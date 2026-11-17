MS Dhoni IPL Retirement: एमएस धोनी ने खिलाड़ी के तौर पर IPL को अलविदा कह दिया है. 11 फाइनल, 5 खिताब, 5439 रन और 264 छक्कों के साथ थाला ने IPL में ऐसी विरासत छोड़ी है, जिसे भुलाना आसान नहीं होगा.

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अब पीली जर्सी में बतौर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का जलवा देखने को नहीं मिलेगा. करीब दो दशक तक क्रिकेट के मैदान पर अपने फैसलों, शांत स्वभाव और मैच फिनिश करने के अंदाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले 'थाला' ने मंगलवार (17 नवंबर 2026) को IPL से संन्यास लेने की घोषणा की.

अब मैदान पर उनके हेलीकॉप्टर शॉट और आखिरी ओवरों में मैच पलटने वाले अंदाज को देखने का मौका नहीं मिलेगा. धोनी अब चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि मेंटर की नई भूमिका में नजर आएंगे. इसके साथ ही IPL के एक ऐसे युग का अंत हो गया है, जिसकी पहचान ही महेंद्र सिंह धोनी बन चुके थे.

2008 में शुरू हुआ था धोनी का IPL का सफर

साल 2008 में IPL के पहले सीजन से शुरू हुआ धोनी का ये सफर अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक खिलाड़ी और फ्रेंचाइजी का नहीं रहा, बल्कि ये टीम और उसके करोड़ों फैंस की पहचान बन गया. धोनी की कप्तानी में CSK की टीम पांच बार IPL चैंपियन बनी.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT 🦁💛 A once-in-a-lifetime player. A new role. A bond that lasts forever 💛 Mahendra Singh Dhoni takes charge as the Team Mentor of Chennai Super Kings! Through countless victories, challenging times, and memories that will stay in our hearts forever, MS has been at the heart of our journey from the very beginning. From leading us to glory to guiding the next generation of Super Kings, Thala will always be a part of our identity. And Chennai will always be his home. Read more : https://t.co/YKsoHYE51A #WhistlePodu November 17, 2026

धोनी के रिटायरमेंट पर क्या बोले CSK के मालिक?

धोनी के IPL से विदा लेने की खबर सामने आते ही क्रिकेट जगत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. CSK के मालिक एन श्रीनिवासन ने भी उनके योगदान को याद करते हुए भावुक प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि धोनी हमेशा CSK की पहचान का हिस्सा रहेंगे और ये फ्रेंचाइजी हमेशा उनका घर रहेगी.

श्रीनिवासन के मुताबिक, करीब दो दशक तक दोनों का साथ जीत, हार और कई उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. उन्होंने ये भी याद किया कि 2008 में उन्होंने खुद धोनी को CSK का हिस्सा बनाने पर जोर दिया था और ये उनके सबसे अच्छे फैसलों में से एक साबित हुआ.

"𝐓𝐫𝐮𝐬𝐭 𝐢𝐬 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞." https://t.co/LA97JA5s9W — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026

रिटायरमेंट की खबर से फैंस भी भावुक

CSK के मैनेजिंग डायरेक्टर केएस विश्वनाथन ने कहा कि धोनी ने जो कुछ हासिल किया है, वह हर क्रिकेट फैन की यादों में हमेशा रहेगा. उनके मुताबिक, धोनी की विरासत सिर्फ ट्रॉफियों तक सीमित नहीं है, बल्कि टीम को जीतने का तरीका और चेन्नई के साथ उनका जुड़ाव भी इसे खास बनाता है.

धोनी के रिटायरमेंट की खबर से फैंस भी भावुक हैं. सोशल मीडिया पर लोग उनके पुराने मैच, आखिरी गेंद पर लगाए गए छक्के, विकेट के पीछे की फुर्ती और मैदान पर उनके शांत अंदाज को याद कर रहे हैं. फैंस के लिए ये सिर्फ एक खिलाड़ी का संन्यास नहीं, बल्कि IPL के उस दौर की विदाई है, जिसे उन्होंने सालों तक जीया है. इस खबर के साथ सोशल मीडिया पर 'एंड ऑफ एन एरा' ट्रेंड करने लग गया.

