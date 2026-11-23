माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने चेतावनी दी है कि पुराने सिस्टम को सुधारने की वजह से आने वाले महीनों में और टेक आउटेज हो सकते हैं. ओ

पिछले कुछ दिनों में माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं से लेकर अमेरिका के बैंकों और हवाई जहाजों की उड़ानों तक में बड़ी रुकावटें सामने आई हैं. माइक्रोसॉफ्ट 365, आउटलुक और टीम्स जैसी काम की सेवाएं 24 घंटे से भी ज्यादा समय के लिए बंद हो गईं. इससे दुनिया भर में कंपनियों, सरकारी दफ्तरों और आम लोगों के रोजमर्रा के कामकाज पर भारी असर पड़ा है.

इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ और अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर जय क्लेटन का एक बयान सामने आया है. ब्रैड स्मिथ ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में ऐसी गड़बड़ियां और आउटेज और ज्यादा देखने को मिल सकते हैं. उन्होंने बताया कि इस समय पूरी दुनिया का डिजिटल ढांचा बदला और अपडेट किया जा रहा है. जब पुराने कंप्यूटर सिस्टम और नए सॉफ्टवेयर कोड एक साथ काम करते हैं तो ऐसी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं.

माइक्रोसॉफ्ट में क्या-क्या बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं?

पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक कई बड़ी टेक्नोलॉजी नाकामियां देखने को मिली हैं. सबसे गंभीर समस्या अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के सिस्टम में आई खराबी की वजह से हुई. इस खराबी के कारण अमेरिका में पूरे देश के स्तर पर विमानों को रोकने का आदेश देना पड़ा. सिर्फ तीन दिनों के अंदर 18 हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जिससे हवाई यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी. इसके अलावा यूनाइटेड एयरलाइंस के कंप्यूटर में आई दिक्कत से भी उड़ानों को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा.

दूसरा बड़ा संकट टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में आया. माइक्रोसॉफ्ट 365 की आउटलुक ईमेल सेवा और टीम्स ऐप अचानक बंद हो गए. दुनिया भर में दफ्तरों का काम रुक गया, ऑनलाइन मीटिंग्स रद्द हो गईं और बातचीत ठप हो गई. यह आउटेज 24 घंटे से अधिक समय तक बना रहा. वहीं अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेस में भी एक सॉफ्टवेयर बग आने से पैसों के लेन-देन में भारी रुकावट आई. ये घटनाएं दिखाती हैं कि आज का समाज किस तरह डिजिटल सिस्टम पर टिका हुआ है.

क्या ये आउटेज किसी साइबर हमले का नतीजा थे?

जब एक साथ इतनी सारी जगह पर सेवाएं ठप हुईं, तो लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि कहीं यह किसी बड़े साइबर हमले की वजह से तो नहीं हुआ है. माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने CBS न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट 365 में आई खराबी कोई साइबर हमला नहीं थी और न ही इसका सीधा संबंध AI से था.

इसी तरह अमेरिकी अधिकारियों और जेपी मॉर्गन चेस बैंक ने भी कहा कि सिस्टम में हुई रुकावट किसी हैकिंग का हिस्सा नहीं थी. यह पूरी तरह से अंदरूनी कमियों, सॉफ्टवेयर बग और सिस्टम अपडेट के आपस में न मिलने के कारण हुआ था. ब्रैड स्मिथ ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट में आउटेज का कारण पुराने बदलावों, एक नए अपडेट और नेटवर्क ट्रैफिक में आए अचानक बदलाव का आपसी टकराव था. यानी यह समस्या साइबर हमले के बिना ही केवल कोड और नेटवर्किंग की अंदरूनी चूक से पैदा हुई थी.

अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ ने आगे क्या चेतावनी दी है?

माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ और अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर जय क्लेटन दोनों ने दुनिया को आने वाले समय के लिए आगाह किया है. जय क्लेटन ने CNN के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि अमेरिकी जनता को पुराने कंप्यूटर सिस्टम को सुधारने और नए सिस्टम में भारी निवेश के लिए तैयार रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब भी किसी बड़े ढांचे या सॉफ्टवेयर को बदला जाता है, तो अड़चनें आना स्वाभाविक है.

वहीं ब्रैड स्मिथ ने सीबीएस के शो 'फेस द नेशन' में बताया कि इस वक्त पूरी दुनिया की सूचना व्यवस्था का नवीनीकरण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह काम दो-चार हफ्तों में खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए आने वाले महीनों में भी ऐसे आउटेज के लिए तैयार रहना होगा. पुरानी संरचना पर नया कोड चलाना मुश्किल काम होता है. जब कोई सरकारी विभाग या बैंक नया सॉफ्टवेयर चालू करता है, तो पुराने डेटाबेस और नए ऐप का मेल न बैठने पर पूरी सर्विस पल भर में बंद हो जाती है.

AI की वजह से टेक कंपनियों पर क्या दबाव बन रहा?

आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार AI ने सॉफ्टवेयर कोड के अंदर छिपी कमियों और सुरक्षा खतरों को खोजना बहुत आसान बना दिया है. इसका फायदा यह है कि कंपनियां सॉफ्टवेयर में मौजूद गलतियों को समय रहते पहचान सकती हैं और सुरक्षा पेच तैयार कर सकती हैं.

लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो चिंता बढ़ाता है. ब्रैड स्मिथ ने बताया कि जिस तेजी से AI सुरक्षा कमियों को ढूंढता है, उसी तेजी से हैकर्स और साइबर अपराधी भी उन कमियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. इस वजह से कंपनियों की आईटी टीमों पर भारी दबाव रहता है कि वे बिना समय गंवाए तुरंत नए अपडेट लागू करें.

जब कंपनियां जल्दबाजी में नए अपडेट जारी करती हैं, तो उन्हें नए कोड की अच्छे से जांच करने का समय नहीं मिल पाता. नतीजे के रूप में, जल्दी में लगाए गए सुरक्षा पेच पुराने सिस्टम के साथ टकरा जाते हैं और पूरे नेटवर्क में आउटेज ला देते हैं.

आम लोगों, यात्रियों और बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा?

जब भी माइक्रोसॉफ्ट 365, आउटलुक या टीम्स जैसी सर्विस बंद होती है, तो दफ्तरों में काम करने वाले लोगों की मीटिंग्स छूट जाती हैं और जरूरी फाइलें नहीं भेजी जा पातीं. भले ही सेवा कुछ घंटों बाद बहाल हो जाए, लेकिन रुका हुआ काम खत्म करने में कई दिन लग जाते हैं.

उड़ानों में आई खराबी से हवाई यात्रियों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है. लोग एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहते हैं और आगे की यात्रा रुक जाती है. बैंक सिस्टम में गड़बड़ी आने से लोग पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाते और जरूरी कामों के लिए परेशान होते हैं.

बिजनेस के नजरिए से देखें तो आउटेज की वजह से बिक्री रुक जाती है, सपोर्ट सर्विस बंद होती है और कंपनियों को भारी नुकसान सहना पड़ता है.



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