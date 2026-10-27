चलती ट्रेन से लापता हुए जन सुराज पार्टी के डिजिटल मैनेजर, 24 घंटे बाद जंगल में मिली लाश

प्रशांत किशोर की पार्टी में देवपालिक की भूमिका काफी अहम थी, क्योंकि पार्टी का सभी ऑनलाइन काम वही करते थे. ऐसे में उनकी मौत पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है.

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर देवपालिक गुप्ता का मंगलवार 27 अक्टूबर को जंगल में शव मिलने से बिहार में सनसनी फैल गई है. देवपालिक सोमवार को रांची से पटना जा रहे थे, जिसके लिए वो जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार हुए. ट्रेन के सफर के दौरान उन्हें भूख लगती है और वो सीट से उठकर पैंट्री जाते हैं, लेकिन फिर वो पैंट्री से लौटते ही नहीं है. पहले तो वो चलती ट्रेन से लापता होते हैं और फिर उसके अगले दिन उनकी डेड बॉडी मिलती है.

पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. प्रशांत किशोर की पार्टी में देवपालिक की भूमिका काफी अहम थी, क्योंकि पार्टी का सभी ऑनलाइन काम वही करते थे. ऐसे में उनकी मौत पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि देवपालिक जमीनी स्तर पर पकड़ बना चुके थे.

कब और कैसे हुए थे लापता?

देवपालिक के साथ ट्रेन में उनके दोस्त और सहकर्मी गौतम कुमार भी मौजूद थे. पीटीआई से बात करते हुए गौतम कुमार ने ट्रेन के अंदर की पूरी कहानी बताई है. उन्होंने बताया कि जन सुराज पार्टी के डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर देवपालिक गुप्ता सोमवार को रांची से पटना के लिए रवाना हुए थे. जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर रांची से रवाना हुई. ट्रेन चलने के 10 मिनट बाद ही वो कुछ खाने का सामान लाने के लिए पैंट्री कार गए थे, जिसके बाद वो लौटे ही नहीं, जिसके बाद हम सीट से उठकर पैंट्री देखने गए, जहां वो नहीं थे. फिर हमने ट्रेन के सभी कोचों की तलाशी ली, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले.

जन सुराज सोशल मीडिया टीम के साथी देवपालिक गुप्ता का ट्रेन हादसे में हुए आकस्मिक निधन से हम सब स्तब्ध हैं। He went too soon! सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले देव ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर सोशल मीडिया के माध्यम से जन सुराज के विचार और प्रयास को बिहार से जुड़े हर व्यक्ति तक पहुंचाने में जो भूमिका अदा की है उसके लिए पूरा जन सुराज परिवार हमेशा उनका आभारी रहेगा। ईश्वर देव की आत्मा को शांति और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में शक्ति दें। !!ॐ शांति!! October 27, 2026

मुरी जंक्शन पर दर्ज की गई थी शिकायत

देवपालिक के दोस्त ने बताया कि जब ट्रेन मुरी जंक्शन पहुंची, तो हमने राजकीय रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. आरपीएफ के निरीक्षक संजीव सिंह ने पीटीआई को बताया, हम सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि देवपालिक रांची के बाद मुरी जंक्शन से पहले कहीं उतरे हैं या नहीं. उनका मोबाइल भी बंद आ रहा था.

27 अक्टूबर को मिला शव

देवपालिक का शव मंगलवार 27 अक्टूबर को बरामद हुआ है. उनकी डेड बॉडी झारखंड के जंगलों में मिली है. देवपालिक की मृत्यु रहस्यमयी बनकर रह गई है. उनकी मौत कैसे हुई, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. पुलिस जांच में जुटी हुई है और जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है.

कौन हैं देवपालिक गुप्ता?

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले 31 वर्षीय देवपालिक गुप्ता ने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई की है. वो शुरुआत में बीटेक की पढ़ाई करते थे, लेकिन फिर इसे छोड़कर उन्होंने पत्रकारिता का हाथ थाम लिया था. उन्होंने IIMC से पढ़ाई पूरी की है. हालांकि, उन्होंने कई न्यूज चैनल और डिजिटल पोर्टल में भी काम किया था. अब वो प्रशांत किशोर के काफी करीबी माने जाते थे और उनकी पार्टी के लिए कई डिजिटल काम में अहम भुमिका निभाई.

कब विधायक बने थे प्रशांत किशोर?

प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी की नींव 2 अक्टूबर, 2024 को रखी थी और साल 2025 में विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में कुल 238 सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इतनी सीटों के बाद भी वो एक भी सीट जीत नहीं पाए थे. उसके बाद 3 अगस्त 2026 को बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था और ये चुनाव जीतकर विधायक बने थे और फिर 17 अगस्त 2026 को उन्होंने शपथ ली थी. प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए देवपालिक गुप्ता अहम किरदार थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं.

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