This, genuinely, is the end of an era. MSD & CSK were meant to be. The IPL grows stronger every year but today, it is sadder, smaller. It was inevitable but that doesn't lessen the emotion for the fans. Going to Chennai and seeing the relationship between fan and hero was one of the highlights of the IPL. It had to happen one day and it has. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) November 17, 2026

19 सीजन, 13 प्लेऑफ और 11 फाइनल

धोनी के IPL करियर के आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में कितनी लंबी और शानदार पारी खेली है. 19 सीजन के सफर में उन्होंने 13 बार प्लेऑफ में जगह बनाई और 11 बार फाइनल तक पहुंचे. इस दौरान उनके खाते में पांच IPL ट्रॉफियां आईं.

धोनी ने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में चैंपियन बनाया. खास बात ये रही कि 2018 में दो साल के बैन के बाद वापसी करते हुए CSK ने खिताब जीता था. इस जीत ने धोनी और चेन्नई के रिश्ते को और मजबूत कर दिया.

Forever an 𝗘𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 💛7️⃣ #TATAIPL | @ChennaiIPL | @msdhoni https://t.co/P261iU58A8 — IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026

ऐसे हैं थाला के IPL रिकॉर्ड

अब बात करते हैं धोनी के उन आंकड़ों की, जो आने वाले कई सालों तक क्रिकेट फैंस को उनकी याद दिलाते रहेंगे-

IPL करियर- 19 सीजन

प्लेऑफ में पहुंचने का रिकॉर्ड- 13 बार

फाइनल में जगह- 11 बार

IPL ट्रॉफी- 5

कुल रन- 5439

अर्धशतक- 24

छक्के- 264

धोनी ने IPL में 278 मुकाबले खेले और 5439 रन बनाए. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 84 रन रहा. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 38.30 रहा. उन्होंने 24 अर्धशतक लगाए और 264 छक्के जड़े. धोनी ने सिर्फ कप्तानी से ही नहीं, बल्कि बल्ले से भी IPL में खूब धमाल मचाया.

endrum thala 💛 #ForOurThala https://t.co/VRmPKS2yEe — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026

विकेट के पीछे भी रहा शानदार रिकॉर्ड

विकेटकीपर के तौर पर भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा. IPL में उनके नाम 158 कैच और 47 स्टंपिंग दर्ज हैं. कुल मिलाकर 205 खिलाड़ियों को उन्होंने विकेट के पीछे अपना शिकार बनाया है. ये आंकड़ा बताता है कि धोनी का योगदान सिर्फ बल्लेबाजी और कप्तानी तक सीमित नहीं था.

धोनी ने IPL करियर में चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा राइजिंग पुणे सुपरजायंट का भी प्रतिनिधित्व किया. CSK पर दो साल का बैन लगने के दौरान वह 2016 और 2017 में पुणे की टीम से खेले थे.

अब मेंटर की भूमिका में दिखेंगे धोनी

भले ही धोनी अब IPL में खिलाड़ी के तौर पर नजर नहीं आएंगे, लेकिन CSK के साथ उनका सफर खत्म नहीं हुआ है. वह टीम के मेंटर के रूप में खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे. ऐसे में उनका अनुभव आने वाले सीजन में चेन्नई के लिए काफी अहम रहने वाला है.

धोनी के जाने से मैदान पर एक खालीपन जरूर आएगा. अब न आखिरी ओवरों में थाला के हेलीकॉप्टर शॉट देखने को मिलेंगे और न ही स्टंप के पीछे से उनकी चतुराई. सच कहें तो धोनी के IPL रिटायरमेंट के साथ एक युग का अंत हो गया है.

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