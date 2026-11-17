MS Dhoni Retirement: सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने आईपीएल से रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन सीएसके ने उन्हें आईपीएल 2027 के लिए एक नई जिम्मेदारी सौंपी है.

आईपीएल 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को दिल टूट गया है. सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने आईपीएल से रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन सीएसके ने उन्हें आईपीएल 2027 के लिए एक नई जिम्मेदारी सौंपी है. ऐसे में रिटायरमेंट के बाद भी धोनी सीएसके का साथ नहीं छोड़ेंगे. सीएसके ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है और साथ ही उन्होंने धोनी को नई जिम्मेदारी भी सौंप दी है, लेकिन सीएसके फैंस के लिए बुरी खबर है क्योंकि वो अब धोनी को खेलते हुए नहीं देख पाएंगे.

चेन्नई सुपर किंग्स ने सोशल मीडिया के एक्स पर एमएस धोनी के रिटायरमेंट को लेकर पोस्ट किया है और साथ ही पोस्ट में उन्होंने धोनी की नई जिम्मेदारी के बारे में भी बताया है. धोनी ने आखिरी बार आईपीएल 2025 खेला था और फिर आईपीएल 2026 सीजन में एक भी मैच नहीं खेल पाए थे. 2025 में उनका आखिरा मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ था. वहीं, अब मंगलवार 17 नवंबर को धोनी ने आईपीएल न खेलने का फैसला कर लिया है, लेकिन वो सीएसके का साथ नहीं छोड़ेंगे.

एमएस धोनी को सीएसके ने दी नई जिम्मेदारी

सीएसके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "जीवन में एक बार मिलने वाला खिलाड़ी, एक नई भूमिका और एक ऐसा बंधन के साथ नजर आएगा. महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के टीम मेंटर के रूप में कमान संभाल ली है. अनगिनत जीतों, मुश्किल दौरों और ऐसी यादों के जरिए जो हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी, धोनी शुरुआत से ही हमारे सफर का अहम हिस्सा रहे हैं. हमें जीत दिलाने से लेकर सुपर किंग्स की अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करने तक 'थाला' हमेशा हमारी पहचान का हिस्सा रहेंगे और चेन्नई हमेशा उनका घर रहेगा." सीएसके ने धोनी को मेंटर बना दिया है और अगले सीजन आईपीएल 2027 से ही धोनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे.

क्या बोले सीएसके के मालिक?

चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन ने एमएस धोनी को लेकर कहा, "एमएस धोनी के बिना सीएसके नहीं है. करीब दो दशकों तक हम जीत, हार और इन सबके बीच के हर उतार-चढ़ाव में एक-दूसरे के साथ चले हैं और एक साथ आगे बढ़े हैं. हमारा रिश्ता इतना मजबूत है तो इसकी एक ही वजह है. हम एक-दूसरे की नीयत पर सवाल नहीं उठाते. इसी भरोसे की वजह से ये सफर मुमकिन हो पाया है."

उन्होंने आगे कहा, "2008 में मैंने जोर देकर कहा था कि धोनी को सीएसके का हिस्सा होना चाहिए. ये मेरा लिया गया सबसे बेहतरीन फैसला साबित हुआ. ऐसा इसलिए नहीं कि उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए बहुत कुछ हासिल किया है, बल्कि इसलिए कि वो एक बेहतरीन इंसान हैं. धोनी हमेशा हमारी पहचान का हिस्सा रहेंगे और ये हमेशा उनका घर रहेगा."

5 ट्रॉफी और लगातार दो खिताब जीतने वाले पहले कप्तान बने धोनी

एमएस धोनी आईपीएल की शुरुआत यानी 2008 से ही चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने पहला आईपीएल खिताब 2010 में जीता था. इतना ही नहीं, धोनी ने 2010 और 2011 लगातार दो आईपीएल ट्रॉफी जीती थी. ऐसा करने वाले धोनी पहले कप्तान बन गए थे. धोनी ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 कुल 5 आईपीएल खिताब जीते हैं. आईपीएल इतिहास में सिर्फ दो ही कप्तान हैं, जिन्होंने 5-5 खिताब जीते हैं.

आईपीएल 2022 में एमएस धोनी ने कप्तानी छोड़ दी थी, जिसके बाद रवींद्र जडेजा को कप्तान बनाया, लेकिन जडेजा की कप्तानी में सीएसका का प्रदर्शन काफी निराशजनक रहा. उसके बाद धोनी को वापस कप्तान बनाया था और फिर अगले ही सीजन यानी आईपीएल 2023 में सीएसके ने 5वां खिताब जीता था.

कैसा रहा एमएस धोनी का रिकॉर्ड?

सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने आईपीएल में 278 मैचों की 242 पारियों में 5439 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 137.4 का रहा है. इस दौरान उनके बल्ले से 24 अर्धशतक निकले हैं. वहीं, धोनी ने आईपीएल में 375 चौके और 264 छक्के भी ठोके हैं. सीएसके लिए धोनी ने फिनिशर की भुमिका अच्छे से निभाई और कई बार हारे हुए मुकाबले जिताए हैं. उन्होंने ने आईपीएल में 158 कैच, 25 रनआउट और 47 स्टंपिंग्स की है.