जय शाह को मोहसिन नकवी का सपोर्ट! दोबारा बने ICC चेयरमैन, जानें एक व्यक्ति कितनी बार बन सकता है आईसीसी चीफ

ICC Chairman Jay Shah: जय शाह को एक बार फिर दूसरे कार्यकाल के लिए निर्विरोध इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) का अध्यक्ष चुना गया है और एक बार फिर शाह क्रिकेट की दुनिया में विकास करेंगे.

जय शाह को एक बार फिर दूसरे कार्यकाल के लिए निर्विरोध इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) का अध्यक्ष चुना गया है. बाली में हुई बैठकों के दौरान आईसीसी बोर्ड ने इस फैसले पर मुहर लगाई और जय शाह लगातार दूसरी बार इस पद को संभालेंगे. इससे पहले उन्होंने साल 2024 में पहली बार आईसीसी चीफ का जिम्मा संभाला था और अब 2026 से वो दूसरी बार कार्यभार संभालेंगे, जिससे वो 35 साल की उम्र में इस पद पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे. उन्होंने 1 दिसंबर 2024 से आईसीसी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया था. आईसीसी अध्यक्ष ग्रेग बार्कले के तीसरे कार्यकाल के लिए दावेदारी न पेश करने के बाद शाह एकमात्र उम्मीदवार रह गए थे.

आईसीसी ने बताया कि शाह को दोबारा चीफ नियुक्त करना बोर्ड के निदेशकों के एक प्रस्ताव के बाद हुआ. ये खेल के विकास के एक महत्वपूर्ण चरण में उनके नेतृत्व पर बोर्ड के भरोसे को दर्शाता है. लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल करना प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है. इसके साथ ही इंटरनेशनल स्तर पर खेल को मजबूत करना, महिला क्रिकेट का बढ़ावा देना और एसोसिएट सदस्यों के लिए अधिक अवसर देना शामिल किया है.

दोबारा चीफ बनने पर क्या बोले जय शाह?

जय शाह ने कहा, "आईसीसी बोर्ड ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उससे मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं. मैं सभी निदेशकों का उनके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए तहे दिल से आभारी हूं. आईसीसी अध्यक्ष के रूप में काम करना एक सम्मान और जिम्मेदारी दोनों है. मैं दुनिया भर में क्रिकेट के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं.

उन्होंने आगे कहा, हम अपने खेल के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक दौर में प्रवेश कर रहे हैं. लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी, हमारे खेल को नए दर्शकों तक पहुंचाने और खिलाड़ियों और प्रशंसकों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करने का एक बेहतरीन अवसर है."

मोहसिन नकवी ने किया जय शाह का सपोर्ट?

आपको बता दें कि आईसीसी चेयरमैन बनने के लिए वोटिंग होती है. इसके लिए आईसीसी ने नियम बनाया हुआ है, जिसमें चीफ के लिए वोटिंग ICC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं. इसमें कुल 12 देश शामिल होते हैं, जो फुल मेंबर श्रेणी में आते हैं. इसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और श्रीलंका जैसी टीमें शामिल हैं, जो फुल मेंबर टीमें हैं. ऐसे में जय शाह दोबारा निर्विरोध चीफ बने हैं. यानी उनते विपक्ष में कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ था, जिससे वोटिंग करवाई जाती. ऐसे में जय शाह इस पद के लिए अकेले उम्मीदवार थे, तो उन्हें निर्विरोध चीफ बना दिया गया.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ने बाली में हुई बैठक में जय शाह के दोबारा कार्यभार किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताई. ऐसे में ये साफ है कि मोहसिन नकवी भी जय शाह के चीफ बनने के सपोर्ट में थे. हालांकि, आईसीसी चेयरमैन के पद के लिए शाह के अलावा कोई भी व्यक्ति इस पद के लिए खड़ा नहीं हुआ था.

एक व्यक्ति कितनी बार बन सकता है आईसीसी चीफ?

आईसीसी के नियम के अनुसार, एक व्यक्ति दो बार आईसीसी चेयरमैन बन सकता है, जिसकी अवधि ज्यादा से ज्यादा 6 साल तक है. आईसीसी ने 1 दिसंबर 2024 में नियम में बदलाव किया था. दरअसल, 2024 से पहले तक एक व्यक्ति तीन बार 6 साल तक चीफ बन सकता था. लेकिन अब नए नियम के अनुसार, दो बार ही चीफ बन सकता है और इसका कार्यभार ज्यादा से ज्यादा 6 साल तक ही होगा.

गौरतलब है कि लगातार दो बार कार्यभार संभालने का कोई भी नियम नहीं है. एक व्यक्ति कभी भी सिर्फ दो बार ही आईसीसी चीफ बन सकता है और 6 साल पूरे कर सकता है. अब व्यक्ति के ऊपर होता है कि वो लगातार दो बार चीफ बनने के 6 साल पूरे करेगा या बीच में पद से हटकर बाद फिर कभी चीफ बन सकता है. लेकिन अगर उस व्यक्ति के 6 साल पूरे हो गए हैं, तो वो दोबारा कभी भी चीफ नहीं बन पाएगा.

बीसीसीआई चीफ से लेकर हेड कोच गंभीर तक जय शाह को मिली बधाईयां

बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने एक्स पर कहा, "आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने पर आपको बहुत-बहुत बधाई हो, जय शाह. ये आपकी काबिलियत का ही नतीजा है. खेल के विकास और उसे वैश्विक पहचान दिलाने में आपने जो योगदान दिया है, वो वाकई प्रेरणादायक है."

इसके अलावा, हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा, "जय शाह, आईसीसी चेयरमैन के तौर पर एक और कार्यकाल मिलने पर आपको बधाई हो. ये पद आपको पूरी तरह से मिलना ही था. आपके नेतृत्व पर जताया गया भरोसा खुद ही सब कुछ बयां करता है. उम्मीद है कि आपकी अगुवाई में क्रिकेट और भी नई ऊंचाइयों को छुएगा."