मेरठ की रविता से सीखा हत्या का तरीका, दामिनी ने पति को सांप से डसवाया...जज ने फैसले में किया अतुल हत्याकांड का जिक्र

मेरठ के चर्चित अमित कश्यप हत्या सांपकांड में फैसला सुनाते हुए जज में अतुल हत्याकांड का भी जिक्र किया. अतुल की हत्या भी अमित कश्यप जैसी ही थी. अतुल की हत्या का पूरा पैटर्न रविता के सांपकांड जैसा था.

अतुल पंवार की हत्या प्रेम संबंधों में 16 जुलाई को हुई थी

अतुल की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की

दामिनी ने रविता सांपकांड से सीखा था हत्या का तरीका

यूपी के मेरठ में चर्चित अमित कश्यप हत्याकांड में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर की कोर्ट ने मृतक की पत्नी रविता कश्यप और उसके प्रेमी अमरदीप को 16 अक्टूबर को फांसी की सजा सुनाई. कोर्ट ने फैसले में मेरठ के अतुल हत्याकांड का भी जिक्र किया, जिसे प्रेम संबंध में पत्नी दामिनी ने प्रेमी तुषार के साथ मिलकर अंजाम दिया था, ठीक वैसे ही, जैसे रविता ने अपने पति की हत्या की थी.

12 अप्रैल 2025 मेरठ में हुए अमित कश्यप सांप हत्याकांड मामले में 16 अक्टूबर को रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मौत की सजा सुनाई गई. अपने फैसले में, जज ने न केवल उनके मामले का जिक्र किया, बल्कि मेरठ के हस्तिनापुर की दामिनी का भी जिक्र है, जिसने कथित तौर पर रविता के मामले से सीख ली और अपने पति की हत्या के लिए एक जहरीले सांप का इस्तेमाल किया.



कैसे हुई अतुल की हत्या?

पुलिस के अनुसार 16 जुलाई 2026 को मेरठ के हस्तिनापुर में दामिनी ने प्रेमी तुषार और दो सपेरों के साथ मिलकर अपने पति, स्कूल मालिक अतुल पवार (32) की हत्या की. अतुल की हत्या में 20 लाख रुपये के जीवन बीमा का भी मामला सामने आया, जिसे बाद में दामिनी क्लेम करने वाली थी.

दामिनी ने पुलिस से कहा था कि सुबह करीब 6 बजे जब वह कमरे में पहुंची, तो उसने अतुल को बेहोश पाया. उसने दावा किया कि उसने बिस्तर पर एक सांप देखा और शोर मचाया. अतुल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बाद में, स्थानीय लोगों ने घर के अंदर मिले उस सांप को मार डाला.

कैसे शुरू हुई दामिनी-तुषार की प्रेम कहानी?

बात 2018 की है. दामिनी काॅस्टमेटिक दुकान पर काम करती थी, यहीं पर उसकी मुलाकात अतुल से हुई और फिर धीरे-धीरे दोनों में प्यार हो गया और शादी कर दी. दोनों हस्तिनापुर में एक स्कूल चलाते थे. मेरठ के तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया था कि दामिनी और अतुल ने सात साल पहले लव मैरिज किया था. तीन महीने पहले एक प्लेस्कूल शुरू किया था. इसके कुछ समय बाद ही तुषार को स्कूल वैन का ड्राइवर रखा गया. दोनों का एक बेटा भी है.

तुषार, दामिनी को भी स्कूल ले आने और घर छोड़ने का भी काम करता था. यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और इस प्रेम कहानी से साथ शुरू हुई अतुल से हत्या की साजिश. अतुल को कई बार दामिनी पर शक भी हुआ और उसने पूछा भी तो दामिनी ने कहा कि जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है.

रविता से सीखा हत्या का तरीका

दामिनी ने तुषार से उसके साथ रहने और अतुल की हत्या करने की बात कही. उसने तुषार को रविता के सांपकांड के बारे में बताया और तुषार खादर संपरों के पास पहुंचा. 16 जुलाई की रात दामिनी ने अतुल को दूध में मिलाकर नींद की गोलियां दी. उसके बेहोश हो जाने के बाद स्कूल वैन ड्राइवर तुषार, 17 जुलाई की सुबह 5 बजे दो सपेरों के साथ अतुल के घर पहुंचा. दामिनी, तुषार और सपेरों ने मिलकर अतुल के बिस्तर पर जहरीला सांप कैरत छोड़ दिया. कैरत को 10 दिनों तक भूखा रखा गया था. सांप के काटने से अतुल की बिस्तर पर ही मौत हो गई.

इसके बाद दामिनी ने शोर मचाया और परिवार वालों को बुलाया. उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की मानो अतुल की मौत सांप के काटने से हुई है. पुलिस के अनुसार, उसने हत्या को एक दुर्घटना का रूप देने और शक से बचने के लिए इस जहरीले सांप का इंतजाम किया था. उस सुबह उसे अतुल के शव के पास रोते हुए देखा गया था. परिजनों को कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ. उन्हें लगा कि कहीं अतुल की हत्या तो नहीं की गई, जैसा कि रविता के मामले में हुआ था. उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और दामिनी पर शक जताया.

खुली दोनों की पोल

परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के दौरान, कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि हत्या की रात दामिनी और तुषार के बीच कई बार बातचीत हुई थी. पुलिस ने अतुल की हत्या के आरोप में दामिनी, तुषार और दोनों संपेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. अभी यह मामला कोर्ट में चल रहा है और फैसला नहीं आया है.

कबूल की हत्या की बात

तुषार के फोन की तलाशी लेने पर पुलिस को एक डिब्बे में रखे सांप की तस्वीरें मिलीं. पूछताछ के दौरान, दोनों ने हत्या की साजिश रचने की बात कबूल कर ली. पुलिस के अनुसार तुषार ने दामिनी के कहने पर दो सपेरों से सांप खरीदा था. अतुल की हत्या के बाद उनकी योजना इंश्योरेंस के पैसे लेने की थी. इसके बाद तुषार अपनी पत्नी को तलाक देकर दामिनी से शादी करता.

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