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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

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नेपाल में अभी खत्म नहीं हुआ खतरा! तिब्बत की बैरियर लेक आखिर क्यों बनी नई आफत?

नेपाल और तिब्बत सीमा पर बनी बैरियर लेक के टूटने से गंभीर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है. जानिए क्या होती है भूस्खलन झील और यह कैसे विनाशकारी साबित हो सकती है.

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 29, 2026, 07:10 PM IST

नेपाल में अभी खत्म नहीं हुआ खतरा! तिब्बत की बैरियर लेक आखिर क्यों बनी नई आफत?

ग्लेशियर टूटने से तिब्बत सीमा पर बनी बैरियर लेक, AI Photo

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  •  नेपाल में तिब्बत सीमा के पास बनी एक बैरियर लेक को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
  •  इस झील का निर्माण ग्लेशियर टूटने और मलबे के कारण छौचेन और पुरेपु सांगपो नदियों का रास्ता ब्लॉक होने से हुआ है.
  •  इस झील में लगभग 15 लाख से 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा है.

 

Barrier Lake in Hindi: हाल ही में नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है. अभी लोग इस प्राकृतिक आपदा के सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि देश पर एक और बड़ी बाढ़ का गंभीर खतरा मंडराने लगा है. यह नया संकट चीन के तिब्बत वाले हिस्से में बनी एक बड़ी 'बैरियर लेक' के संभावित रूप से टूटने से पैदा हुआ है.

नेपाल पुलिस ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि तिब्बत की तरफ बनी इस प्राकृतिक बांध में दरार आ गई है और पानी का बहाव बढ़ रहा है. इसके चलते सीमाई इलाकों में राहत व बचाव कार्य तुरंत रोकने पड़े हैं.

नेपाल में फिर क्यों बढ़ा खतरा?

दरअसल, बुधवार को नेपाल-तिब्बत सीमा पर संभावित ग्लेशियर टूटने से बर्फ, मिट्टी और चट्टानों का भारी मलबा बहकर आया, जिसने छौचेन और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम पर पानी का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया. इस मलबे ने एक प्राकृतिक बांध का रूप ले लिया, जिससे उसके पीछे पानी जमा होने से एक बड़ी अस्थायी बैरियर लेक का निर्माण हो गया.

रिपोर्ट के अनुसार इस झील में लगभग 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो चुका था. आशंका जताई जा रही है कि अगले तीन दिनों में इसमें 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी और बढ़ जाएगा, जो करीब 1,200 ओलंपिक स्विमिंग पूलों के बराबर है. अत्यधिक पानी के दबाव से इस प्राकृतिक मलबे वाले बांध के टूटने का भारी खतरा बना हुआ है, जिसके कारण सीमाई इलाकों में सुरक्षाकर्मियों और आम जनता को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है.

क्या होती है 'बैरियर लेक' या भूस्खलन झील?

जब पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश, भूकंप या ग्लेशियर टूटने से अचानक बड़ा भूस्खलन होता है, तो उसका मलबा बहकर किसी नदी या जलमार्ग के रास्ते में जमा हो जाता है. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, इस मलबे के कारण पानी का सामान्य प्रवाह रुक जाता है और पीछे जो अस्थायी झील बन जाती है, उसे ही बैरियर लेक या भूस्खलन झील कहते हैं.

हिमालय जैसे संकरे नदी घाटियों और ऊंचे व तीखे ढलान वाले पहाड़ों वाले इलाकों में ऐसी झीलों का बनना बेहद आम है. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के दस्तावेजों के अनुसार भी हिमालयी नदी घाटियों में ऐसी घटनाएं अक्सर दर्ज की जाती हैं.

क्यों इतनी विनाशकारी होती है बैरियर लेक?

