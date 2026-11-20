Mohammed Siraj Selection Controversy: मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलने पर विवाद बढ़ गया है. कांग्रेस सांसद ने भेदभाव का आरोप लगाया तो BJP ने पलटवार किया.

क्रिकेट को भारत में सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा माना जाता है. लेकिन जब मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ज्यादा उनके नाम और धर्म की चर्चा होने लगे, तो विवाद होना तय है. भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली, जिसके बाद ये मामला क्रिकेट से निकलकर राजनीति तक पहुंच गया.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सिराज के चयन को लेकर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्हें टीम में इसलिए नहीं लिया गया, क्योंकि उनका नाम सिराज है. इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया. मामला इतना बढ़ा कि पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और रवि शास्त्री ने भी टीम के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सिराज को पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने की वजह क्या थी? पूरे विवाद को समझते हैं.

सिराज के बाहर होने पर इमरान मसूद ने क्या कहा?

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरने का फैसला किया. इनमें जसप्रीत बुमराह, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज को जगह मिली, जबकि मोहम्मद सिराज प्लेइंग इलेवन से बाहर रहे. सिराज के टीम में नहीं चुने जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने शुक्रवार (20 नवंबर 2026) को न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि सिराज ने पहले अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके बावजूद उन्हें मौका नहीं दिया गया.

#WATCH | Delhi: On Cricketer Mohammed Siraj, Congress MP Imran Masood says, "It is being said that despite his good performance, he was not given a place in the team. His name is 'Siraj ', and that is why he was not given a place. If you are not selecting him despite his good performance, the discrimination is clear." November 20, 2026

मसूद ने आरोप लगाया कि उनके नाम की वजह से उन्हें टीम में जगह नहीं मिली. उनके मुताबिक, अगर किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा है और फिर भी उसे बाहर रखा जाता है, तो इसे भेदभाव के तौर पर देखा जा सकता है. इस बयान के सामने आने के बाद क्रिकेट टीम के चयन में धर्म का मुद्दा भी जुड़ गया.

बीजेपी ने कांग्रेस को दिया जवाब

इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी. पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस अब क्रिकेट टीम के चयन में भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है.

#WATCH | Delhi: On Congress MP Imran Masood alleging discrimination against Cricketer Mohammed Siraj amid omission from Indian Test side, Union Minister Kiren Rijiju says, "...Nobody here is discriminated against or overlooked on the basis of their religion. In our country, opportunities are given based on merit. One's religion or caste has nothing to do with it. If someone feels this way, it is not right. PM said that we are all one and we have a goal of 'Sabka Saath, Sabka Vikas' and 'Ek Bharat Shreshth Bharat', then there is no need to create divides on the basis of caste or religion." — ANI (@ANI) November 20, 2026

भंडारी ने जवाब में कहा कि अगर सिराज को बाहर रखा गया है, तो रवींद्र जडेजा को भी प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. ऐसे में सिर्फ सिराज के धर्म को लेकर सवाल उठाना ठीक नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें धर्म के आधार पर बांटना सही नहीं है.

Shame on Congress party! Congress party did not even leave Indian cricket team from its vote bank politics! Congress party is communal! A person wearing Indian jersey is Indian! Congress party always choses vote bank politics over India's National interest! https://t.co/teSPl9xzAH — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) November 20, 2026

गावस्कर और शास्त्री ने भी उठाए सवाल

सिराज को बाहर रखने का फैसला सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही चर्चा का विषय नहीं बना, बल्कि क्रिकेट के दिग्गजों को भी ये बात खटकी. भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने सिराज को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलने पर हैरानी जताई.

टॉस के बाद सोनी स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान गावस्कर ने कहा कि सिराज ने कभी भारत को निराश नहीं किया है. उनकी गेंदबाजी में कोई ऐसी कमी नजर नहीं आई, जिसकी वजह से उन्हें टीम से बाहर रखा जाए. गावस्कर के मुताबिक, सिराज की लय अच्छी थी और हालिया प्रदर्शन भी ठीक रहा था. ऐसे में उन्हें बाहर रखने की वजह समझना मुश्किल है.

