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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

न्यूक्लियर पावर से लेकर तेल की ताकत तक… ‘Islamic NATO’ में किस देश का दबदबा सबसे ज्यादा?

पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच 'मक्का समझौता' के तहत एक नया सैन्य गठबंधन बना है. जानिए तीनों देशों की सैन्य शक्ति, परमाणु ताक़त और रक्षा बजट के बारे में.

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 21, 2026, 11:04 AM IST

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  • मक्का समझौता जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब शामिल हैं.
  • NATO के अनुच्छेद 5 की तरह, किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा
  • इस गठबंधन में सबसे बड़ी सेना पाकिस्तान के पास है.

 

Which Country Strongest In Islamic NATO: दुनिया की तीन बड़ी मुस्लिम ताकतों पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने मिलकर एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता किया है, जिसे 'मक्का समझौता' नाम दिया गया है. इस साझा रक्षा गठबंधन के तहत तीनों देशों ने एक-दूसरे का सैन्य और रणनीतिक साथ देने की कसम खाई है.

इस गठबंधन के बनने के बाद मध्य पूर्व में दशकों पुराने अमेरिकी प्रभाव के कमजोर होने और एक नई क्षेत्रीय व्यवस्था के उभरने का संकेत दे रहा है. इस नए सैन्य समझौते के तहत तीनों देश मिलकर काम करेंगे, जो रक्षा मामलों में पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है. लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर सैन्य ताकत व परमाणु क्षमता के मामले में इन तीनों देशों में से कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है? 

क्या है मक्का समझौता?

मक्का समझौते का आधिकारिक दस्तावेज अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है. लेकिन रक्षा विशेषज्ञों और उपलब्ध जानकारियों के अनुसार, इसका मुख्य उद्देश्य तीनों देशों के बीच एक मजबूत रक्षा कवच तैयार करना है.

इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. यह प्रावधान पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन 'NATO’ के 'अनुच्छेद 5' से काफी मिलता-जुलता है.

यानि अगर दक्षिण एशिया में पाकिस्तान किसी युद्ध में उलझता है, तो तुर्की और सऊदी अरब को उसकी मदद के लिए आना होगा. ठीक उसी तरह, अगर सीरिया या पूर्वी भूमध्यसागर के इलाके में इजरायल और तुर्की के बीच कोई सैन्य टकराव होता है, तो पाकिस्तान और सऊदी अरब को तुर्की का समर्थन करना होगा.

हालांकि, विश्लेषकों का यह भी मानना है कि तीनों देशों को सीधे युद्ध के मैदान में उतरना जरूरी नहीं है वे हथियार, कूटनीतिक समर्थन और खुफिया जानकारी साझा करके भी एक-दूसरे की बड़ी मदद कर सकते हैं.

इस्लामिक NATO में सबसे ज्यादा कौन सा देश है मजबूत?

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (IISS) के अनुसार, इस गठबंधन में पाकिस्तान की परमाणु ताकत, सऊदी अरब की ऊर्जा संपदा (पैसा) और तुर्की का उन्नत रक्षा उद्योग मिलकर एक-दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं. आइए अब इनकी थल, वायु और नौसैनिक क्षमता पर एक नजर डालते हैं  किसकी सेना है सबसे ज्यादा ताकतवर

पाकिस्तान के पास कितनी है सेना?

पाकिस्तान इस गठबंधन का एकमात्र आधिकारिक परमाणु हथियार संपन्न देश है. सिपरी (SIPRI) की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2026 तक पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु वॉरहेड थे. पाकिस्तान लगातार अपने 'न्यूक्लियर ट्रायड' (जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता) का विस्तार कर रहा है. पाकिस्तान के पास शाहीन-1, शाहीन-2, गौरी, गजनवी और नस्र जैसी मिसाइलें हैं.

इसके अलावा, थल सेना के मामले में पाकिस्तान काफी मजबूत है. उसके पास 6,50,000 से अधिक सक्रिय सैनिक, 2,570 से अधिक मुख्य युद्धक टैंक (जैसे अल-ख़ालिद और अल-ज़रार) और 4,600 से अधिक तोपखाने मौजूद हैं. इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार, वायु सेना के पास लगभग 465 लड़ाकू विमान (F-16, JF-17 थंडर, J-10C आदि) मौजूद हैं.

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तुर्की के पास कितनी है ताकत?

तुर्की नेटो गठबंधन में सबसे बड़ी थल सेनाओं में गिना जाता है. तुर्की के पास 4,81,000 सक्रिय सैनिक, 2,300 से अधिक टैंक (जैसे लेपर्ड 2ए4) और दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रोन (जैसे बायराक्तर TB2 और आकिंजी) हैं. तुर्की का स्वदेशी रक्षा उद्योग बहुत मजबूत है जो अत्याधुनिक हथियार खुद बनाता है.

हालांकि तुर्की के पास अपने परमाणु हथियार नहीं हैं, लेकिन वह नेटो की परमाणु साझेदारी का हिस्सा है जहां अमेरिका के परमाणु बम तैनात हैं. तुर्की नौसेना के मामले में भी तीनों देशों में सबसे आगे है, जिसके पास 192 नौसैनिक संसाधन और एक हेलीकॉप्टर कैरियर (TCG अनादोलु) मौजूद है.

सऊदी अरब के कौन-कौन से हथियार है?

सऊदी अरब की थल सेना छोटी है (लगभग 2,47,000 सक्रिय सैनिक), लेकिन रक्षा बजट के मामले में वह इन तीनों देशों में सबसे विशाल है. साल 2025 में सऊदी का रक्षा बजट 83 अरब डॉलर था, जो दुनिया में आठवें स्थान पर है. सऊदी सेना पूरी तरह से आधुनिक पश्चिमी हथियारों जैसे अमेरिकी अब्राम्स टैंक और F-15 लड़ाकू विमानों से सजी हुई है.

हालांकि, सऊदी के पास कोई परमाणु हथियार या पनडुब्बी नहीं है. सऊदी का लक्ष्य अपने 'विज़न 2030' के तहत रक्षा खर्च का 50% देश के भीतर ही करने का है.

एक-दूसरे की कमियों को कैसे पूरा करेंगे तीनों ये देश?

मक्का समझौते के बाद ये तीनों देश एक-दूसरे के ताकत बन गए हैं  सऊदी सेना के पास पैसे और आधुनिक तकनीक की कमी नहीं है, लेकिन मजबूत सैन्य संस्थानों की भारी कमी है. यमन युद्ध के दौरान सऊदी अरब की वायुसेना और थलसेना के बीच खराब तालमेल और सप्लाई मैनेजमेंट की कमजोरियां साफ दिखी थीं। पाकिस्तान और तुर्की अपने युद्ध के अनुभवों से सऊदी अरब की इस कमी को पूरा कर सकते हैं।

वहीं, पाकिस्तान के पास सैनिकों की बड़ी संख्या और परमाणु ताकत तो है, लेकिन उसका बजट बहुत कम है. पाक इस समय आर्थिक कंगाली से जुझ रहा है और हर जगह भीख मांगता फिर रहा है,  ऐसे में सऊदी अरब का पैसा इस्लामाबाद की मदद कर सकता है. 

इसके अलावा,  तुर्की को एफ-35 कार्यक्रम से बाहर किए जाने के कारण अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे वह स्वदेशी विमानों से पूरा करने की कोशिश में है.

 

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