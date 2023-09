मुरब्बा शहर: डिजाइन पर सऊदी प्रिंस से नाराज मुसलमान, दूसरा काबा बनाने की कोशिश, 5 प्वाइंट में जानें सबकुछ

डीएनए हिंदी: सऊदी अरब के रियाद शहर में एक री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है. इस प्रोजेक्ट के तहत मुरब्बा नाम के एक नए शहर को बसाने की तैयारी चल रही है. बीच शहर में एक विशालकाय क्यूब की तरह बिल्डिंग होगी, जो पूरे शहर के केंद्र की तरह नजर आएगी. इस डिजाइन पर मुस्लिम समुदाय बेहद नाराज है. सोशल मीडिया पर समुदाय के लोग लिख रहे हैं यह नया काबा बनाने की कोशिश है, जिसे हरगिज मंजूर नहीं किया जाएगा.

सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्‍मद बिन सलमान इस्लामिक संगठनों के निशाने पर हैं. लोगों को पवित्र'काबा' से मिलती-जुलती डिजाइन पर कड़ा ऐतराज है. सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है. अब यह महत्वाकांक्षी योजना खतरे में आ सकती है. सऊदी अरब दुनियाभर का ध्यान खींचने के लिए इस शहर को पर्यटन का केंद्र बनाना चाहता है. इस प्रोजेक्ट की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद से ही लोग नाराज हैं.

क्यों नाराज हैं इस्लामिक संगठन?



इस्लामिक संगठन इस फैसले से बेहद नाराज हैं. 'मुकाब' या क्यूब जैसी संरचना पर जमकर विवाद हो रहा है. पवित्र मक्का शहर को इस्लाम का सबसे पाकीजा शहर माना जाता है. वहीं काबा है. इस नए डिजाइन का आकार भी काबा की तरह ही है. इस फैसले पर जमकर हंगामा बरपा है.



क्यों निशाने पर हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान?



गुरुवार को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी की लॉन्चिंग का ऐलान किया है. इस प्रोजेक्ट का मकसद रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक शहर बनाना है. इस प्रोजेक्ट के तहत रियाद के ऐतिहासिक अल-मुरब्बा 'द स्क्वायर' को बनाया जाएगा.

इसकी संरचना एक क्यूब की तरह है. काबा से मिलते-जुलते डिजाइन पर लोगों को ऐतराज है. किंग अदुलअजीज ने पुराने रियाद शहर की प्रसिद्ध बिल्डिंग मुरब्बा पैलेस को लैंडमार्क की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. इस स्ट्रक्चर में बड़ी जगह होगी. डिजाइन से यह शहर बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है.

अरब न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यू मुरब्बा में एक संग्रहालय, टेक्लिनकल और डिजाइन यूनिवर्सिटी होगी. यहां मल्टी परपज थिएटर और दूसरे एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट होंगे. यहां कई सांस्कृतिक स्थल होंगे और ग्रीनरी पर ध्यान दिया जाएगा.

Saudi Arabia has announced its newest gigantic megaproject: New Murabba.



The idea? Build the largest "modern downtown" in the world, an entire 19 sq km (1/2 the size of Jersey City) to be developed onto Riyadh.



But you might be wondering: what is that giant cube in the center? pic.twitter.com/TlEJATN0Cd