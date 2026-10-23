ड्राइविंग लाइसेंस में बड़े बदलाव की तैयारी, लिखी जाएगी नागरिकता, भारतीयों और विदेशियों के लिए अलग रंग... जानें DL में क्या-क्या बदलेगा? 

Driving Licence New Rules: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें कई प्रस्ताव दिए गए हैं.

जारी ड्राफ्ट में ड्राइविंग लाइसेंस में नाम बदलवाने पर फीस नहीं लेने का प्रस्ताव है

ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए 75 फीसदी नंबर अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव है

ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास करने के लिए अभी 60 फीसदी नंबर अनिवार्य है

Driving Licence New Rules: देश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है. केंद्र सरकार ने भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए अलग-अलग रंग के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव दिया है. वहीं लाइसेंस पर धारक की नागरिकता भी लिखी होगी. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है.

ड्राइविंग लाइसेंस में क्या-क्या बदलेगा?

ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए अलग-अलग रंग के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव दिया गया है. लाइसेंस पर धारक की नागरिकता, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर की जानकारी भी दर्ज करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा, ऑनलाइन सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल में पास होने के लिए जरूरी नंबर 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की तैयारी है.

क्यों हो रही बदलाव की तैयारी?

प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर रोक लगाना, लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और ऑनलाइन सेवाओं को आसान करना है. ये बदलाव अभी प्रस्तावित हैं. इनके लागू होने की तारीख फाइनल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही स्प्ष्ट होगी.

भारतीयों और विदेशियों के लिए अलग रंग के DL

सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस पर धारक की नागरिकता का उल्लेख करने की व्यवस्था की जा सकती है. इसके लिए भारतीय और विदेशी नागरिकों के लाइसेंस का रंग अलग-अलग रखने का प्रस्ताव है. इससे लाइसेंस की जांच के दौरान धारक की नागरिकता की पहचान करना आसान हो जाएगा. विदेशी नागरिकों को लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय भारत में कानूनी रूप से रहने का प्रमाण भी देना होगा. वहीं, भारतीय आवेदकों को निर्धारित दस्तावेजों के जरिए अपनी पहचान, उम्र और पते की पुष्टि करनी होगी.

ड्राइविंग टेस्ट में पास होने के लिए चाहिए 75% नंबर

ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी ऑनलाइन सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल असेसमेंट प्रक्रिया को भी सख्त बनाने की तैयारी है. मौजूदा व्यवस्था में इस मूल्यांकन में पास होने के लिए 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. मंत्रालय ने इसे बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है.

इसके साथ ही, सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल की अवधि कम से कम 30 मिनट रखने की बात कही गई है. इसका मकसद आवेदकों को यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति अधिक जागरूक बनाना है.

DL पर ये भी होंगे दर्ज

प्रस्तावित बदलावों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस पर धारक का ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल दर्ज करना अनिवार्य किया जा सकता है.

सड़क दुर्घटना या किसी अन्य आपात स्थिति में ये जानकारियां उपयोगी साबित हो सकती हैं. खासकर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने और उसके परिजनों से संपर्क करने में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की जानकारी मददगार हो सकती है.

हलफनामा नहीं होगा मान्य

मंत्रालय ने उम्र और पते के प्रमाण के तौर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के सामने दिए गए शपथ-पत्र को स्वीकार करने की व्यवस्था समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है. यदि आवेदक निर्धारित सूची में शामिल दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी कुछ परिस्थितियों में हलफनामा स्वीकार कर सकती है. नए प्रस्ताव का उद्देश्य इस व्यवस्था के दुरुपयोग को रोकना है.

इन दस्तावेजों का प्रस्ताव

जारी ड्राफ्ट में पते, उम्र और पहचान के प्रमाण के लिए अलग-अलग दस्तावेजों की सूची दी गई है. पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ई-राशन कार्ड, पिछले तीन महीनों के बिजली या गैस बिल, विदेशी नागरिकों के लिए भारत में कानूनी रूप से रहने का प्रमाण देना होगा. वहीं उम्र के प्रमाण के लिए पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड की मार्कशीट और जन्म प्रमाणपत्र मान्य होगा.

इसके अलावा, जीवन बीमा पॉलिसी को उम्र और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का प्रस्ताव है. इन बदलावों के जरिए दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत करना होगा.

आधार से सेवाएं लेने पर फीस में छूट

मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कुछ सेवाओं के लिए शुल्क माफ करने का भी प्रस्ताव दिया है. इसमें नाम, पता और मोबाइल नंबर में बदलाव जैसी सेवाएं शामिल हैं. यह छूट उन आवेदकों को मिल सकती है जो निर्धारित ऑनलाइन सेवाओं का लाभ आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए लेते हैं. इससे लाइसेंस में व्यक्तिगत जानकारी बदलवाने की प्रक्रिया आसान और कम खर्चीली हो सकती है. हालांकि, शुल्क में छूट किन सेवाओं पर और किन शर्तों के तहत मिलेगी, यह अंतिम नियमों से स्पष्ट होगा.

आवेदन के निपटारे के लिए तय होगी समय-सीमा

प्रस्तावित नियमों के तहत लाइसेंसिंग अधिकारियों को ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी में बदलाव के लिए आए ऑनलाइन आवेदनों को 15 दिनों के भीतर मंजूर या नामंजूर करना होगा. आवेदन खारिज करने की स्थिति में अधिकारी को इसकी वजह भी बतानी होगी. वहीं, पते में बदलाव का आवेदन 30 दिनों तक लंबित रहने पर उसे स्वीकृत मानने का प्रस्ताव है. इसका उद्देश्य आवेदकों को अनावश्यक देरी से राहत देना है.

कई सेवाओं के लिए एक ही आवेदन फॉर्म

ड्राफ्ट में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूएबल, डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करने, लाइसेंस में वाहन की नई कैटेगरी जोड़ने और पर्सनल जानकारी बदलने जैसी सेवाओं के लिए एक संयुक्त आवेदन फॉर्म लाने का प्रस्ताव भी है. अभी सभी बदलाव ड्राफ्ट का हिस्सा हैं, जब तक सरकार इन्हें अंतिम रूप देकर लागू नहीं करती, तब तक ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े मौजूदा नियम ही प्रभावी रहेंगे.

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