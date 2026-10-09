नंदीग्राम-रेजीनगर में किसे मिल रही जीत? असम-तमिलनाडु में कौन आगे- जानें उपचुनाव से जुड़े सभी अडेट्स 

By-Election Result 2026 LIVE: बंगाल और तमिलनाडु समेत तीन राज्यों की पांच विधनासभा सीटों और असम की लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव से जुड़े हर अपडेट्स के साथ हमारे साथ बने रहें. चुनाव आयोग की तरफ से आने वाला हर अपडेट आपको यहां मिलेगा.

By-Election Result 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर समेत तीन राज्यों की पांच विधानसभा सीटों और असम की लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे. मतगनना जारी है और जल्द ही रिजल्ट घोषित किये जाने की उम्मीद की जा रही है. तमिलनाडु के CM विजय की स्टार पावर के 'टेस्ट' से लेकर बंगाल में फिर से उभरती BJP और बंटी हुई तृणमूल के साथ बदले हुए राजनीतिक के बाद यह चुनाव काफी अहम हो गया है. असम की नागांव लोकसभा उपचुनाव के नतीजे का भी राष्ट्रीय राजनीति में व्यापर असर होगा.

चुनाव आयोग की तरफ से जारी किये गए आधिकारिक डेटा के मुताबिक, बंगाल में BJP ने नंदीग्राम और रिजिनगर दोनों में शुरुआती बढ़त बनाई हुई है. वहीं, विजय की पार्टी TVK भी तमिलनाडु में AIADMK और DMK पर बढ़त बना ली है. सीएम विजय की पार्टी मदुरंतकम और धारापुरम दोनों में आगे चल रही है. उधर, नागांव में भी BJP उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.

By-Election Results 2026 LIVE Updates

नंदीग्राम में BJP 50 हजार वोटों से आगे

चुनाव आयोग के मुताबिक, नंदीग्राम में BJP उम्मीदवार हासीरानी रथ 49922 वोटों से आगे चल रही हैं. दूसरे स्थान पर कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान हैं.

नंदीग्राम में भी BJP का जलवा

रेजीनगर में BJP उम्मीदवार सखारव सरकार 41 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक, दूसरे नंबर परआम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद हैं, जो हुमायूं कबीर के बेटे हैं.

मदुरंतकम सीट पर कौन आगे?

चुनाव आयोग की तरफ से जारी आकंड़े के मुताबिक, तमिलनाडु की मदुरंतकम सीट पर विजय की पार्टी TVK की मरागाथम कुमारवेल 8792 वोटों से आगे चल रही हैं. दूसरे नंबर पर DMK के आई.पैराथामोन हैं.

धारापुरम में भी विजय पार्टी चल रही आगे

ECI के आकंड़े के मुताबिक, धारापुरम में भी विजय की पार्टी TVK शुरुआत से बहुतम बनाए हुए है. 23 में से 12 राउंड की गिनती होने के बाद पी. सत्यभामा 6400 वोटों से आगे चल रही हैं. दूसरे नंबर पर DMK की एस. सुगन्या हैं.

विजय सरकार की 'पहली परीक्षा'

तमिलनाडु में सरकार बनने के बाद विजय की तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) की यह 'पहली परीक्षा' है. तमिलनाडु में मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है. TVK के लिए इन चुनावों का काफी राजनीतिक महत्व है. वह राज्य की 108 सीटें जीतकर सत्ता में आई है. राज्य में बहुमत का आंकड़ा 118 है. मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती के साथ सबकी नजर इस बात पर है कि क्या विजय की लोकप्रियता सत्ता में आने के पांच महीने बाद एक और चुनावी जीत में बदल सकती है? दोनों सीटें अप्रैल में AIADMK ने जीती थीं. इसके बाद उनके MLA TVK में शामिल हो गये. अब, विजय की इज्जत दांव पर है. AIADMK अपनी जमीन वापस पाने के लिए लड़ रही है और स्टालिन की DMK वापसी की तलाश में है.

बंगाल की दोनों सीटों पर BJP की नजर

पश्चिम बंगाल में पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम सीट और मुर्शिदाबाद जिले के रेजिनगर की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम. 15 साल बाद TMC को सत्ता से हटाने के और ममता बनर्जी की पार्टी में फूट के बीच यह चुनाव हुआ है. इस सीट के नतीजे भी सत्ताधारी BJP और TMC के लिए काफी अहम होने वाले हैं. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे के आखिरी समय में नामांकन वापस लेने के बाद नंदीग्राम चुनाव ने खास ध्यान खींचा है.

BJP ने हसीरानी रथ को मैदान में उतारा है. वहीं, कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट का समर्थन हासिल है, क्योंकि उसके उम्मीदवार ने आखिरी समय में अपना नाम वापस ले लिया था. रीताब्रत बनर्जी की लीडरशिप में TMC का एक विरोधी गुट भी मैदान में है. हसीरानी रथ शुभेंदु अधिकारी के दिवंगत निजी सहायक (PA) चंद्रनाथ रथ की मां हैं. दोनों सीटों पर काफी मुस्लिम वोट हैं, इसलिए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने उपचुनावों को माइनॉरिटी के लिए एक टेस्ट के तौर पर देखा था. बंगाल में मुस्लिम वोटरों को TMC की ताकत माना जाता है.

BJP के लिए क्यों खास है नंदीग्राम?

नंदीग्राम सीट BJP के लिए बेहद खास है, क्योंकि यहां से सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की थी. सीएम सुवेंदु ने भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया था. भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगहों से जीतने के बाद उन्होंने नंदीग्राम सीट छोड़ दी थी, जिसके चलते यहां उपचुनाव हुआ. इसके अलावा रेजीनगर सीट से हुमायूं कबीर की पार्टी की ओर से उनके बेटे गुलाम नबी आजाद को प्रत्याशी बनाया गया. रेजीनगर सीट हुमायूं कबीर के सीट छोड़ने के बाद खाली हुई थी.

असम में साख बचाने की लड़ाई!

असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी काफी हाई-वोल्टेज मुकाबला है. कांग्रेस के पुराने नेता प्रद्युत बोरदोलोई के BJP में शामिल होने और सीट से इस्तीफा देने के बाद नागांव सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी है. यहां त्रिकोणीय मुकाबला BJP की तरफ से पूर्व डिप्टी कमिश्नर देबाशीष शर्मा, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे पूर्व MLA सिबामोनी बोरा और AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल के बीच है.

उधर, पुडुचेरी में थट्टांचावडी विधानसभा सीट के लिए भी काउंटिंग जारी है. मुख्यमंत्री एन रंगासामी के मंगलम को बनाए रखने के लिए सीट छोड़ने के बाद यह सीट खाली हो गई थी. ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने यह सीट बरकरार रखी.

