माइक तोड़े गए, फाइलें हवा में उड़ी, फेंका गया पानी, मेयर को बचाकर ले गए मार्शल... MCD सदन क्यों बना युद्ध का मैदान?

नगर निगम की अनुशासन समिति सदन में शामिल पार्षदों के आचरण की जांच करेगी और आगे की कार्रवाई पर फैसला लेगी. आप पार्षदों पर निलंबन की कार्रवाई हो सकती है.

सदन की कार्यवाही के दौरान आप पार्षदों पर माइक तोड़ने का आरोप है

सदन में हंगामे के बाद मामला अनुशासन समिति को सौंप दिया गया है

दिल्ली नगर निगम सदन में 22 अक्टूबर को अलग ही नजारा देखने को मिला. राजधानी की हवा में घुलते प्रदूषण पर चर्चा के दौरान सदन अखाड़े में तब्दील हो गया. विकास निधि की मांग से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते नारेबाजी, तीखी बहस, धक्का-मुक्की और तोड़फोड़ तक पहुंच गया. भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षद आमने-सामने आ गए. पानी और फाइलें फेंकी जाने लगीं. माहौल इतना बिगड़ गया कि मार्शलों ने मोर्चा संभाल और मेयर प्रवेश वाही को सदन से सुरक्षित बाहर निकाला.

25 लाख की घोषणा, लेकिन मांग एक करोड़

सदन में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और उस पर रोक लगाने के मुद्दे पर चर्चा होनी थी. हंगामे की कहानी प्रदूषण से नहीं, बल्कि पार्षदों की विकास निधि से शुरू हुई. आम आदमी पार्टी के पार्षद अपने-अपने वार्डों में विकास कार्यों के लिए तत्काल फंड जारी करने की मांग कर रहे थे. उनकी मांग थी कि विकास निधि का इंतजार खत्म हो और राशि जल्द उपलब्ध कराई जाए.

मामला बढ़ता देख मेयर प्रवेश वाही ने 25 लाख रुपये की विकास निधि जारी करने की घोषणा की. साथ ही उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में प्रत्येक पार्षद को कुल दो करोड़ रुपये दिए जाएंगे, लेकिन मेयर की घोषणा से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ.

AAP पार्षदों की मांग थी कि तत्काल जारी की जाने वाली राशि 25 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की जाए. यानी विवाद सिर्फ फंड मिलने का नहीं, बल्कि तत्काल कितनी रकम जारी हो, इसे लेकर भी था. इसी बीच सदन में नारेबाजी होनी लगी और कुछ पार्षद मेयर की कुर्सी की ओर बढ़ने लगे. स्थिति बिगड़ती देख सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई.

कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन नहीं बदला माहौल

पांच मिनट के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई. अब चर्चा दिल्ली के बिगड़ते वायु प्रदूषण पर पहुंची. विपक्षा के पार्षदों ने इस संकट से निपटने के लिए नगर निगम और दिल्ली सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाए, लेकिन विकास निधि को लेकर शुरू हुआ हंगामा खत्म नहीं हुआ. प्रदूषण पर बहस ने राजनीतिक टकराव का रूप ले लिया.

भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच आरोप-प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला शुरू हो गया. देखते ही देखते मामला धक्का-मुक्की की नौबत तक पहुंच गया. जिस सदन में दिल्ली की हवा साफ करने के उपायों पर बात होनी थी, वहां माहौल इतना गर्म हो गया कि कार्यवाही संभालना मुश्किल हो गया.

AAP पार्षद पर माइक्रोफोन तोड़ने का आरोप

सामने आए वीडियो में AAP पार्षद शगुफ्ता जुबैर मेयर की कुर्सी के पास पहुंचती दिखाई दे रही हैं. आरोप है कि उन्होंने वहां लगे माइक्रोफोन को तोड़ने की कोशिश की. विपक्ष के नेता आप पार्षद अंकुश नारंग पर भी एक माइक्रोफोन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगा.

इसके बाद सदन में अफरातफरी का माहौल बन गया. पानी और फाइलें फेंकी जाने लगीं. पार्षदों के बीच बढ़ते टकराव के कारण विवाद इतना बढ़ गया कि मार्शलों को मोर्चा संभालना पड़ा. हालात बिगड़ने पर मार्शलों ने मेयर प्रवेश वाही को सुरक्षा घेरे में लेकर सदन से बाहर निकाला.

कांग्रेस की एंट्री से बढ़ी तल्खी

सदन में टकराव केवल भाजपा और आम आदमी पार्टी तक सीमित नहीं रहा. कांग्रेस नेता नाजिया दानिश और AAP के विपक्षी नेता अंकुश नारंग के बीच हुई तीखी बहस ने भी माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया. अपने संबोधन में नाजिया दानिश ने आम आदमी पार्टी की आलोचना की. इस पर अंकुश नारंग ने उन पर भाजपा के करीब होने का आरोप लगाया, जवाब में दानिश ने कहा कि वह शगुफ्ता चौधरी नहीं हैं, जो भाजपा में शामिल हो जाएं.

आप पार्षदों पर कार्रवाई की तलवार

हंगामे के बाद मामला अनुशासन समिति को सौंप दिया गया है. समिति सदन में शामिल पार्षदों के आचरण की जांच करेगी और आगे की कार्रवाई पर फैसला लेगी. यानी हंगामे की गूंज अब सदन के बाहर भी सुनाई दे सकती है. न्यूज एजेंसी एएनआई से मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि सदन की कार्यवाही चल रही थी. इसे बाधित किया गया. मैं आम आदमी पार्टी के सदस्यों की इस हरकत की निंदा करता हूं. माइक तोड़ दिए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. यह सब तब हुआ जब हम कई परियोजनाओं को मंजूरी दे रहे थे.

#WATCH | Delhi: Municipal Corporation of Delhi (MCD) Mayor Pravesh Wahi says, "The House was in session, but its proceedings were interrupted and disrupted. I condemn the actions of the Aam Aadmi Party members who, seemingly provoked by something said by Nazia Danish, broke microphones in the House and damaged public property. This occurred even as we were greenlighting numerous projects. Today, our Union Home and Cooperation Minister, Amit Shah, also gave the go-ahead for projects worth Rs 8,941 crore... Seeing that so many initiatives were being launched to address the lack of cleanliness in Delhi and the state of the Yamuna, the opposition made every possible attempt to disrupt the proceedings. While they did not succeed in their objective, they certainly caused damage to public property—an act for which we will definitely initiate disciplinary action against them..." — ANI (@ANI) October 22, 2026

नहीं हो पाई प्रदूषण समाधान पर चर्चा

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाए गए सदन में बात समाधान तक क्यों नहीं पहुंच सकी? विकास निधि को लेकर पार्षदों की मांग, मेयर की घोषणा, राजनीतिक आरोप और फिर हंगामा इन सबके बीच वह मुद्दा पीछे छूट गया, जिस पर राजधानी के लोगों की निगाहें टिकी हैं.

बीते गुरुवार को MCD सदन में पानी और फाइलें जरूर उड़ीं, लेकिन दिल्ली की हवा को साफ करने के सवाल का जवाब नहीं मिल सका. अब अनुशासन समिति की जांच से यह तय होगा कि सदन में हुए हंगामे पर क्या कार्रवाई होती है.