मां नहीं चाहती थी बेटा उड़ाए जहाज, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद स्मित मच्छार कैसे बनें पायलट? पूरी दुनिया कर रही तारीफ

डीएनए एक्सप्लेनर
पायलट स्मित मच्छार का सपना बचपन से पायलट बनने का नहीं था, यहां तक की उनकी मां भी नहीं चाहती कि वह पायलट बनें. पारिवारिक टेक्सटाइल बिजनेस संभालने के लिए उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और फिर मैनेजमेंट की पढ़ाई की.
भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है. पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें हीरो कहा. भारत उन पर गर्व कर रहा है. इस तारीफ के वह हकदार भी हैं, क्योंकि घायल होने के बाद भी उन्होंने फ्लाइट में सवार सभी 180 यात्रियों की जान बचाई.
30 सितंबर को फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्थानीय समयानुसार सुबह 7:05 बजे और भारतीय समयानुसार सुबह 8:35 बजे इजराइल के तेल अवीव के लिए उड़ान भरी. टेक-ऑफ होने के कुछ ही देर बाद फ्लाइट के पायलट स्मित मच्छार और ओमानी को-पायलट के बीच झगड़ा हो गया और को-पायलट ने उन पर चाकू से हमला कर दिया. उसने फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश की, लेकिन घायल होने के बाद भी मच्छार ने विमान में सवार सभी 180 यात्रियों की जान बचाई.
स्मित मच्छर की लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, वह जून 2022 से फ्लाईदुबई के बोइंग 737 में कैप्टन के तौर पर काम कर रहे हैं. उन्होंने 737-800 और 737 MAX 8 और 9 पर 9,750 घंटे उड़ान भरी है. Flydubai में शामिल होने से पहले, उन्होंने मुंबई में SpiceJet के साथ 11 साल तक काम किया. स्पाइस जेट में उन्होंने सीनियर कमांडर के तौर पर काम किया और बाद में नवंबर 2020 में लाइन ट्रेनिंग कैप्टन बने. वह दूसरे पायलटों को ट्रेनिंग भी देते थे.
स्मित की प्रोफाइल के अनुसार वह Flydubai में डायरेक्ट-एंट्री कैप्टन के तौर पर शामिल हुए थे. डायरेक्ट एंट्री के तहत एयरलाइंस ऐसे पायलटों को सीधे कैप्टन की पोस्ट पर हायर करता है, जो पहले से ही किसी दूसरी एयरलाइन में कैप्टन के पद पर काम कर रहे हो. मच्छार के पास Boeing 737-800 और 737 MAX 8 व MAX 9 विमानों को उड़ाने का अनुभव है. उनकी प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने इन विमानों पर करीब 9,750 घंटे की उड़ान पूरी की है.
स्मित मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं. उनका परिवार मुंबई के घाटकोपर ईस्ट में रहता है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उनका परिवारिक टेक्सटाइल बिजनेस है. इस कारण स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसके बाद मुंबई के वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से बीबीए की डिग्री हासिल की.
उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया था कि बचपन से पायलट बनना उनका सपना नहीं था. मैनेजमेंट कोर्स के दौरान एक एविएशन सेमिनार में गए थे, जहां से उन्हें पायलट बनने की रूची पैदा हुई. रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने न्यूजीलैंड से पायलट बनने की ट्रेनिंग ली है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मच्छार की मां नहीं चाहती थी कि उनका बेटा पायलट बनें. वह हमेशा उनसी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती थी. वहीं पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था किक उनके पिता उनके फैसले से सहमत थे. जब स्मित ने पायलट बनने का फैसला किया तो उस समय उनकी उम्र 19 वर्ष की थी.
पीएम मोदी ने X पर पोस्ट कर लिया कि कैप्टन स्मित मच्छर एक हीरो हैं. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, उन्होंने यात्रियों की जान बचाने के लिए बहुत हिम्मत और अटूट संकल्प दिखाया. उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टल गई.
वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गंभीर स्थिति में मच्छार ने सूझबूझ दिखाई और विमान में मौजूद लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक Flightradar24 और ADS-B Exchange से मिले फ्लाइट डेटा के एनालिसिस के अनुसार विमान ने दुबई से स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 7:05 बजे उड़ान भरी. फ्लाइट सऊदी अरब के ऊपर करीब 34,000 फीट की ऊंचाई पर पश्चिम दिशा में उड़ रही थी.
सऊदी समयानुसार सुबह 8:21 बजे, यानी उड़ान भरने के दो घंटे से कुछ ज्यादा समय बाद, फ्लाइट तेजी से नीचे आने लगी. उस समय विमान तबूक से करीब 235 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में था. डेटा के अनुसार, सिर्फ 37 सेकंड के अंतर पर दर्ज दो रीडिंग में विमान की ऊंचाई 33,225 फीट से घटकर 18,925 फीट रह गई. यानी विमान 14,300 फीट नीचे आ गया.
डेटा के मुताबिक विमान करीब 16,600 फीट की ऊंचाई तक नीचे आया. उस समय उसकी ग्राउंड स्पीड 598 नॉट्स, यानी लगभग 1,107 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई. इसके बाद विमान फिर करीब 5,000 फीट ऊपर गया और कुछ देर बाद दोबारा नीचे आने लगा. सुबह करीब 8:27 बजे यह 13,675 फीट तक आ गया और फिर लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थिर हुआ.
विमान के डेटा में एक और अहम बात सामने आई. करीब 9 मिनट तक रिसीवर को विमान की लोकेशन नहीं मिली. सुबह करीब 8:31 बजे जब विमान का ट्रैक दोबारा मिलना शुरू हुआ तो ट्रांसपोंडर पर इमरजेंसी कोड Squawk 7700 दिखाई दिया. इसके करीब चार मिनट बाद, सुबह 8:35 बजे, ट्रांसपोंडर कोड बदलकर 7500 हो गया. Squawk 7500 विमान में संभावित हाईजैकिंग या गैर-कानूनी हस्तक्षेप का संकेत माना जाता है.