ये झीलें सामान्य प्राकृतिक झीलों की तरह स्थायी नहीं होतीं. चूंकि ये मलबे, मिट्टी और पत्थरों से अस्थायी रूप से बनी होती हैं, इसलिए इनके पास पानी निकासी का कोई पक्का रास्ता नहीं होता. मलबे के पीछे लगातार पानी जमा होने से दबाव बढ़ता है और अंततः यह बांध अचानक टूट जाता है.

इस अचानक आई भीषण बाढ़ को विज्ञान की भाषा में 'लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड' (LLOF) यानी भूस्खलन झील जनित बाढ़ कहा जाता है. यह काफी हद तक ग्लेशियर झील फटने से आने वाली बाढ़ (GLOF) जैसी ही होती है. इसके टूटने का समय कुछ दिनों से लेकर कई दशकों तक का हो सकता है. जैसे किर्गिस्तान में एक बांध टूटने में 131 साल लगे थे, जबकि कई बांध चंद दिनों में ही अचानक टूट जाते हैं.

जब यह बांध टूटता है, तो लाखों क्यूबिक मीटर पानी तीव्र गति से मलबे, भारी पत्थरों और पेड़ों के साथ निचले इलाकों की तरफ बढ़ता है. इससे न केवल भारी बाढ़ आती है, बल्कि रास्ते में सेकेंडरी लैंडस्लाइड भी शुरू हो जाते हैं, जो तबाही का असर कई गुना बढ़ा देते हैं और बस्तियों व बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देते हैं.

इतिहास की सबसे भयानक भूस्खलन बाढ़ (LLOF) की घटनाएं

चीन की सिचुआन तबाही (1786): दुनिया की सबसे विनाशकारी LLOF घटना 1786 में चीन के सिचुआन प्रांत में भूकंप के बाद आई थी. दादू नदी पर बने भूस्खलन बांध के 10 दिन बाद टूटने से आई बाढ़ 1,400 किलोमीटर दूर तक फैल गई, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों की मौत हुई थी.

अरुणाचल और असम की बाढ़ (2000): अप्रैल 2000 में तिब्बत की यिगोंग सांगपो नदी पर बना 60 मीटर ऊंचा बांध दो महीने बाद टूटने से भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम की ब्रह्मपुत्र नदी तक भीषण बाढ़ आई थी, जिसने 20 पुल तबाह किए और 50,000 लोगों को बेघर कर दिया था.

हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से नुकसान: तिब्बत में बनी झीलों के टूटने से हिमाचल प्रदेश की सतलुज और स्पीति नदियों में भीषण बाढ़ आई, जिसमें साल 2000 की बाढ़ में कम से कम 156 लोगों की मौत हुई थी.

तांग जियाशान का संकट (2008): वेनचुआन भूकंप से बने तांगजियाशान बांध से 13 लाख लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था. तब वैज्ञानिकों ने एक नियंत्रित नहर खोदकर पानी को सुरक्षित और क्रमिक तरीके से बाहर निकाला था.

खतरे को टालने के लिए क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक?

इस समय तिब्बत में बनी नई झील लगभग 150 मीटर लंबी और 40 से 50 मीटर गहरी है, जिसमें करीब 15 लाख से 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी भरा है. इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए चीनी प्रशासन ने तुरंत आठ सदस्यीय हाई-टेक इंजीनियरिंग टीम तैनात की है.

ये वैज्ञानिक हवाई सर्वेक्षण और 3D मॉडलिंग के जरिए लगातार झील की वर्तमान स्थिति पर नजर रख रहे हैं. भूविज्ञानी बताते हैं कि इस खतरे को कम करने का सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि बांध के निचले हिस्से पर एक कृत्रिम जल निकासी चैनल खोदी जाए. इंजीनियर वैज्ञानिक गणना कर रहे हैं कि पानी के बहाव की गति और झील के भरने की रफ्तार के हिसाब से इस नहर की चौड़ाई और गहराई कितनी होनी चाहिए, ताकि पानी को बिना किसी बड़े नुकसान के सुरक्षित बाहर निकाला जा सके.
 

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