64 मैच, 229 विकेट, 6 नवंबर को टेस्ट डेब्यू, 13 साल बाद उसी डेट को संन्यास, मोहम्मद शमी ने सफेद जर्सी को कहा अलविदा

Mohammed Shami: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने लाल गेंद को अलविदा कह दिया है. वह लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हैं.

टेस्ट क्रिकेट में 6 बार एक पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

मोहम्मद शमी का टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 56 रन देकर 6 विकेट का रहा

2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले ही टेस्ट मैच में शमी ने 9 विकेट लिए थे

Mohammed Shami: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया है. शमी ने 6 नवंबर (शुक्रवार) देर रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की जानकारी दी. 36 वर्षीय इस तेज गेंदबाज ने 64 मैचों में 229 विकेट लेने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास लिया. शमी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद से ही भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं.

शमी ने खत्म किया 13 साल का सफर

इसके साथ ही क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में उनका 13 साल का शानदार सफर खत्म हो गया. शमी ने कहा कि वह क्रिकेट से पूरी तरह दूरी नहीं बना रहे हैं. टेस्ट को अलविदा कहने के बाद भी वह वनडे और टी-20 क्रिकेट खेलते रहेंगे. इसमें IPL और घरेलू क्रिकेट भी शामिल हैं.

जिस डेट को डेब्यू, उसी तारीख को संन्यास

शमी ने 6 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट और वीडियो शेयर कर संन्यास लेने के फैसले की जानकारी दी. खास बात यह है कि इसी तारीख को साल 2013 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. यानी जिस दिन उन्होंने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था, उसी तारीख को 13 साल बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया.

64 टेस्ट मैच में लिए 229 विकेट मोहम्मद शमी का टेस्ट करियर आंकड़ों के लिहाज से बेहद शानदार रहा. उन्होंने भारत के लिए 64 टेस्ट मैच खेले और 229 विकेट लिए. इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 27.71 रहा. शमी ने टेस्ट क्रिकेट में 6 बार एक पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट लिए.

टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों की लिस्ट में शमी छठे स्थान पर हैं. उनसे आगे कपिल देव (434), जहीर खान (311), इशांत शर्मा (311), जवागल श्रीनाथ (236) और जसप्रीत बुमराह (234) हैं.

शमी की सबसे बड़ी ताकत नई गेंद के साथ पुरानी गेंद से भी रिवर्स स्विंग हासिल करना रही. उनकी सटीक लाइन-लेंथ और तेज रफ्तार गेंदबाजी के आगे बहुत ही कम बल्लेबाज लंबे समय तक पिच पर टिक पाते थे.

2023 में खेला आखिरी टेस्ट मैच

शमी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेला था. इसके बाद चोटों और फिटनेस संबंधी परेशानियों के कारण वह टीम से बाहर रहें. मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद से वह टीम से बाहर रहें और एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, लेकिन घरेलू क्रिकेट में वह सक्रिय रहे हैं.

Indian cricketer Mohammad Shami announces retirement from Test Cricket. He tweets, "Safed jersey se vida le raha hoon, lekin usse judi yaadon se kabhi nahi…" https://t.co/X7O4xcOOdi — ANI (@ANI) November 6, 2026

'सफेद जर्सी छोड़ रहा हूं, उससे जुड़ी यादें नहीं'

संन्यास का ऐलान करते हुए शमी ने सोशल मीडिया पर भावुक मैजेस किया. उन्होंने कहा कि वह सफेद जर्सी को छोड़ रहे हैं, लेकिन उससे जुड़ी यादों को कभी नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने कहा कि जब पहली बार टीम इंडिया की टेस्ट जर्सी पहनी थी, तब उनका सिर्फ एक सपना था, देश के लिए कुछ करना. इस सफर में हर विकेट, हर संघर्ष, हर चोट और हर वापसी ने उन्हें कुछ न कुछ सिखाया. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अपनी जिंदगी का बेहद खास हिस्सा बताया और अपने कोच, ट्रेनर, परिवार, साथियों और प्रशंसकों का आभार जताया.

शमी ने आगे लिखा, 'मेरी प्रतिभा पर भरोसा करने, मुझे आगे बढ़ने के मौके देने और मेरे क्रिकेट सफर में अहम भूमिका निभाने के लिए BCCI और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) का तहे दिल से शुक्रिया. आपका समर्थन और भरोसा मेरे लिए हमेशा खास रहेगा'.

उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'भले ही मैदान पर मेरी आखिरी टेस्ट गेंद फेंकी जा चुकी है, लेकिन भारत के लिए खेलने का गर्व मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा. धन्यवाद, टेस्ट क्रिकेट'.

IPL और वनडे में जारी रहेगा सफर

टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद शमी क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट में खेलना जारी रखेंगे. वह वनडे, टी-20, IPL और घरेलू सीमित ओवरों के मुकाबलों में नजर आ सकते हैं. 13 साल तक लाल गेंद से बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले शमी ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. अब सबकी नजर टीम इंडिया ने उनकी वापसी पर टिकीं है.

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