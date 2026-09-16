Explainer: मजबूरी या कुछ और... पाकिस्तान ने मसूद अजहर पर क्यों रखा 70 लाख रुपये का इनाम?

पाकिस्तान ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपये इनाम की घोषणा की है. पहले 50 लाख रुपये का इनाम रखा गया था, जिसे अब 20 लाख रुपये बढ़ा दिया गया है. आइए जानते हैं कि पाक ने मसूद पर इनाम क्यों रखा है और भारत ने इस पर क्या कहा?

पाकिस्तान ने मसूद अजहर पर 70 लाख रुपये इनाम का ऐलान किया है

पहले इनाम की रकम 50 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है

मसूद पाक की मोस्ट वांटेड आंतकवादियों की लिस्ट में शामिल हैं

आइए जानते हैं कि पाक ने मसूद पर इनाम क्यों रखा है?

पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना और आतंकवादी मसूद अजहर पर 70 लाख रुपये का इनाम का ऐलान किया है. पाक 2021 से ही दावा कर रहा है कि मसूद अफगानिस्तान भाग गया है, जबकि भारतीय एजेंसियों का मानना ​​है कि वह पाकिस्तान में ही छिपा हुआ है. आतंकवाद के खिलाफ दिखावा, मजबूरी या कुछ और पाकिस्तान ने मसूद पर क्या वाकई 70 लाख रुपये का इनाम रखा है? आइए जानते हैं कि इसकी पूरी कहानी.

पाक की मोस्ट वांटेड लिस्ट में मसूद का नाम

पाकिस्तान की फडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) ने अपनी सालाना 'रेड बुक' जारी की है. इसमें देश के मोस्ट-वांटेड हाई-प्रोफाइल आतंकवादियों की फोटो, उनके आतंकवादी संगठन, उनके खिलाफ चल रहे मामलों की जानकारी और उन पर कब किताना इनाम रखा गया इसकी पूरी डिटेल दी गई है. इस बुक को FIA की काउंटर-टेररिज्म यूनिट तैयार करती है.

2026 की रेड बुक में, मसूद अजहर कुल 1804 मोस्ट-वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में 1,480वें नंबर पर एक फरार आतंकवादी के तौर शामिल किया गया है. मसूद को इस लिस्ट में दिसंबर 2021 में शामिल किया गया था.

उस समय, FIA ने पाकिस्तानी पुलिस और सुरक्षा बलों को मसूद अजहर के बारे में जानकारी देने पर 50 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी. इसे अब बढ़ाकर 70 लाख रुपये कर दिया गया है.

पाक की लिस्ट में कितने वांटेड आतंकवादी?

FIA की रेड लिस्ट में मोस्ट-वांटेड आतंकवादियों की संख्या 2021 में 1330 से बढ़कर अब तक 1804 हो गई है. इस लिस्ट में 6 अन्य आतंकवादियों के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने 26/11 मुंबई हमलों को फंड किया था.

वहीं भारत ने मांग की थी कि पाकिस्तान मसूद अजहर समेत 20 आतंकवादियों को भारत को सौंप दे. मार्च 2024 में भारत ने मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की, जिसमें मसूद अजहर का नाम सबसे ऊपर था.

पाकिस्तान में अजहर पर क्यों बढ़ाया इनाम?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अक्टूबर में पेरिस में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की बैठक को देखते हुए पाक मसूद पर इनाम बढ़ाया है. यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो इस बात पर नजर रखती है कि दुनिया भर के देश मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को फंडिंग और परमाणु हथियारों के लिए फंडिंग को रोकने के लिए क्या काम कर रहे हैं. इसकी बैठक हर साल फरवरी, जून और अक्टूबर में होती है.

कौन है मसूद अजहर?

मसूद अजहर का जन्म 10 जुलाई 1968 को पाकिस्तान के बहावलपुर में हुआ था. उसके पिता अल्लाह बख्श साबिर, एक स्कूल प्रिंसिपल थे और पोल्ट्री फार्म भी चलाते थे. वह पहली बार जनवरी 1994 को ढाका से दिल्ली फ्लाइट से भारत आया था और श्रीनगर में पहचान बदलकर रहने लगा. उसका काम जम्मू-कश्मीर में उस समय सक्रिय दो आतंकवादी संगठनों हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी और हरकत-उल-मुजाहिदीन के बीच तनाव कम करना था. उसी साल उसे गिरफ्तार भी किया गया था.

भारत ने क्यों छोड़ा था मसूद को?

24 दिसंबर 1999 को, हरकत-उल-मुजाहिदीन के करीब 5 आतंकवादियों ने काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था और मसूद सहित कुछ अन्य आतंकवादियों की रिहाई की मांग करते हुए फ्लाइट को अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे.

सात दिन बाद भारत सरकार ने यात्रियों की सुरक्षित वापसी के बदले मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर को जेल से रिहा कर दिया था. इसके बाद मसूद ने फरवरी 2000 में कराची में जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की. मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था. अमेरिका ने उस पर 10 मिलियन डॉलर का इनाम रखा है.

कहां छिपा है मसूद?

भारत ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के बारे में जानकारी देने पर इनाम की रकम बढ़ाने के पाकिस्तान के फ़सले को दिखावा करार दिया. विदेश मंत्रालय ने कल अपनी ब्रीफिंग में कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश की ओर से इस तरह की घोषणाएं एक पैटर्न का हिस्सा है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से इस तरह का दिखावा और लोगों को गुमराह करना कोई नई बात नहीं है. हमने पहले भी ऐसी हरकतें देखी हैं. उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश की ओर से की गई घोषणा पूरी तरह से झूठी है. भारत का दावा है कि मसूद पाकिस्तान में ही छिपा है.

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