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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

दिल्ली में NBCC ने 15 करोड़ के लग्जरी फ्लैटों की नीलामी की रद्द, 49 खरीदारों ने लगाई सबसे हाई बोली, हाईकोर्ट पहुंचा विवाद

NBCC Luxury Flat Auction Cancelled: दिल्ली के सरोजिनी नगर में NBCC के एवेन्यू टावर्स प्रोजेक्ट के इन फ्लैटों की कीमत 15 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब खरीदारों मिल गए थे, तो बाद में उनकी बोलियां रद्द क्यों गई है?

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मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 07, 2026, 09:00 PM IST

दिल्ली में NBCC ने 15 करोड़ के लग्जरी फ्लैटों की नीलामी की रद्द, 49 खरीदारों ने लगाई सबसे हाई बोली, हाईकोर्ट पहुंचा विवाद

NBCC Luxury Flat Auction Cancelled (Photo- NBCC)

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दिल्ली के पॉश इलाका सरोजिनी नगर में लोगों ने लग्जरी फ्लैट खरीदना का सपना देख लिया था और करोड़ों की बोली तक भी लगा दी थी, लेकिन NBCC के इन फ्लैटों की नीलामी अब विवादों में घिर गई है. NBCC के एवेन्यू टावर्स प्रोजेक्ट के करीब 49 फ्लैट की बोलियां रद्द कर दी गई हैं. हालांकि, रद्द करने की कोई भी साफ वजह नहीं बताई गई है. ऐसे में जिन्होंने लग्जरी फ्लैटों पर करोड़ों की बोलियां लगाई थी उनका आरोप है है कि एनबीसीसी ने सिर्फ गिने-चुने लोगों की बोलियां रद्द की है. वहीं, अब दिल्ली हाई कोर्ट तक ये विवाद चला गया है और कोर्ट ने NBCC से जवाब मांगा है. 

दिल्ली के सरोजिनी नगर में NBCC के एवेन्यू टावर्स प्रोजेक्ट के इन फ्लैटों की कीमत 15 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब खरीदारों मिल गए थे, तो बाद में उनकी बोलियां रद्द क्यों गई है? ऐसे में अब ये विवाद तेजी से बढ़ रहा है और मामला कोर्ट तक पहुंच गया है. कोर्ट ने एनबीसीसी को नोटिस जारी किया है और उनसे खरीददारों के आरोपों पर जवाब मांगा है. 

NBCC पर क्यों लग रहे आरोप

नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) का दिल्ली के सरोजिनी नगर में एवेन्यू टावर्स प्रोजेक्ट चल रहा है. इस प्रोजेक्ट में लग्जरी फ्लैटों पर करोड़ों की बोलियां लगी. नीलामी में इन फ्लैटों पर 15 करोड़ों तक बोली लगी है, लेकिन बोलियां रद्द होने के बाद खरीददारों ने एनबीसीसी पर हेरफेर के आरोप लगाए हैं. पहले दो दो बार ऑक्शन रद्द हुआ, फिर  49 बोलियों को 'प्रशासनिक कारण' बताकर रद्द कर दिया गया. 

इस प्रोजेक्ट की नीलामी में हिस्सा लेने वाले दो से तीन खरीदारों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. उनका कहना है कि नीलामी जीतने के बाद भी NBCC ने उनकी बोली को बिना कोई ठोस वजह बताए ही रद्द कर दिया. कोर्ट ने इस दलील को सुनने के बाद कंपनी से जवाब मांगा है. इस केस की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2027 को तय हुई है.

कब-कब रद्द हुई नीलामी?

इसी साल 2026 में जुलाई में पहली बार 262 रेजिडेंशियल यूनिट्स को सेल के लिए ओपन किया गया था, जिसमें सबसे ऊंचा रिजर्व प्राइस 37,161 रुपये प्रति वर्ग फुट तय किया गया था. हालांकि, नीलामी में एक पार्टी ने सभी 262 यूनिट्स पर बोली लगाई, जबकि दूसरी पार्टी ने 70 से 80 फ्लैटों पर बोली लगाई थी. 

NBCC ने पहली बार 19 अगस्त, 2026 को ऑक्शन रद्द किया था. इस समय भी प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया. 
उसके बाद 3 अक्टूबर, 2026 में 262 यूनिट्स के लिए बिडिंग आमंत्रित की, लेकिन इस बार प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए 17 फ्लैटों की बोलियां रद्द कर दी गई. 
फिर 28 अक्टूबर, 2026 को सबसे बड़ी बोली लगाने वाले खरीदारों की बोलियां भी रद्द कर दी गई और इस बार भी प्रशासनिक कारणों हवाला दिया गया है. 

हाईकोर्ट ने NBCC को जारी की नोटिस

NBCC पर खरीदारों ने आरोप लगाए हैं कि जब नीलामी हुई और बोली लगाई थी, उसके बाद नीलामी में जीत हासिल करने वाले खरीदारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई, तो फिर चुनिंदा बोलियां क्यों रद्द की गई है? बार-बार नीलामी रद्द होने को लेकर सवाल पूछे. खरीदारों ने ये भी पूछा कि नीलामी रद्द करने का कोई उचित कारण क्यों नहीं बताया जा रहा है?

हालांकि, ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने खरीदारों के आरोपों के आधार पर NBCC को नोटिस जारी किया है. करीब दो से तीन खरीदारों ने हाई कोर्ट का रुख किया था. खरीदारों का आरोप सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एनबीसीसी को नोटिस जारी किया और दो हफ्ते के अंदर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है. हालांकि, इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी, 2027 को होगी. 

15 करोड़ ज्यादा है फ्लैटों की कीमत!

दिल्ली के पॉश इलाका सरोजिनी नगर के NBCC के एवेन्यू टावर्स प्रोजेक्ट में एक फ्लैट की कीमत 15 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. इस प्रोजेक्ट के 8 टावर्स वाले सभी अपार्टमेंट में 4-BHK फ्लैट हैं. कारपेट एरिया 2,518 से 2,598 वर्ग फुट है और इसमें कार पार्किग के साथ 50,000 वर्ग फुट का क्लब हाउस भी बना हुआ है. ये प्रोजक्ट 8.89 एकड़ में फैला हुआ, जिसमें 9 बिल्डिंग और 262 यूनिट्स हैं. 

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