लेख मिलता है. ये साहित्यिक स्रोत इस बात को समझने में मदद करते हैं कि रामकथा से जुड़ी कहानियां अलग-अलग भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से एशिया के अलग-अलग देशों तक पहुंचीं.

चीन के प्राचीन मंदिरों और गुफाओं में राम या उनके जीवन से जुड़ी आकृतियों की तलाश के दौरान युंगांग गुफाओं का भी उल्लेख किया जाता है. युंगांग गुफा संख्या 8 में शिव और विष्णु जैसे हिंदू देवी-देवताओं से मिलती-जुलती आकृतियां दिखाई देती हैं. राम को हिंदू परंपरा में विष्णु का अवतार माना जाता है तो इन आकृतियों को भारतीय धार्मिक प्रभावों के व्यापक संदर्भ में देखा जा सकता है. लेकिन यहां भी किसी आकृति को राम या रामायण के किसी विशिष्ट दृश्य के रूप में पहचानने का स्पष्ट आधार नहीं है.

प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी के अनुसार, क्वानझोउ का ऐतिहासिक महत्व भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है. सॉन्ग और युआन राजवंशों के दौर में यह एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक केंद्र था. इस दौरान तमिल व्यापारियों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारी यहां आते-जाते थे. इस शहर में हिंदू मंदिरों के अवशेष और कुछ धार्मिक आकृतियों वाली नक्काशियां मिलने का उल्लेख भी किया जाता है. इनमें विष्णु के नरसिंह अवतार से मिलती-जुलती आकृतियां भी शामिल हैं. ये अवशेष चीन और भारत के बीच व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संपर्कों की ओर संकेत करते हैं. लेकिन विष्णु या नरसिंह से जुड़ी आकृतियों की मौजूदगी अपने आप में रामायण के किसी प्रसंग का प्रमाण नहीं है.

क्वानझोउ के काइयुआन मंदिर की वानर आकृति, यूलिन गुफा संख्या 3 के भित्तिचित्र और युंगांग गुफाओं में हिंदू देवी-देवताओं से मिलती-जुलती आकृतियां चीन में भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभावों की चर्चा के लिए महत्वपूर्ण हैं. लेकिन प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी के मुताबिक, इनमें से किसी को भी अपने आप में रामायण या भगवान राम के जीवन से जुड़ा प्रत्यक्ष और निर्णायक पुरातात्विक प्रमाण नहीं कहा जा सकता. इन उदाहरणों को रामायण के संभावित प्रभावों और एशिया में उसके सांस्कृतिक प्रसार से जुड़ी व्यापक बहस के संदर्भ में ही देखना ज्यादा उचित होगा.

जी शियानलिन का रामायण का चीनी अनुवाद

चीनी विद्वान जी शियानलिन को 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. उन्होंने वाल्मीकि रामायण का चीनी भाषा में अनुवाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यह काम ऐसे दौर में आगे बढ़ा, जब चीन में माओ के शासन के दौरान सांस्कृतिक क्रांति का कठिन समय चल रहा था. बताया जाता है कि 1973 से 1977 के बीच उन्होंने इस अनुवाद पर काम किया. इसके अलग-अलग खंड 1980 से 1984 के बीच प्रकाशित हुए, लेकिन कुछ संदर्भों में 1979 में प्रकाशन का भी उल्लेख मिलता है.

प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी के मुताबिक, जी शियानलिन का यह अनुवाद भारत और चीन के बीच साहित्यिक और सांस्कृतिक संबंधों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है. वाल्मीकि रामायण को चीनी भाषा में उपलब्ध कराने से चीनी पाठकों को भारतीय महाकाव्य और उसकी कथा को समझने का अवसर मिला. इसके माध्यम से राम, सीता, हनुमान और रामायण से जुड़े दूसरे पात्रों की कहानियां चीनी भाषा के पाठकों तक पहुंचीं.

प्रोफेसर द्विवेदी के मुताबिक, जी शियानलिन के रामायण के चीनी अनुवाद को चीन में भारतीय संस्कृति के प्रसार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है. रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह भारतीय साहित्य, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से भी जुड़ी हुई है. इसके चीनी अनुवाद ने इन पहलुओं को चीन के पाठकों तक पहुंचाने में मदद की. इस तरह जी शियानलिन का काम भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक संवाद को आगे बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयास था.

चीन के अलावा किन-किन देशों में मिलते हैं रामायण के प्रमाण?

चीन के अलावा भी दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों और क्षेत्रों में रामकथा के स्पष्ट साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रमाण मिलते हैं. प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी बताते हैं कि इंडोनेशिया के जावा और बाली, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम के चंपा क्षेत्र, श्रीलंका, नेपाल, जापान, तिब्बत और मंगोलिया में रामकथा के अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं. इन क्षेत्रों में रामायण की कहानियां स्थानीय भाषाओं, साहित्य, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक कलाओं का हिस्सा बनीं. चीन के मामले में जहां रामायण से जुड़े कई संदर्भ अप्रत्यक्ष हैं, वहीं इन क्षेत्रों में रामकथा की मौजूदगी के अधिक स्पष्ट साहित्यिक और सांस्कृतिक उदाहरण मिलते हैं.

प्रोफेसर द्विवेदी के मुताबिक, रामायण के प्रसार में प्रवासी भारतीयों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. खासकर वे भारतीय जिन्हें गिरमिटिया मजदूरों के रूप में फिजी, मॉरीशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और गुयाना जैसे देशों में काम करने के लिए ले जाया गया था. ये लोग अपने साथ केवल अपनी भाषा ही नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं, लोकगीत और साहित्य भी लेकर गए. रामायण भी इसी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी.

विदेशों में बसे भारतीय समुदायों ने रामायण का पाठ करने, रामलीला आयोजित करने और त्योहारों के जरिए अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखा. इस प्रक्रिया में रामकथा नई पीढ़ियों तक पहुंची और स्थानीय समाजों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम भी बनी. भारतीय भाषाओं और परंपराओं के साथ रामायण की कहानियां भी इन देशों में फैलीं और वहां के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में अपनी जगह बनाने लगीं.

प्रोफेसर अश्विनी द्विवेदी कहते हैं कि इस तरह, रामायण का प्रसार केवल व्यापारिक मार्गों, धार्मिक यात्राओं या साहित्यिक अनुवादों तक सीमित नहीं रहा. प्रवासी भारतीयों ने भी इसे दुनिया के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. उनकी वजह से रामकथा भारतीय मूल की एक ऐसी सांस्कृतिक परंपरा के रूप में आगे बढ़ी, जिसने अलग-अलग देशों और समाजों में स्थानीय रूप ग्रहण करते हुए अपनी पहचान बनाए रखी.