VIDEO | Delhi: Former India captain Kapil Dev on the controversial exclusion of pacer Mohammed Siraj from the playing eleven for the ongoing first Test against New Zealand said, "Yeah, sure. Your liking and disliking—maybe other people say he doesn't deserve it. So, again, I would say, to me, I like him. But I think it's the selectors who have to pick, the captain has to pick, and the manager has to pick. Our liking and disliking should not matter. It's a matter of how the organisation is planning." #MohammedSiraj — Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2026

पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने भी सिराज को टीम में शामिल करने पर हैरानी जताई. उनका मानना है कि सिराज के अनुभव और मेहनत को देखते हुए उन्हें मौका मिलना चाहिए था. पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी इस फैसले पर निराशा जताई. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सिराज ने कई मौकों पर टीम इंडिया के लिए जिम्मेदारी निभाई है. खासकर जब जसप्रीत बुमराह टीम से बाहर थे, तब सिराज ने अपने प्रदर्शन से टीम को संभाला. अजहरुद्दीन ने कहा कि सिराज को बेहतर तरीके से विचार किए जाने की जरूरत थी.

टीम मैनेजमेंट ने सिराज को बाहर रखने की क्या वजह बताई?

अब सवाल ये है कि जब इतने सारे पूर्व क्रिकेटर सिराज को खिलाने की बात कर रहे थे, तो टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बाहर क्यों रखा? इस पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने बयान दिया. शुभमन गिल ने बताया कि प्लेइंग इलेवन चुनना आसान नहीं था. टीम मैनेजमेंट पिछले एक हफ्ते से गेंदबाजों के प्रदर्शन और मैदान की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अलग-अलग संयोजन पर विचार कर रहा था.

'सिराज को बाहर रखना मुश्किल फैसला'

उन्होंने माना कि सिराज और गुरनूर बराड़ को बाहर रखना मुश्किल फैसला था, क्योंकि दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया था. वहीं बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने साफ कहा कि सिराज के साथ कोई समस्या नहीं है. टीम ने पांच दिन के टेस्ट मैच को ध्यान में रखकर प्लेइंग इलेवन चुनी है. उनके मुताबिक, सिर्फ पहले दिन की पिच देखकर टीम नहीं बनाई जाती, बल्कि दूसरे, तीसरे और चौथे दिन की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है.

News Alert! There is nothing wrong with (Mohammed) Siraj. We thought this was the best 11 when we picked the side. I don't think dropping Siraj was a wrong decision: India batting coach Sitanshu Kotak #INDvsNZ #BCCI https://t.co/QRV0ii608T — Press Trust of India (@PTI_News) November 19, 2026

कोटक ने अंशुल कंबोज को मौका देने की वजह भी बताई. उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर में चार बाएं हाथ के बल्लेबाज थे. ऐसे में टीम ने वॉशिंगटन सुंदर को भी शामिल करना बेहतर समझा, क्योंकि वह ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं.

अंशुल कंबोज के चयन पर भी हुई चर्चा

सिराज की जगह अंशुल कंबोज को मौका मिलने के बाद युवा गेंदबाज के चयन पर भी सवाल उठे. खासकर उनकी गेंदबाजी की रफ्तार को लेकर चर्चा हुई. कोटक ने इन सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कंबोज करीब 126 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं और ये उनकी भूमिका के हिसाब से ठीक है.

न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर स्कॉट स्टायरिस ने भी कंबोज के चयन का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि कंबोज की गेंद में तेजी के साथ उछाल और सीम मूवमेंट भी है. वेलिंग्टन की पिच को देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने उन्हें सिराज से ऊपर रखने का फैसला किया होगा. हालांकि, स्टायरिस ने ये भी माना कि सिराज ने भारत के लिए काफी कुछ किया है और उनका बाहर रहना निराशाजनक हो सकता है.

A solid Day 2 for #TeamIndia 🇮🇳 159/1 at Stumps in Wellington, with KL Rahul (52*) and Devdutt Padikkal (16*) unbeaten in the middle 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/9YuidOXC6D — BCCI (@BCCI) November 20, 2026

मैच की स्थिति क्या है?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 19 नवंबर से वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व स्टेडियम में खेला जा रहा है. शुक्रवार को मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने पहली पारी में एक विकेट के नुकसान पर 159 रन बना लिए हैं.

केएल राहुल 52 रन और देवदत्त पडिक्कल 16 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर मौजूद हैं. भारतीय टीम फिलहाल न्यूजीलैंड की पहली पारी के स्कोर से 209 रन पीछे है. इससे पहले दूसरे दिन मेजबान न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रनों पर सिमट गई. कीवी टीम की ओर से हेनरी निकोल्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 175 रनों की बेहतरीन पारी खेली. भारत की ओर से बुमराह ने चार, आकाशदीप ने तीन और अंशुल कंबोज ने दो विकेट हासिल किए.

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