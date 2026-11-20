अगले 45 सालों के ट्रेंड की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार आने वाले सालों में मुसलमानों में भी फर्टिलिटी रेट में कमी आएगी, लेकिन तब भी दूसरे धार्मिक समूहों के मुकाबले यह ज्यादा ही रहेगा.

मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट अभी 3.1 है

2065 से 2070 के बीच मुस्लिमों का फर्टिलिटी रेट 2.2 होगा

कमी आने के बावजूद बाकी धर्मों की तुलना में सबसे ज्यादा होगा

हिंदुओं की जनसंख्या भारत में कम होगी पर अमेरिका में बढ़ेगी

आने वाले 40-45 सालों में ईसाइयत को पीछे छोड़कर इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय बन जाएगा. प्यू रिसर्च ने 18 नवंबर को एक रिपोर्ट जारी करके इसका अनुमान जताया है. यह रिपोर्ट अलग-अलग धार्मिक समूहों के फर्टिलिटी रेट के आधार पर जारी की गई है, जिसके अनुसार एक मुस्लिम महिला अपने जीवनकाल में औसतन 3 बच्चे पैदा करती है, लेकिन 2065-2070 तक यह संख्या कम होगी, लेकिन बाकी समुदायों की तुलना में फिर भी ज्यादा ही रहेगी.

मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट कम होगा

प्रजनन दर में परिवर्तन का जनसंख्या पर बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है. 2020 से 2025 के आंकड़े देखें तो विश्व स्तर पर मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट बाकी धर्मों की तुलना में ज्यादा है. रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 से 2025 के आंकडे़ देखें तो मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 3.1 है, इसका मतलब है कि औसतन एक मुस्लिम महिला अपने जीवनकान में 3 बच्चे पैदा करती है. वहीं, एक गैर-मुस्लिम महिला औसतन 2 बच्चे पैदा करती है.

अगले 45 सालों के ट्रेंड की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार आने वाले सालों में मुसलमानों में भी फर्टिलिटी रेट में कमी आएगी, लेकिन तब भी दूसरे धार्मिक समूहों के मुकाबले यह ज्यादा ही रहेगा. 2065 से 2070 के बीच सभी धार्मिक समूहों में प्रजनन दर औसतन 2.0 रहेगा, लेकिन अलग-अलग-धर्मों की बात की जाए तो आंकड़ों में काफी ज्यादा अंतर देखा जा सकता है.

2065-2070 के बीच मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट घटकर 2.2 रह जाएगा, जो फिलहाल 3.1 है. वहीं, ईसाइयों में भी फर्टिलिटी रेट 2.1 रहने का अनुमान है, यानी एक ईसाई महिला औसतन 2 बच्चे पैदा करेगी. सबसे कम फर्टिलिटी रेट वाले धार्मिक समूहों में हिंदू और बौद्ध हैं.

मुस्लिम- 2.2

ईसाई- 2.1

यहूदी- 2.0

हिंदू- 1.7

बौद्ध- 1.6

दुनिया की आबादी का एक चौथाई हिस्सा अफ्रीकी इलाकों में होगा

रिपोर्ट का अनुमान है कि 21वीं सदी में आबादी में सबसे ज्यादा वृद्धि अफ्रीका और खासतौर पर सहारा डेजर्ट में देखने के लिए मिलेगी. 2070 तक पूरी आबादी का एक चौथाई हिस्सा सिर्फ सब सहारा अफ्रीका में होगा. इन इलाकों में रहने वाली ज्यादातर आबादी ईसाई या इस्लाम धर्म का पालन करती है इसलिए इन दोनों धर्मों की ही आबादी में सबसे बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा. बाकी धर्मों की तुलना में इनका ज्यादा विस्तार देखने को मिल सकता है.

2020 से 2070 में यूरोप की आबादी घटेगी

रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि बाकी क्षेत्रों की बात करें तो वहां या तो जनसंख्या में मामूली वृद्धि देखने को मिलगी या उसमें कमी देखी जा सकती है. जैसे 2020 से 2070 के बीच यूरोप को देखें तो यहां जनसंख्या में कमी आ सकती है और यहां की जनसंख्या की हिस्सेदारी पूरी दुनिया की आबादी में 10 प्रतिशत से घटकर सिर्फ 6 प्रतिशत ही रह जाएगी.

2070 तक कहां होंगे सबसे ज्यादा हिंदू और मुसलमान?

रिपोर्ट के अनुसार 2070 तक सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में होगी, वहीं, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया चौथे नंबर पर आ जाएगा. मुस्लिम आबादी के मामले में भारत दूसरे और नाइजीरिया तीसरे स्थान पर होगा. हिंदू आबादी की बात करें तो भारत में हिंदू सबसे बड़ा धार्मिक समूह होगा, लेकिन भारत के बाहर भी हिंदुओं की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि देखने को मिलेगी. अमेरिका में भी बड़ी हिंदू आबादी होगी. रिपोर्ट का अनुमान है कि भले ही भारत में सबसे ज्यादा हिंदू होंगे, लेकिन देश के अंदर उनकी हिस्सेदारी कमी देखी जाएगी.



यह भी पढ़ें:- 2070 तक पाकिस्तान में होगी सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी, इंडिया दूसरे नंबर पर, भारत के बाहर तेजी से बढ़ेंगे हिंदू!