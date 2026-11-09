MP: कटनी-सिवनी में आग का तांडव, 5 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, निकाले गए 12 शव, 2 माह के मासूम की भी मौत  

MP Fire Incident: एमपी के कटनी में प्लास्टिक की दुकान और सिवनी में सुनार की दुकान में आग लगने से दर्दनाक हादसा हुआ. दोनों ही हादसों में नीचे दुकान थी और ऊपर के फ्लोर पर परिवार के लोग रहते थे.

कटनी आग हादसे में 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 6 शव निकाले गए

कटनी आग हादसे में मरने वालों में 2 माह का मासूम भी शामिल है

कटनी और सिवनी में आग लगने के कारणों की पुलिस जांच कर रही है

MP Fire Incident: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में दिवाली की रात एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. बरही इलाके में प्लास्टिक के सामान की दुकान में आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा 8 नवंबर (रविवार) रात तीन मंजिला इमारत में हुआ. बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर दुकान थी, जबकि ऊपर के फ्लोर पर परिवार के सदस्य रहते थे. आग लगने के बाद ऊपर के फ्लोर पर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल पाए और अंदर ही फंस गए. वहीं सिवनी में भी आग लगने के कारण एक ही परिवार को 6 सदस्यों की मौत हो गई.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार मरने वालों में करीब 70 साल उम्र के दो बुजुर्ग, एक महिला और तीन छोटे बच्चे शामिल हैं. दुकान और मकान के मालिक का नाम पूरन लाल अग्रवाल बताया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. हादसे में 77 वर्षीय पूरन अग्रवाल, उनकी पत्नी चंद्रकला, बहू पूनम, 14 वर्षीय आर्या, 6 वर्षीय अन्वी और दो माह के मासूम की मौत हो गई.

ग्राउंड फ्लोर की दुकान में कैसे लगी आग?

सब-डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस (SDOP) वीरेंद्र नार्वे ने बताया कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर प्लास्टिक से जुड़ी दुकान या यूनिट थी और ऊपर परिवार के लोग रहते थे. इसी दौरान दुकान में आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई.

नार्वे के मुताबिक, आग लगने की असल वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. उन्होंने कहा कि शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि आग लगने का कारण दीये या शॉर्ट सर्किट हो सकता है. जांच पूरी होने के बाद ही हादसे का कारण क्लियर हो पाएगा.

VIDEO | Katni, Madhya Pradesh: Six members of a family, including a two-month-old infant, were killed after a fire broke out in a building on Diwali night. Visuals from the incident site. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/3Dpeb9GFGJ November 9, 2026

साढ़े पांच घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस पहुंची. राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) के अधिकारी विजयांश चौधरी ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन करीब साढ़े पांच घंटे तक चला. इसमें साढ़े तीन से चार घंटे तक सक्रिय रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया.

उन्होंने बताया कि घटनास्थल से 6 शव बरामद किए जा चुके हैं. चौधरी के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन धुआं अब भी उठ रहा है. इससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है.

सिवनी में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में 9 नवंबर (सोमवार) तड़के सुबह एक सुनार के तीन मंजिला मकान में आग लगने से परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार दिवाली के अगले दिन तड़के करीब चार से साढ़े चार बजे के बीच छपारा कस्बे के महावीर वार्ड में जैन मंदिर के पास स्थित सुनार कुंदन लाल सोनी के मकान में आग लग गई.

एसडीओपी अपूर्वा भलावी ने बताया कि हादसे से समय मकान में परिवार के 10 सदस्य मौजूद थे, जिनमें से 6 की मौत हो गई, जबकि चार लोगों को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया.

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान कुंदन लाल सोनी (75), उनकी पत्नी राजकुमारी सोनी (65), ऋतु सोनी (42), स्मृति सोनी (40), सूर्या सोनी (45) और आदित्य सोनी (16) के रूप में हुई है। मृतकों में तीन महिलाएं और एक नाबालिग शामिल हैं. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

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