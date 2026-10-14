'बेटी की फांसी पर नहीं कोई आपत्ति', नीले ड्रम वाली मुस्कान की सजा-ए-मौत पर बोले पिता 

मेरठ में 3 मार्च, 2025 को मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी और उसके डेडबॉडी के टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिया था.

मेरठ में पति की हत्या करके शव को नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि ये ब्रूटल मर्डर है और इसके लिए माफी नहीं दी जा सकती. सजा के ऐलान के बाद मुस्कान के पिता ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी की फांसी पर कोई आपत्ति नहीं है.

मुस्कान के पिता ने मेरठ जिला अदालत के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मेरे दामाद को न्याय मिलना चाहिए. उनके कातिल को फांसी का सजा ही मिलनी चाहिए.'

उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को समाज में रहने का हक नहीं है. अब मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करता हूं. मैंने देखा सौरभ ने करोड़ों की प्रॉपर्टी को ठुकराकर कितनी परेशानियां झेली हैं. ये लड़की ही उनके प्यार को नहीं समझ पाई. मैं तो सौरभ को अपना बेटा मानता था क्योंकि वो मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता था.

उन्हें वही सजा मिली, जिसके वे हकदार: सरकारी वकील

सरकारी वकील कृष्ण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुस्कान और साहिल दोनों को मौत की सजा सुनाई गई है. उन्होंने कहा, 'मैंने पहले ही कहा था कि इस आधार पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी कि उनकी बेटी या बेटा है. उन्होंने अपराध किया है और उन्हें उसी के अनुसार सजा मिलेगी. उन्हें वही सजा मिली है जिसके वे हकदार हैं और कोई रियायत नहीं दी गई है. अगर कोई ऐसे मामले में आरोपियों के प्रति सहानुभूति या नरमी दिखाता है तो यह कानून का मजाक उड़ाने जैसा होगा.'

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